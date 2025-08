Cuál es el precio del dólar en los principales bancos de la Argentina tras la última suba

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró a $1.375, mientras que en entidades como el Banco Ciudad y el ICBC llegó a $1.390 y $1.382, respectivamente (Reuters)

Tras un jueves de alta volatilidad cambiaria, el mercado se mostró relativamente calmo en la jornada del viernes. De hecho, el dólar retrocedió 0,4% en su versión oficial, llegando a los $1.375 al momento del cierre en el Banco Nación.

Claro está, que la cotización es diferente en cada entidad financiera. Según los datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cierre de las operaciones, en el Banco Galicia el dólar cerró a $1.370 en su canal electrónico, mientras que en el Banco Nación se ubicó en $1.375. En el ICBC, la cotización fue de $1.382, mismo valor que se registró en Banco Patagonia, Banco Hipotecario y Banco Ciudad, donde también se alcanzó el nivel más alto del día.

Por su parte, en el BBVA y en el Santander, el tipo de cambio electrónico cerró en $1.375. En el Banco Supervielle se ofreció a $1.387, mientras que Brubank lo ubicó en $1.378. En el caso del Banco Credicoop y Banco Piano, el valor fue de $1.380, y en Banco Macro terminó en $1.384.

Con estas cifras, el promedio de cierre entre las principales entidades financieras fue de $1.380,20 para la venta electrónica del dólar, aunque con una marcada dispersión entre bancos.

Por qué subió el dólar según el Gobierno

En las últimas semanas, el tipo de cambio registró un movimiento alcista que generó tensión en el mercado financiero. Desde el Gobierno, tanto el ministro de Economía Luis Caputo como el presidente del Banco Central Santiago Bausili dieron explicaciones públicas sobre los factores detrás de ese comportamiento, en un contexto de transición de régimen monetario, reorganización del mercado y movimientos típicos de fin de mes.

En una presentación en el streaming oficialista Carajo, Caputo aseguró que la reciente suba del dólar no sorprendió al equipo económico. “Nada que no hayamos visto ni que no hayamos esperado”, afirmó. Para el ministro, la causa principal fue la incertidumbre política.

Además, mencionó que este tipo de oscilaciones ya se había observado en otros momentos del programa económico, como en febrero y julio de 2024, o en marzo de 2025, cuando el mercado anticipó una posible devaluación. En todos esos casos, el dólar subió hasta niveles similares para luego retroceder.

Luis Caputo adjudicó la suba reciente a factores políticos y recordó que el tipo de cambio es flotante y puede moverse sin intervención directa.

Otro punto que destacó el ministro fue la necesidad de acostumbrarse a un tipo de cambio flotante. “El tipo de cambio flota y tenemos que acostumbrarnos a que, como digo, puede subir o puede bajar”, sostuvo. Reforzó que el Banco Central solo interviene en el techo o en el piso de la banda cambiaria.

Por qué cayeron las reservas

Por su parte, Bausili explicó que el movimiento de fin de mes en las reservas no implica intervención cambiaria sino una operatoria repetida. “La caída de reservas es por un movimiento de encajes que vuelven los primeros días”, dijo. Este comportamiento responde a decisiones de bancos internacionales, que reducen su exposición a ciertos países en la foto de cierre mensual por requerimientos regulatorios de sus casas matrices. Luego, vuelven a recomponer su posición en los primeros días hábiles del mes siguiente.

La propia dinámica del sistema financiero argentino también aportó tensiones. En el marco del desarme de las Letras de Regulación Monetaria (LEFIs), el Banco Central resolvió aumentar los encajes bancarios a partir del 1° de agosto. “Vamos a estar más cómodos. Creemos que vamos a contribuir a reducir la volatilidad y que hacer que el sistema funcione más eficientemente con menos pesos dando vueltas”, dijo Bausili al explicar que detectaron un excedente de pesos en el sistema financiero luego de la última licitación del Tesoro.

Con esta medida, el Central buscó absorber pesos que, de otra forma, podrían haber presionado sobre el dólar. Los nuevos encajes son del 40% sobre todas las cuentas a la vista, no remunerados, lo que implica un costo que se traslada al sistema financiero, sin intereses.