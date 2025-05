Jornada financiera: los inversores respaldaron la victoria porteña del Gobierno y las acciones argentinas subieron hasta 7% en Wall Street

Los activos argentinos se destacaron en una rueda anodina en Wall Street (REUTERS/Brendan McDermid)

Las acciones globales operaron con tendencia bajista y Wall Street cosechó subas marginales sobre el cierre (entre 0,1% y 0,3%), ya que una serie de datos mixtos de China mostraron que la economía de ese país asiático atraviesa dificultades, mientras que la Casa Blanca mantuvo la presión retórica sobre los socios comerciales y las empresas estadounidenses.

Ese clima financiero adverso le puso cierto límite al movimiento de los activos argentinos, que defendieron igualmente una clara reacción positiva después de un resultado electoral favorable para el oficialismo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras los índices de Wall Street finalizaron con una suba mínima -tras haber operado en baja casi toda la rueda-, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 2,2%, en los 2.369.505 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operadas en dólares en Wall Street se impusieron las ganancias, lideradas por Banco Supervielle (+7%), escoltado por Telecom Argentina (+5,7%).

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

Medido en dólares, el S&P Merval volvió a superar los 2.000 puntos, en su punto más alto desde el 6 de febrero de este año, en sintonía con la suba de los ADR argentinos en Nueva York.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, consideró que “el triunfo del candidato oficialista en las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires puede tener un impacto positivo en los activos argentinos. Este resultado deja bien parado el nivel de gobernabilidad en CABA. De esta manera, el Gobierno encara con una posición expectante los comicios de septiembre (Provincia de Buenos Aires) y de octubre (nacional). En tanto, el dato del superávit primario y financiero de abril podría impactar positivamente en la performance de los bonos soberanos y el riesgo país”.

Los títulos públicos en dólares -Bonares y Globales- cerraron con ganancia de un 1% en promedio

“El resultado electoral les dio un nuevo impulso a los bonos Hard Dollar locales, que arrancaron con performance superior a la del resto de la región. Si bien los rendimientos medidos en pesos lucen negativos por caída de la brecha, las ganancias en dólares han sido muy altas, en especial en los bonos de mayor duration. Mantenemos view positivo, atentos a la posibilidad de empezar a armar alguna emisión”, definieron los expertos de MegaQM.

Felix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, apuntó que “es bueno que el oficialismo haya tenido esa victoria tan contundente. Lo deja muy bien parado de cara a la provincia de Buenos Aires y le da un poco de aire -entre estas elecciones y las que vienen- con respecto del rumbo, la sostenibilidad del plan económico y, obviamente, a la espera de buenos datos de inflación. Este sendero de buenas noticias parecería continuar y el mercado apoya con subas”.

“Dichas positivas lecturas políticas no hacen más que extender la calma cambiaria, incluso con el dólar reanudando los descensos tras algunos ligeros vaivenes en las últimas ruedas, dado que además se siguen sumando favorables señales desde el proceso de desinflación. Ello no sólo viene contribuyendo a una sostenida liquidación de exportaciones sino también un firme apetito por carry, dado que la deuda en pesos seguiría ofreciendo competitivas tasas ya no sólo para players locales sino también para extranjeros orientados a apuestas en moneda local de emergentes", evaluó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Tendencia bajista para el dólar

La distensión financiera producto de la lectura de los comicios porteños se trasladó a los negocios del dólar. La divisa al público retrocedió cinco pesos este lunes, a $1.155 para la venta en el Banco Nación. El BCRA dio cuenta de que el dólar minorista promedió en bancos los $1.157,77 para la venta (-0,9%) y los $1.108,27 para la compra.

En el mercado blue, el billete se mantuvo a $1.165, el mismo precio del viernes, tras haberse ofrecido a $1.170 al mediodía.

Con un volumen operado en el segmento de contado de USD 399,1 millones, el dólar mayorista finalizó con una pérdida marginal de un peso, a $1.141 para la venta, luego de marcar un mínimo intradiario de 1.133 pesos. La brecha cambiaria quedó en el 2,1 por ciento.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central disminuyeron USD 33 millones este lunes, a USD 38.299 millones. Desde que Javier Milei asumió el Gobierno las reservas aumentaron en USD 17.091 millones o un 80,6%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

En la Bolsa los dólares financieros también finalizaron con bajas de 0,8% para el “contado con liquidación”, operado mediante bonos a $1.161,37, y una pérdida de 0,2% para el dólar MEP, a 1.148,53 pesos.

Los contratos de dólar futuro -en pesos atados a la evolución del tipo de cambio oficial- concluyeron con caídas generalizadas en un rango de 0,3% a 0,7% en la plataforma A3 Mercados. Las posturas para fin de mes concentraron el volumen de negocios y finalizaron a $1.144, con una caída de siete pesos o 0,6 por ciento.