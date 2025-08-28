Cómo es y cuánto cuesta el lujoso penthouse que fue de Amalita Fortabat y por el que se pagan $10 millones de expensas

La propiedad pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat

Un dúplex de lujo en Palermo se ofrece en el mercado por USD 12 millones y llama la atención por sus características inigualables. La propiedad, de seis ambientes y seis baños, ubicada al frente, pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat. El inmueble afronta expensas que alcanzan aproximadamente los $10 millones.

Considerada una de las empresarias más influyentes del país, Fortabat (1921-2012) llegó a reunir una fortuna estimada en unos USD 1.800 millones, que la ubicó entre las tres mayores de la Argentina en ese momento, de acuerdo con Forbes. Hizo su fortuna principalmente a través del negocio cementero.

Tras la muerte de su esposo, Alfredo Fortabat, en 1976, heredó el control de Loma Negra, una de las cementeras más importantes de América Latina. Desde entonces lideró la expansión de la compañía, que llegó a concentrar más del 50% del mercado local del cemento.

La unidad, publicada en el portal inmobiliario Zonaprop y comercializada por la inmobiliaria Emily Salzmann, es un penthouse de gran tamaño ubicado sobre la avenida del Libertador al 2900, entre Ugarteche y República Árabe Siria, y se presenta como una de las propiedades destacadas del mercado porteño y digna de una embajada.

El proyecto, diseñado por el Estudio De la María Prins y Olivera junto con “Amalita”, quien compró el terreno, ocupa los pisos 12 y 13 de un edificio desarrollado en un lote de 35 metros de frente, con vistas panorámicas al río y a los bosques de Palermo.

La entrada principal del inmueble, en venta hace poco más de un año, incluye un ala privada con ascensor que conecta de manera directa con la unidad de 2.129 metros cuadrados totales. También cuenta con acceso independiente a un garaje privado con capacidad para 10 vehículos.

En el área social, un hall de mármol conduce a cuatro salones con salida a una amplia terraza que recorre todo el frente del edificio. La propiedad dispone además de una sala jardín de invierno que se vincula con otra terraza con pileta y vestuarios, dos toilettes, cocina de uso profesional y un sector de servicios.

La planta destinada a los dormitorios incluye una suite principal con living íntimo, baño de mármol sectorizado, vestidor y salida a terraza con vistas abiertas al río y al verde. Se suman otras dos suites con vestidores, posibilidad de ampliar con más dormitorios en suite, biblioteca revestida en boiserie, gimnasio y dependencias.

El departamento destaca por la calidad de sus materiales: pisos de roble y mármol, herrajes y carpinterías en perfecto estado de conservación. El edificio cuenta con servicios centrales y grupo electrógeno propio.

El edificio fue construido hace unos 60 años, una época en la que no era habitual que se incluyeran amenities. No obstante, la vivienda que habitó Amalita cuenta con piscina, gimnasio y otras áreas sociales. Es en parte por ello que las expensas son elevadas, aunque fuentes del sector explican que es común en la zona, particularmente en este tipo de propiedades.

En contexto, en julio de 2025, las expensas en la Ciudad de Buenos Aires tuvieron un valor promedio de 281.516 pesos. El monto representó un incremento del 4,8% respecto de junio, cuando se ubicaron en 268.591 pesos.

En la comparación interanual, la suba fue del 49%, ya que en julio de 2024 el promedio había sido de 188.919 pesos. Los datos surgen de un relevamiento realizado por Consorcio Abierto sobre 12.000 edificios que operan con su plataforma.

Además del penthouse en Palermo Chico, Amalita Fortabat era propietaria de varias residencias: una en la intersección de avenida Libertador y San Martín de Tours; otra en San Isidro y una más en Mar del Plata. También tenía un edificio en Diagonal Norte 634, donde operaba la sede de Loma Negra, y un dúplex en el Hotel Pierre de Nueva York, que fue vendido hace más de trece años.