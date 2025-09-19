Economía

Dólar hoy: en el Banco Nación sube a un récord de $1.515 para la venta

El billete minorista es ofrecido con alza de 20 pesos o 1,3%. El mayorista sigue a $1.474,50, con posturas vendedoras del Banco Central

13:52 hsHoy

Preocupación de analistas por la venta de reservas, el dólar en alza, la caída de activos y el escenario político

Incertidumbre por los vencimientos, expectativas negativas sobre el acceso al financiamiento y advertencias sobre la falta de margen para sostener el esquema actual marcaron un giro en las perspectivas de los economistas

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El Banco Central de la
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió USD 432 millones entre las dos primeras jornadas en las que estrenó la intervención para que el precio del dólar mayorista no superara el techo de la banda cambiaria

La reciente intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para contener el precio del dólar mayorista provocó una fuerte inquietud entre analistas y operadores financieros. En las dos primeras jornadas tras la implementación del nuevo esquema, que impide superar el techo de la banda cambiaria (fijada desde abril luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)), el BCRA debió vender USD 432 millones. El mismo contexto se repitió en los últimos días: caída de activos argentinos, presión sobre el tipo de cambio y el riesgo país superando los 1.300 puntos básicos.

13:51 hsHoy

A pesar de las turbulencias y la fuerte intervención, el Banco Central asegura que ganará la pulseada por el dólar

A medida que se venden reservas también se produce una disminución en la cantidad de pesos en circulación. Por eso, la expectativa es que tarde o temprano se revierta la fuerte tendencia dolarizadora, en medio de un clima de fuerte desconfianza

Pablo Wende

Por Pablo Wende

Santiago Bausili
Santiago Bausili

Pese a que se aceleró dramáticamente la venta de dólares, que pasó en solo un día de USD 53 millones a USD 379 millones, el equipo económico no tiene pensado hacer ningún cambio al esquema elegido. Por el contrario, la convicción es que lo mejor que se puede hacer en este momento es seguir vendiendo en la medida que el mercado continúe demandando dólares.

13:50 hsHoy

¿Qué poder de fuego hay para bajar el dólar?: los cálculos del Gobierno y la cifra que preocupa a los analistas privados

La autoridad monetaria sostiene que tiene USD 22.000 millones para que el tipo de cambio no supere el techo de la banda. Qué dicen los cálculos privados y cómo juega la meta con el FMI

Agustín Maza

Por Agustín Maza

El debate entre economistas e
El debate entre economistas e inversores se centra en dos factores: la fortaleza política del Gobierno de Javier Milei y la verdadera capacidad del BCRA para sostener el tipo de cambio (REUTERS)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió USD 432 millones en las últimas dos jornadas, lo que marcó las primeras intervenciones directas para contener el dólar mayorista dentro de los límites fijados tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril.

13:28 hsHoy

El dólar sube a $1.515 en el Banco Nación

El billete minorista es ofrecido con alza de 20 pesos o 1,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de septiembre el dólar al público anota un incremento de 155 pesos o un 11,4 por ciento. En la última semana el ascenso es de 50 pesos o 3,4 por ciento.

13:26 hsHoy

El dólar mayorista, sin variantes

La primeras posturas en el mercado de cambios marcan un precio de $1.474,50. Según informó el Banco Central, el límite superior de la banda de fluctuación corresponde para este viernes en los 1.475,32 pesos.

13:26 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público terminó el jueves a precio récord de $1.495 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de diez pesos o 0,7% en el día. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se transa a $1.509,37 para la venta (alza de $19,39 o 1,3%) y $1.448,05 para la compra.

13:06 hsHoy

Luis Caputo: “Hay suficientes dólares para todos”

El ministro de Economía ratificó la estrategia cambiaria del Gobierno y sostuvo: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”

Luis Caputo, ministro de Economía: "Hay suficientes dólares para todos"

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo. Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.

13:06 hsHoy

En medio de nuevos rumores sobre un préstamo de EEUU al Gobierno, el secretario del Tesoro le entregará un premio a Milei en Nueva York

Scott Bessent ya había mencionado, meses atrás, la posibilidad de otorgarle al país una línea del Fondo de Estabilización Cambiaria de EEUU. La semana próxima, el funcionario de Trump le entregará al presidente argentino el Global Citizen Award del Atlantic Council

Sebastián Catalano

Por Sebastián Catalano

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la Casa Rosada, en abril pasado

En medio de un contexto muy complicado para la ya golpeada economía local, con el riesgo país que se disparó a 1.454 puntos (más de 16% en un sólo día), precios de activos locales derrumbándose, ventas del Banco Central de USD 379 millones sólo ayer e incertidumbre en aumento, volvieron rumores sobre un posible préstamo de emergencia que Estados unidos le podría dar a la administración de Javier Milei.

13:04 hsHoy

Reapareció la brecha cambiaria

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que se negocian simultáneamente en la plaza local y el exterior, anotaron nuevos máximos nominales, con un incremento entre 31 y 45 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos avanzó a $1.543,33 (+3,1%), mientras que el dólar MEP terminó pactado a $1.519,69 (+2,1%). La brecha entre el “liqui” y el oficial se empezó a ensanchar y ahora alcanza el 4,7 por ciento.

13:04 hsHoy

El Banco Central debió vender USD 379 millones en el mercado para frenar la presión sobre el dólar

El dólar mayorista sigue operando en el techo de la banda cambiaria a $1.474,50. En el Banco Nación, el minorista subió $10 y finalizó en $1.495. El blue saltó a $1.510

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

El BCRA volvió a vender
El BCRA volvió a vender en el límite superior de la banda cambiaria

El mercado de cambios asistió a otra jornada de extrema tensión en la que, al igual que ayer, el Banco Central debió vender divisas para abastecer la demanda. El BCRA desembolsó USD 379 millones en el mercado, que se suman a los otros USD 53 millones vendidos ayer.

