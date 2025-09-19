Dólar hoy: en el Banco Nación sube a un récord de $1.515 para la venta

El mercado de cambios asistió a otra jornada de extrema tensión en la que, al igual que ayer, el Banco Central debió vender divisas para abastecer la demanda. El BCRA desembolsó USD 379 millones en el mercado, que se suman a los otros USD 53 millones vendidos ayer.

Las cotizaciones bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos argentinos que se negocian simultáneamente en la plaza local y el exterior, anotaron nuevos máximos nominales, con un incremento entre 31 y 45 pesos. El “contado con liquidación” mediante bonos avanzó a $1.543,33 (+3,1%), mientras que el dólar MEP terminó pactado a $1.519,69 (+2,1%). La brecha entre el “liqui” y el oficial se empezó a ensanchar y ahora alcanza el 4,7 por ciento.

En medio de un contexto muy complicado para la ya golpeada economía local, con el riesgo país que se disparó a 1.454 puntos (más de 16% en un sólo día), precios de activos locales derrumbándose, ventas del Banco Central de USD 379 millones sólo ayer e incertidumbre en aumento, volvieron rumores sobre un posible préstamo de emergencia que Estados unidos le podría dar a la administración de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el Banco Central intervendrá en el mercado hasta el límite de la banda establecida. “ Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda, el programa se diseñó así ”, dijo en el streaming oficialista Carajo . Y agregó: “Hay suficientes dólares para todos”.

El dólar al público terminó el jueves a precio récord de $1.495 para la venta en el Banco Nación, con una ganancia de diez pesos o 0,7% en el día. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista se transa a $1.509,37 para la venta (alza de $19,39 o 1,3%) y $1.448,05 para la compra.

La primeras posturas en el mercado de cambios marcan un precio de $1.474,50. Según informó el Banco Central, el límite superior de la banda de fluctuación corresponde para este viernes en los 1.475,32 pesos.

El billete minorista es ofrecido con alza de 20 pesos o 1,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de septiembre el dólar al público anota un incremento de 155 pesos o un 11,4 por ciento. En la última semana el ascenso es de 50 pesos o 3,4 por ciento.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió USD 432 millones en las últimas dos jornadas , lo que marcó las primeras intervenciones directas para contener el dólar mayorista dentro de los límites fijados tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril.

Pese a que se aceleró dramáticamente la venta de dólares, que pasó en solo un día de USD 53 millones a USD 379 millones , el equipo económico no tiene pensado hacer ningún cambio al esquema elegido. Por el contrario, la convicción es que lo mejor que se puede hacer en este momento es seguir vendiendo en la medida que el mercado continúe demandando dólares.

La reciente intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para contener el precio del dólar mayorista provocó una fuerte inquietud entre analistas y operadores financieros . En las dos primeras jornadas tras la implementación del nuevo esquema, que impide superar el techo de la banda cambiaria (fijada desde abril luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ), el BCRA debió vender USD 432 millones . El mismo contexto se repitió en los últimos días: caída de activos argentinos, presión sobre el tipo de cambio y el riesgo país superando los 1.300 puntos básicos .

Últimas noticias

Pilotos, con nuevas reglas: el Gobierno avanzó con una amplia reforma que simplifica el sistema de licencias Mediante la resolución 651, la ANAC redefinió el régimen de licencias y habilitaciones, simplificó trámites, amplió atribuciones y creó nuevas figuras para agilizar la formación y certificación de piloto

Tras las fuertes caídas de la última jornada, los bonos soberanos repuntan y el riesgo país retrocede 48 puntos Los activos de la deuda externa muestran variaciones positivas en el inicio de la jornada y el índice de riesgo exhibe una importante baja, aunque estén lejos de recuperar lo perdido el jueves

Una provincia anunció el pago de un bono para sus empleados estatales: cuál será el monto y cuándo lo pagarán La decisión se enmarca en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La medida contempla el desembolso de tres cuotas

Las prepagas definieron sus aumentos para octubre: cuánto subirán sus cuotas las principales empresas La mayoría de las compañías aplicará ajustes en línea con la inflación de agosto, que ascendió al 1,9%. Dónde pueden consultar los afiliados