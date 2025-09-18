Dólar hoy: cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de septiembre

“Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia”.

Tras haber anotado un máximo de $1.495, el dólar blue finalizó negociado con baja de 25 pesos o 1,7%, a $1.490 para la venta, la cotización más elevada desde su máximo histórico nominal de $1.500 del 12 de julio de 2024.

Por primera vez desde el inicio del esquema de bandas cambiarias acordado entre el Gobierno y el FMI, el dólar mayorista alcanzó el nivel de la banda superior, hoy en $1.474,50 . Tal como estaba previsto, el Banco Central salió a ofrecer divisas y vendió USD 53 millones , según informó al cierre.

A la lógica incertidumbre que reina por el futuro del resultado electoral, otra gran incógnita se apoderó de los inversores de cara al 26 de octubre: el futuro de las bandas cambiarias . El mercado empieza a descontar que este esquema que arrancó en abril con el nuevo acuerdo del FMI tiene los días, o mejor dicho las semanas contadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ve ndió este miércoles en el mercado de cambios USD 53 millones . Esta acción marcó la primera intervención directa de la autoridad monetaria para impedir que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda establecida en abril, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% el miércoles, a $1.485 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras la divisa minorista quedó negociada a $1.489,98 para la venta (suba de $7,96 o 0,5%) y a $1.438,66 para la venta.

