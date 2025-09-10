Economía

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 10 de septiembre

El dólar la público gana diez pesos, a $1.435 en el Banco Nación. El blue opera sin variantes a $1.385

14:03 hsHoy

Ligera alza del dólar mayorista

Luego de tocar un pico inicial en los $1.430, las posturas de venta en el mercado mayorista del dólar se acomodan ahora en $1.422, con un incremento de 5,50 pesos o 0,4 por ciento.

13:59 hsHoy

El dólar sube a $1.435 en el Banco Nación

La cotización minorista del dólar avanza diez pesos o 0,7% este miércoles, a $1.435 para la venta según la referencia del Banco Nación. El billete al público había tocado un récord nominal intradiario de $1.460 el lunes 8.

13:57 hsHoy

Cayeron los depósitos en dólares

Max Capital indicó que “el 5 de septiembre, los depósitos en dólares cayeron USD 66 millones. Desde el 15 de agosto de 2024, se incrementaron USD 13.590 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de USD 32.258 millones”.

13:54 hsHoy

¿A cuánto opera el dólar en bancos?

El dólar al público terminó el martes sin variantes, a $1.425 para la venta en el Banco Nación, tras haber marcado los $1.435 por la mañana. El Banco Central dio cuenta de que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista finalizó a $1.432,85 para la venta (baja de 2,32 pesos o 0,2%) y a $1.381,04 para la compra.

13:12 hsHoy

Sin intervención oficial, el mercado de cambios encontró calma con los dólares del campo

Los inversores esperan señales más firmes pero abrieron crédito al Gobierno que bajó tasas y dejó moverse al dólar

Luis Beldi

Por Luis Beldi

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 17 de julio de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Los inversores están viendo una película en un idioma que no entienden y no tiene subtítulos. Por eso, se dedican a interpretar las señales. Al iniciar la rueda presentían cambios en la estrategia electoral y cambio de roles en lo que antes era el “triángulo de hierro”. Por supuesto, anhelaban escuchar la autocrítica que trascendió el día anterior. Es que el mercado piensa la elección de medio término de octubre como si fuera presidencial. Nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires elevó el riesgo.

13:12 hsHoy

El Gobierno se apoyó en el FMI para ratificar el rumbo económico y dar una fuerte señal a los mercados

Se vivió una jornada más tranquila, con tipo de cambio estable y suba de bonos dolarizados. Sin embargo, se aguardan más turbulencia a medida que se acerque el 26 de octubre

Pablo Wende

Por Pablo Wende

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El mensaje del FMI respaldando el plan económico luego de la dura derrota del Gobierno en la elección bonaerense fue una señal del organismo para llevar tranquilidad a los mercados. Casi al instante fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien replicó las expresiones de Julie Kozack, que subió a través de la red X.

13:11 hsHoy

Dólar: para pagar menos retenciones, el campo aceleró la declaración de exportaciones y tuvo un récord de liquidación

Las ventas al exterior escalaron más de USD 220 millones en un solo día este lunes ante la expectativa de una suba de la divisa y aportó oferta en un mercado volátil tras la derrota oficialista

Mariano Boettner

Por Mariano Boettner

El agro aportó dólares en el arranque de la semana bursátil y evitó que el Gobierno tenga que intervenir (Foto: Shutterstock)

El campo aprovechó una oportunidad de ahorro en el pago de retenciones ante la incertidumbre cambiaria post electoral y escaló la liquidación de granos a niveles récord en un solo día luego de la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Las ventas superaron los USD 220 millones y sumaron oferta en un mercado volátil.

13:11 hsHoy

Bajaron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central descontaron USD 48 millones, a USD 40.493 millones, en otra rueda mayorista sin intervención del Banco Central en el mercado.

Sin repunte en los comercios: las ventas minoristas pymes volvieron a caer en agosto y crece la incertidumbre

La mayoría de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre económica

Por qué la industria automotriz alemana perdió 51.000 empleos en el último año y cómo busca detener la tendencia

Las marcas buscan recuperar ventas con distintas estrategias y los políticos apoyan los pedidos de postergar la prohibición de motores de combustión más allá de 2035. Alemania en el eje de las discusiones europeas

El campo reclama por la falta de obras para el sector en los últimos 40 años y hay alerta por las inundaciones

Hay pérdidas importantes debido a la no conclusión de infraestructura clave. Cuáles son las zonas más afectadas

Y﻿PF busca sumar dos nuevos socios al proyecto de GNL, descarta impacto de las elecciones y piensa en una mega inversión en Buenos Aires

Horacio Marín, presidente de la petrolera, dio detalles de la hoja de ruta del “Argentina LNG” durante su participación en Gastech 2025 que se celebra en Milán. La competitividad de Vaca Muerta y el blindaje de las inversiones

El Gobierno prorrogó la concesión del transporte de carga en la Línea Roca

La Secretaría de Transporte extendió por un año la explotación de Ferrosur Roca mientras se define un nuevo esquema contractual con inversión privada

