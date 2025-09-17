Cuánto cuesta hacerle el service oficial al auto: los precios para los modelos más accesibles del mercado

Los servicios de posventa están ahora reglados con precios uniformes en toda la red de concesionarios

En el mundo del auto hay algunos mitos que la tecnología y el cambio de paradigma de la movilidad empezó a desarmar. Algunos tienen relación con marcas más “talleristas” que otras, con el consumo de un modelo automático en comparación con uno manual, o como la vida útil de un motor turbo comparada con uno atmosférico.

Pero hay otros que tienen que ver con el mantenimiento de los autos, y en este punto, el costo del Service Oficial todavía sigue generando dudas en muchos usuarios. Por ese motivo, y porque la posventa tomó un protagonismo de relevancia para las marcas, la mayoría de las automotrices han decidido hace un tiempo digitalizar el proceso de reserva de turnos y normalizar el precio de los servicios, de manera tal de dar tranquilidad a los usuarios que se resisten a continuar el mantenimiento de sus unidades en un concesionario oficial una vez que la garantía haya expirado.

En todos los casos, ingresando al sitio web de las marcas se puede conocer el costo de cada servicio y qué trabajo se hace sobre el vehículo en cada uno de ellos, además de eventuales planes de financiación de algunas marcas o compra de paquetes de servicios que ofrecen otras con bonificaciones sobre el último mantenimiento antes de finalizar el período de garantía.

Las marcas publican el precio del service de acuerdo al kilometraje y detallan qué se cambia en cada caso

Costo de los modelos más populares

El Toyota Yaris es el modelo más accesible de la marca en Argentina. El primer servicio se hace a los 1.000 km, es sólo de chequeo y se realiza de manera gratuita. A partir del siguiente turno de mantenimiento, el de los 10.000 km tiene un costo de $256.700 o 3 cuotas de $85.566, el de los 20.000 km cuesta 287.000 km y también se puede pagar en 3 meses; el tercero a los 30.000 km tiene un precio de $256.700. El último service de la garantía, el de los 150.000 km cuesta $250.700, y el siguiente, el de los 160.000 km, $400.400.

En el caso de un Volkswagen Polo, también hay un precio de lista para los primeros service oficiales, aunque en este caso sólo están publicados los de los primeros tres mantenimientos. En este caso, el primer service está programado a los 15.000 km o un año, lo que se cumpla primero, y tiene un costo de $373.900; el segundo service es el de los 30.000 km o 2 años con un precio de $235.510; mientras que el tercer servicio es el de los 45.000 km o 3 años con un precio sugerido de $186.240.

Ford también tiene sus servicios oficiales con precios reglados por la marca. En el caso de uno de sus vehículos más accesibles, el Ford Territory, el primer service es a los 10.000 km y tiene un costo de $359.370 que se pueden pagar en 3 cuotas sin interés; el segundo servicio es a los 20.000 km con un precio de $335.120; y el tercero, a los 30.000 km cuesta $382.750. El último service dentro de la garantía, el de los 100.000km cuesta $299.850.

Los service tienen incluido siempre el cambio de aceite y filtros

Fiat tiene un sistema llamado Flexcare, que permite contratar los servicios anticipadamente. En el caso del Fiat Cronos 1.3 GSE, el modelo más accesible de la gama, los dos primeros servicios tienen un precio de $541.900 en total, y si se contratan los tres primeros service el precio asciende a $935.750. En ambos casos, al comprar ambos paquetes, el 10mo service, el último de la garantía, tiene un descuento del 20% y el 25% respectivamente.

Peugeot y Citroën también adoptaron el sistema de pago adelantado. En el caso del Peugeot 208, contratando los primeros dos servicios el precio total de ambos turnos de mantenimiento es de $598.860; y si se contratan los primeros tres servicios el precio es de $898.290. Si el service se decide hacer en la fecha que corresponde por kilometraje con el pago convencional individual, el precio de los servicios de un Peugeot 208 turbo es de $448.000 en los primeros 30.000 km. En el cuarto service se cambian bujías, y la marca lo separa como un costo adicional, que en este caso es de $165.000.

El Citroën C3 Aircross Turbo, el más vendido de la serie CCubo, el costo de los servicios individualmente es de $484.000 con el adicional de los servicios complementarios desde los 40.000 km.

Los service oficiales verifican la mecánica pero también el estado general del auto y proponen reparaciones fuera de agenda opcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Renault tiene normalizados los servicios de acuerdo al motor del modelo a cotizar dentro de su sitio web. En el caso del Renault Kardian 1.0 turbo, el primer service a los 10.000 km tiene un precio de $425.465; el segundo $446.495, y el tercer servicio cuesta $425.465 nuevamente. El décimo service, a los 100.000 km cuesta también $446.495, y el primer mantenimiento fuera de garantía, a los 110.000 km tiene un precio de $425.465.

Nissan tiene un sistema similar por medio del cual se coloca el modelo y el kilometraje para conocer los costos. En el caso del Nissan Kicks Play, el primer servicio es a los 10.000 km o 1 año de uso con un precio de $227.700; el segundo a los 20.000 km cuesta $354.000 y el tercer mantenimiento nuevamente baja a $227.700. El último service de la garantía a los 100.000 o diez años, tiene un precio más alto de $602.300.

Chevrolet es la única terminal que no publica los precios de los servicios en línea y solicita el número de patente del vehículo para personalizar la atención. Sin embargo, los precios de los servicios de un Chevrolet Onix y Onix Plus son los siguientes: Service de 10.000 km $199.110; 20.000 km $255.410 y de 30.000 km $210.320. El último servicio en garantía, el de los 100.000 km, tiene un precio de $ 277.870. En todos los casos, General Motors ofrece pagar los mantenimientos en 6 cuotas sin interés.