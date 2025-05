Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 12 de mayo

La intervención oficial en el mercado de futuros fue clave para sostener el dólar por debajo de los $1.200 Los fuertes volúmenes operados en dólar-futuro hicieron caer la cotización. El Gobierno prioriza la desinflación y, a la vez, asume otros riesgos

FOTO DE ARCHIVO-El empleado de una casa de cambio cuenta billetes de dólares REUTERS/José Luis González

El Gobierno cumplió con la palabra del Presidente Javier Milei: hasta ahora, el Banco Central no compró ni vendió dólares, ya que su cotización no tocó ni el piso ni el techo de la banda cambiaria acordada con el FMI. Pero eso no quita que no haya habido intervención. La mano oficial fue visible en el mercado del dólar futuro, aún cuando no intervino en el segmento de contado. Y si bien no puede adjudicarse como único factor para la estabilidad del dólar que ya atravesó un mes sin cepo, es claro que esta semana la influencia del BCRA fue crucial para hacer bajar el tipo de cambio.