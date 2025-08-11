Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $2 millones

Diferencias de hasta $28.000 en un mes para depósitos de $2 millones, según la entidad elegida (Franco Fafasuli)

En un escenario en el que los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas para resguardar el valor del dinero en el corto plazo, las entidades bancarias presentan diferencias marcadas en las tasas nominales anuales (TNA) y en los montos que un ahorrista recibe al invertir. Con una inflación mensual del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires —según el Instituto de Estadística y Censos porteña— y una suba del 13,6% en el dólar oficial durante julio, la comparación de rendimientos cobra relevancia.

De acuerdo con datos recopilados de los principales bancos que operan en el país, las TNA se ubicaron entre 22% y 39%, con rendimientos que, para un depósito de $2 millones a 30 días, implicaron desde $36.164 hasta algo más de $64.000 en intereses. La tasa efectiva mensual (TEM) permite evaluar el retorno frente a indicadores como la inflación.

Tasas y rendimientos por entidad

El Banco de la Nación Argentina fijó una TNA del 37%, con una TEM del 3,04%. Un depósito de $2 millones en esta entidad generó un retorno de $60.821,92 al cabo de un mes, alcanzando un total de $2.060.821,92.

El Banco Santander Argentina S.A. ofreció una TNA del 33%, equivalente a una TEM de 2,71%, lo que llevó el rendimiento mensual a $54.246,58. De esa forma, el monto final a los 30 días fue de $2.054.246,58.

El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mantuvo la misma TNA que el Banco Nación, con 37%, y una TEM de 3,04%. La ganancia neta de intereses para $2 millones fue de $60.821,92.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco BBVA Argentina S.A. coincidieron en una TNA de 35%, con TEM de 2,88%. Ambos casos arrojaron un rendimiento mensual de $57.534,25, con un capital final de $2.057.534,25.

Por su parte, el Banco Macro S.A. ubicó su TNA en 33,5%, lo que representó una TEM de 2,75%. Un depósito de $2 millones produjo intereses por $55.068,49.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se alineó con la tasa del Provincia y BBVA, con un retorno mensual idéntico de $57.534,25.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presentó una TNA de 35,55% y TEM de 2,92%. La diferencia frente a tasas similares se reflejó en un rendimiento mensual de $58.438,36.

En el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la TNA fue de 31%, con TEM de 2,55%, lo que derivó en un resultado mensual de $50.958,90.

Entidades con tasas más elevadas

Entre los bancos con rendimientos más altos, el Banco Hipotecario S.A. ofreció la mayor TNA de la lista, con 39% y TEM de 3,21%. Un depósito de $2 millones dejó un retorno mensual de $64.109,59, elevando el capital a $2.064.109,59. La Reba Compañía Financiera S.A. igualó esa TNA y resultado.

Varios bancos alcanzaron una TNA de 38%, con TEM de 3,12% y rendimiento mensual de $62.465,75. En este grupo se ubicaron el Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Mariva S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.

El Banco del Sol S.A. ofreció una TNA de 37,5% y TEM de 3,08%, con un resultado de $61.643,84 para $2 millones.

El Banco Bica S.A. y el Banco de Corrientes S.A. se alinearon con la TNA de 37% y rendimiento de $60.821,92, mientras que el Banco del Chubut S.A. registró una TNA de 34,5% y un retorno de $56.712,33.

En el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Bibank S.A., la TNA fue de 36%, con TEM de 2,96% y un resultado mensual de $59.178,08.

Entidades con tasas menores

Algunos bancos ofrecieron tasas por debajo del promedio del sistema. El Banco de Formosa S.A. tuvo una TNA de 30%, con TEM de 2,47%, generando intereses por $49.315,07 en un mes.

El Banco Dino S.A. fijó su TNA en 29%, con un retorno mensual de $47.671,23, mientras que el Banco Masventas S.A. registró la TNA más baja de la lista, con 22% y TEM de 1,81%, lo que implicó un interés de $36.164,38.

La inflación porteña de julio fue de 2,5% y el dólar oficial subió 13,6% en el mes (Reuters)

Comparación con la inflación y el dólar

La evaluación de estos rendimientos adquiere un marco más amplio al observar la inflación mensual y la evolución del tipo de cambio. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,5% en julio, acumulando un incremento del 40,9% en los últimos doce meses.

A nivel nacional, el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondió a junio, con un aumento del 1,6% mensual y 39,4% interanual. El dato de julio se difundirá el miércoles 13 de agosto.

Por otro lado, el dólar oficial aumentó 13,6% en julio, con un cierre a $1.380 según el promedio de las entidades. Este movimiento del tipo de cambio añadió un elemento más para los ahorristas al momento de decidir dónde colocar sus fondos.