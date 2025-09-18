Economía

Dólar hoy: cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de septiembre

El billete es ofrecido a $1.485 en el Banco Nación. El mayorista alcanzó el techo de la banda y el BCRA vendió USD 53 millones para defender la banda cambiaria

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% el miércoles, a $1.485 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa minorista quedó negociada a $1.489,98 para la venta (suba de $7,96 o 0,5%) y a $1.438,66 para la venta.

El BCRA comenzó la intervención directa sobre el dólar y el mercado evalúa hasta dónde llega su poder de fuego

El análisis los inversores pasa por dos ejes: la fortaleza política del Gobierno de Javier Milei y la capacidad real del BCRA para sostener el tipo de cambio

Agustín Maza

Por Agustín Maza

Fotografía de archivo del presidente
Fotografía de archivo del presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, durante un foro del FMI, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Lenin Nolly

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este miércoles en el mercado de cambios USD 53 millones. Esta acción marcó la primera intervención directa de la autoridad monetaria para impedir que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda establecida en abril, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Crecen las dudas sobre el futuro de las bandas cambiarias después de las elecciones de octubre

Los inversores creen que se pasaría a un esquema que permita mayor flotación cambiaria. Ayer el BCRA vendió dólares por primera vez y esto alienta esas expectativas de un cambio de régimen para el dólar

Pablo Wende

Por Pablo Wende

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado
FOTO DE ARCHIVO: Un empleado de una casa de cambio muestra billetes de 100 dólares. REUTERS/Luisa González

A la lógica incertidumbre que reina por el futuro del resultado electoral, otra gran incógnita se apoderó de los inversores de cara al 26 de octubre: el futuro de las bandas cambiarias. El mercado empieza a descontar que este esquema que arrancó en abril con el nuevo acuerdo del FMI tiene los días, o mejor dicho las semanas contadas.

El dólar mayorista tocó el techo de la banda cambiaria y el Banco Central vendió USD 53 millones

El BCRA no intervenía en el mercado de cambios desde abril pasado, cuando se levantó el cepo y se cerró el acuerdo con el FMI. La cotización minorista terminó en $1485 en el Banco Nación

Fernando Meaños

Por Fernando Meaños

El BCRA debió vender dólares
El BCRA debió vender dólares por primera vez desde abril (Foto: Shutterstock)

Por primera vez desde el inicio del esquema de bandas cambiarias acordado entre el Gobierno y el FMI, el dólar mayorista alcanzó el nivel de la banda superior, hoy en $1.474,50. Tal como estaba previsto, el Banco Central salió a ofrecer divisas y vendió USD 53 millones, según informó al cierre.

El dólar blue, a 1.490 pesos

Tras haber anotado un máximo de $1.495, el dólar blue finalizó negociado con baja de 25 pesos o 1,7%, a $1.490 para la venta, la cotización más elevada desde su máximo histórico nominal de $1.500 del 12 de julio de 2024.

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas”: el mensaje de Caputo en redes cuando el dólar rozó la banda de flotación

“No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”, dijo el ministro. El dólar mayorista llegó hoy a 1.474,5 pesos

El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”.

