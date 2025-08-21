Economía

Dólar hoy: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 21 de agosto

La divisa al público es ofrecida a $1.315 para la venta. El dólar mayorista rompió una serie bajista de 13 ruedas consecutivas

Guardar
13:13 hsHoy

¿A cuánto está el dólar en bancos?

El dólar minorista ganó cinco pesos o un 0,4% en el día, a $1.315 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras la divisa minorista promedió $1.317,84 para la venta (suba de 5,04 pesos o un 0,4%) y a $1.275,92 para la compra.

13:12 hsHoy

Dólar débil: la moneda de EEUU atraviesa su mayor depreciación en medio siglo

Una medición de la cotización de la divisa respecto de otras monedas de referencia mundial resulta en una devaluación de 11% en 2025, la más amplia desde 1973. Las estrategias de inversión que sugieren los analistas en este contexto

El dólar es considerado como
El dólar es considerado como la principal moneda de refugio global, incluso en la Argentina.

El dólar estadounidense está sufriendo un duro golpe en el transcurso de 2025. En vez de mantenerse fuerte o apreciarse con respecto a otras monedas, el billete verde estuco perdiendo terreno este año frente a otras monedas importantes, como el euro.

Leer la nota completa
13:09 hsHoy

Bajaron las reservas

Las reservas internacionales brutas del Banco Central descontaron USD 15 millones de dólares a USD 41.690 millones, a pesar de la suba del oro (+1%) y del yuan chino (+0,1%) respecto del dólar norteamericano.

13:09 hsHoy

El dólar blue, a 1.340 pesos

Luego de haberse negociado a $1.335 por la mañana del miércoles, el dólar blue cerró a $1.340. El precio blue es el más alto de todos, con una brecha de 3% respecto del dólar mayorista.

13:08 hsHoy

El dólar mayorista subió por primera vez en agosto

Con negocios por USD 465 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió 8,50 pesos o un 0,6%, a 1.301 pesos. Se trató del primer incremento de precios en lo que va de agosto, tras 13 ruedas operativas con tendencia a la baja. En agosto el tipo de cambio oficial conserva un descenso de 73 pesos o un 5,3 por ciento.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de un peso, contra una baja de 13 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas NoticiasEconomía-Argentina

Últimas noticias

El Gobierno aprobó el plan de acción de Aerolíneas Argentinas y estima una ganancia operativa en el año de $59.000 millones

Con el cambio de gestión, la línea aérea hizo varios recortes y rediseñó estrategias para eliminar el déficit que acarreaba desde su estatización

El Gobierno aprobó el plan

Caputo habló sobre el rechazo de Diputados al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

El ministro de Economía expuso ante el Council of the Americas y aseguró que el Gobierno “no se va a mover un ápice” del sendero fiscal. “Esto se va a ratificar en las urnas”, anticipó

Caputo habló sobre el rechazo

Los bancos brasileños bajo presión: la sombra de una ley estadounidense e incumplimientos récord sacuden el mercado

Las acciones de las principales entidades financieras del pais sudamericano perdieron miles de millones de dólares en capitalización bursátil esta semana

Los bancos brasileños bajo presión:

Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio: “La posición de los legisladores es un asquito”

El dirigente empresarial habló en la apertura del Council de las Américas. Apoyó al Gobierno y criticó la reacción de la oposición frente a los vetos de Milei que se discuten en el Congreso

Mario Grinman, presidente de la

Un reactor gigante de IMPSA quedó varado en Mendoza porque los puentes no soportan su peso

El cruce de puentes en la RN 7 y una ruta provincial frenó el operativo de transporte de la pieza, que requiere apuntalamiento especial para continuar su trayecto hacia Luján de Cuyo. Esta mañana se intenta reanudar su traslado

Un reactor gigante de IMPSA

ÚLTIMAS NOTICIAS

Advierten sobre 10 apps populares

Advierten sobre 10 apps populares que ponen en riesgo a los niños y niñas

Apple podría cambiar por completo su programa de lanzamientos: todo sería por un iPhone 18 plegable

Un sensor elástico autorreparable revoluciona los dispositivos portátiles inteligentes

Estos modelos de Xiaomi no recibirán HyperOS 3 y quedarán sin soporte de Android

Guillermo Francos reveló una frase que le dijo Milei: “Debo ser el presidente menos cruel de la historia argentina”

INFOBAE AMÉRICA

Resultados de Powerball 20 de

Resultados de Powerball 20 de agosto de 2025: resultados y multipler ganadores

Ben Stiller revivió a Zoolander en un evento único en Los Ángeles

Descubren en Canadá una libélula de 75 millones de años con alas diseñadas para planear grandes distancias

El cerebro descarta memorias poco útiles para facilitar nuevas experiencias

El descubrimiento de un nuevo sitio arqueológico revela secretos inéditos de la sociedad Tiwanaku en Bolivia

DEPORTES

El nuevo comunicado de Conmebol

El nuevo comunicado de Conmebol tras los violentos incidentes en Independiente-Universidad de Chile: “Se actuará con la mayor firmeza”

River Plate buscará el pase a los cuartos de la Copa Libertadores ante Libertad: hora, TV y formaciones

Los posteos de los jugadores de Independiente y la U de Chile luego de las escenas violentas que llevaron a suspender el partido

Las posibles sanciones y qué pasará con la “cancelación” del partido entre Independiente y la Universidad de Chile tras los graves incidentes

Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen y usará un particular número