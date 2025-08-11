Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $2 millones

Las entidades financieras ajustaron sus tasas nominales anuales en un contexto de inflación mensual del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires y suba del 13,6% en el dólar oficial

Guardar
Diferencias de hasta $28.000 en
Diferencias de hasta $28.000 en un mes para depósitos de $2 millones, según la entidad elegida (Franco Fafasuli)

En un escenario en el que los depósitos a plazo fijo siguen siendo una de las herramientas más utilizadas para resguardar el valor del dinero en el corto plazo, las entidades bancarias presentan diferencias marcadas en las tasas nominales anuales (TNA) y en los montos que un ahorrista recibe al invertir. Con una inflación mensual del 2,5% en la Ciudad de Buenos Aires —según el Instituto de Estadística y Censos porteña— y una suba del 13,6% en el dólar oficial durante julio, la comparación de rendimientos cobra relevancia.

De acuerdo con datos recopilados de los principales bancos que operan en el país, las TNA se ubicaron entre 22% y 39%, con rendimientos que, para un depósito de $2 millones a 30 días, implicaron desde $36.164 hasta algo más de $64.000 en intereses. La tasa efectiva mensual (TEM) permite evaluar el retorno frente a indicadores como la inflación.

Tasas y rendimientos por entidad

El Banco de la Nación Argentina fijó una TNA del 37%, con una TEM del 3,04%. Un depósito de $2 millones en esta entidad generó un retorno de $60.821,92 al cabo de un mes, alcanzando un total de $2.060.821,92.

El Banco Santander Argentina S.A. ofreció una TNA del 33%, equivalente a una TEM de 2,71%, lo que llevó el rendimiento mensual a $54.246,58. De esa forma, el monto final a los 30 días fue de $2.054.246,58.

El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. mantuvo la misma TNA que el Banco Nación, con 37%, y una TEM de 3,04%. La ganancia neta de intereses para $2 millones fue de $60.821,92.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco BBVA Argentina S.A. coincidieron en una TNA de 35%, con TEM de 2,88%. Ambos casos arrojaron un rendimiento mensual de $57.534,25, con un capital final de $2.057.534,25.

Por su parte, el Banco Macro S.A. ubicó su TNA en 33,5%, lo que representó una TEM de 2,75%. Un depósito de $2 millones produjo intereses por $55.068,49.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se alineó con la tasa del Provincia y BBVA, con un retorno mensual idéntico de $57.534,25.

El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presentó una TNA de 35,55% y TEM de 2,92%. La diferencia frente a tasas similares se reflejó en un rendimiento mensual de $58.438,36.

En el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, la TNA fue de 31%, con TEM de 2,55%, lo que derivó en un resultado mensual de $50.958,90.

Entidades con tasas más elevadas

Entre los bancos con rendimientos más altos, el Banco Hipotecario S.A. ofreció la mayor TNA de la lista, con 39% y TEM de 3,21%. Un depósito de $2 millones dejó un retorno mensual de $64.109,59, elevando el capital a $2.064.109,59. La Reba Compañía Financiera S.A. igualó esa TNA y resultado.

Varios bancos alcanzaron una TNA de 38%, con TEM de 3,12% y rendimiento mensual de $62.465,75. En este grupo se ubicaron el Banco CMF S.A., Banco de la Provincia de Córdoba S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Mariva S.A., Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.

El Banco del Sol S.A. ofreció una TNA de 37,5% y TEM de 3,08%, con un resultado de $61.643,84 para $2 millones.

El Banco Bica S.A. y el Banco de Corrientes S.A. se alinearon con la TNA de 37% y rendimiento de $60.821,92, mientras que el Banco del Chubut S.A. registró una TNA de 34,5% y un retorno de $56.712,33.

En el Banco Provincia de Tierra del Fuego y Bibank S.A., la TNA fue de 36%, con TEM de 2,96% y un resultado mensual de $59.178,08.

Entidades con tasas menores

Algunos bancos ofrecieron tasas por debajo del promedio del sistema. El Banco de Formosa S.A. tuvo una TNA de 30%, con TEM de 2,47%, generando intereses por $49.315,07 en un mes.

El Banco Dino S.A. fijó su TNA en 29%, con un retorno mensual de $47.671,23, mientras que el Banco Masventas S.A. registró la TNA más baja de la lista, con 22% y TEM de 1,81%, lo que implicó un interés de $36.164,38.

La inflación porteña de julio
La inflación porteña de julio fue de 2,5% y el dólar oficial subió 13,6% en el mes (Reuters)

Comparación con la inflación y el dólar

La evaluación de estos rendimientos adquiere un marco más amplio al observar la inflación mensual y la evolución del tipo de cambio. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 2,5% en julio, acumulando un incremento del 40,9% en los últimos doce meses.

A nivel nacional, el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondió a junio, con un aumento del 1,6% mensual y 39,4% interanual. El dato de julio se difundirá el miércoles 13 de agosto.

Por otro lado, el dólar oficial aumentó 13,6% en julio, con un cierre a $1.380 según el promedio de las entidades. Este movimiento del tipo de cambio añadió un elemento más para los ahorristas al momento de decidir dónde colocar sus fondos.

Temas Relacionados

Plazo fijoTasa de interésBancosAhorrosÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Las suba de tasas y el salto del dólar atrajeron inversiones de fondos extranjeros según una agencia internacional

Gestores internacionales aumentaron posiciones en activos locales tras la fuerte caída del peso y de los bonos domésticos, según una agencia internacional

Las suba de tasas y

Milei fue distinguido como “Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

Se trata del reconocimiento que otorga la Ordem dos Economistas Do Brasil, de San Pablo, que tiene como objetivo difundir el conocimiento económico en la región

Milei fue distinguido como “Economista

Se extendió la conciliación obligatoria con pilotos: cómo vienen las negociaciones para evitar un paro

Las audiencias y reuniones de trabajo continuarán esta semana y en el Ejecutivo plantean algunos avances. Otro gremio en conflicto

Se extendió la conciliación obligatoria

Una provincia confirmó el pago de un bono de $100.000 para los jubilados: a quiénes les corresponde

El beneficio se abonará junto a los haberes de agosto y alcanzará a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional local

Una provincia confirmó el pago

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudian en el Gobierno para impulsar aún más las ventas de 0 km

La industria automotriz proyecta 700.000 vehículos nuevos para 2026, pero tiene dos frenos. Las tasas de interés demasiado altas para dar más crédito y la presión impositiva

¿Plan Canje para autos?: cuál
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las escuchas a la banda

Las escuchas a la banda de “La Gorda Laura”, la nueva jefa narco de San Martín: “Te bajan dos palos ahora”

Milei fue distinguido como “Economista del Año 2025″ por parte de una reconocida entidad de Brasil

El biólogo de 81 años que se embarcó como pintor y formó parte de la expedición científica submarina

Escribir para sanar: cómo la escritura expresiva mejora la salud física y emocional

Se extendió la conciliación obligatoria con pilotos: cómo vienen las negociaciones para evitar un paro

INFOBAE AMÉRICA
Resonancias magnéticas revelan que la

Resonancias magnéticas revelan que la personalidad no depende de un hemisferio cerebral dominante

El Gobierno alemán convocó a Trump, Zelensky y otros líderes europeos para tratar el tema de la guerra en Ucrania

El legado de Hiroshima y Nagasaki marca el debate nuclear ochenta años después

Descubren herramientas hechas con piedras hace más de un millón de años

Las cenizas de Daniel Divinsky ya están el río: “No conocí a nadie que le sacara tanto jugo a la vida”

TELESHOW
La emotiva despedida de Indiana

La emotiva despedida de Indiana Cubero a su abuelo Carlos: “Yo sé que siempre nos vas a acompañar”

Se filtró un video de Alex Caniggia negándose a grabar escenas con su hermana Charlotte junto a Marley: “No la banco”

Fernando Burlando habló sobre el estado emocional de Julieta Prandi: “Está convencida de que él le puede hacer algo”

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Están profundamente enamorados”

Entre batallas y grandes voces, así quedaron los equipos para los Knockouts en La Voz Argentina