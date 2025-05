La cámara de supermercados mayoristas advirtió que no van a convalidar aumentos en los precios del aceite mientras haya stock

Armando Farina aseguró que “hoy el inventario es amplio en el sector y no hay motivos para que haya faltantes”

Armando Farina, vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), explicó en una entrevista en Infobae en Vivo la estrategia adoptada por el sector frente a los recientes aumentos de precios impulsados por las empresas proveedoras, en especial las aceiteras. Según sus declaraciones, los mayoristas no están convalidando las nuevas listas de precios y se mantienen expectantes, en línea con lo que definan tanto el mercado como el Gobierno.

“Tenemos línea con el Gobierno y lo que estamos haciendo es escuchar a las partes”, expresó Farina al inicio de la conversación. Planteó que los proveedores aseguran que “el 80% del valor de su producto se rige a valor dólar Banco Nación” y que ese valor “varió entre un ocho o un 10%” desde la apertura del cepo cambiario. A su vez, señaló que “el Gobierno dice que el dólar en el corto plazo se va a estabilizar lo más cercano a mil, con lo cual esa suba no tiene razón de ser”.

Ante ese escenario, explicó: “Lo que nosotros hemos decidido como mayoristas es escuchar a los proveedores, pero por el momento no comprar con las listas nuevas de precio hasta que realmente empiece de alguna manera a necesitar los productos en góndolas”. Agregó que mientras el canal no necesite reponer mercadería, los mayoristas no van a convalidar las subas solicitadas, y que si más adelante se confirmara que el dólar continúa alto, “nos veremos forzados a tomar el aumento”.

Consultado por los niveles de incremento solicitados, Farina indicó que las listas nuevas llegaron con un aumento del 8% y remarcó que “esto no es solamente con los proveedores de aceite”, sino que se trata de “una aplicación del mayorista que hemos decidido con todos los proveedores que han aparecido con listas nuevas”. Aclaró que por suerte no fueron muchos.

Entre los rubros que pidieron actualizaciones de precios, Farina mencionó “gaseosas, aceite, café, merluza, productos importados”, todos sectores que “han buscado el ajuste en forma inmediata”. Además, señaló que hubo otros proveedores que justificaron modificaciones en sus listas con aumentos salariales o de servicios, “en un 1,5% o en un 2,5%”.

Frente a la posibilidad de faltantes, el vicepresidente de CADAM fue categórico: “Hoy el inventario de salto en el sector y no hay motivos para que haya faltantes”. Insistió en que están a la espera de si se cumplen las previsiones del Ejecutivo: “Si se cumplen las pautas que el Gobierno dice, entonces le daremos la derecha; y si no se cumplen, tendremos que comprar a los productores y validar los aumentos”.

Durante la entrevista, el periodista le preguntó si considera que los proveedores están actuando con un grado de especulación anticipándose a un escenario más adverso. Farina respondió que esa práctica “era muy común en el pasado”, cuando las empresas tenían problemas para acceder a insumos por falta de autorizaciones o de divisas. Sin embargo, afirmó que “no es el caso de hoy” y que si se analizan productos como “aceites y azúcar, entre agosto y septiembre de 2023 a la fecha, subieron muy por debajo de los índices de inflación del INDEC”.

Respecto al debate sobre la percepción de inflación por parte de los consumidores, Farina sostuvo que hay que discutir los “costos ocultos” en la Argentina. Según explicó, desde CADAM presentaron estudios sobre estos costos, particularmente los laborales y los que afectan a las pymes. “Todavía se está pagando un aporte por COVID que no entendemos y el COVID ya no existe en la Argentina”, subrayó.

Cuestionó también el seguro empresarial, al que calificó como “una capitalización privada que se votó en el 93 y que es un fraude total porque no tiene ajuste por inflación y cobra comisiones”. Farina planteó además el peso impositivo en la estructura de costos de los supermercados: “De cada $1.000 que se gasta en un supermercado, $490 son impuestos”.

Con un ejemplo histórico, comparó la situación actual con la de décadas anteriores: “En la década del 70, cuando no existía el IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, la clase media en la Argentina era el 70% y la pobreza oscilaba entre un 6% y un 8%”. Según su visión, la implementación de distintos tributos provocó que “la pobreza llegue al 54% y que la clase media baje al 35%”.

Otro punto abordado durante la entrevista fue la evolución de las ventas. Farina diferenció entre caída de facturación y caída de volumen. “Escuchamos en los medios que hay una caída de la venta entre el 10% y el 12%, y la realidad es que hay una caída en la facturación entre el 10% y el 12%, que no es lo mismo que una caída de venta en volumen”, explicó. Indicó que en toneladas siguen vendiendo lo mismo a nivel nacional, aunque hay diferencias regionales.

Según detalló, las regiones más afectadas son el segundo, tercer y cuarto cordón del Gran Buenos Aires, donde el consumo cayó más debido a que los ingresos del sector informal no acompañaron la inflación en los últimos 15 o 16 meses. En contraposición, mencionó que el sur está eclosionado en consumo y el norte no.

Farina atribuyó la baja en facturación a cambios en el tipo de productos elegidos por los consumidores: “La gente ha dejado de comprar un arroz en caja y ha pasado a comprar un arroz en bolsita. Ha dejado de comprar una leche tetrabrik y está comprando la leche en sachet. Ha dejado de comprar primeras marcas y está comprando segundas y terceras marcas”.

En cuanto al comportamiento del mercado frente a los aumentos, el dirigente de CADAM reiteró la postura del sector mayorista: “Mientras el canal no necesite productos en góndola, no vamos a comprar a las listas nuevas y el precio no se va a trasladar”.

