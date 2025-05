Reservas: el BCRA perderá divisas por un pago al FMI y defiende la postura de comprar dólares solo en el piso de la banda

El BCRA no intervino en las once ruedas cambiarias desde el reajuste en el régimen del tipo de cambio. Reuters

Las reservas del Banco Central reflejarán en el inicio de la semana el primer pago de intereses de deuda desde el inicio del acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional. El Gobierno, por el momento, decidió mantenerse al margen del mercado cambiario y no sumó divisas en las arcas del BCRA en las primeras tres semanas de vigencia del régimen de tipo de cambio flotante con bandas.

El equipo económico defiende la postura de no actuar en el mercado unificado de cambios hasta tanto el precio tenga contacto con la banda inferior -o la superior, eventualmente-, y así desde que comenzó la flotación cambiaria enhebró once ruedas de negociación sin intervención.

Desde que comenzó la tercera fase del plan económico el Gobierno salió a asegurar que los fundamentos de la macroeconomía y los flujos de intercambio comercial de los próximos meses empujarán al tipo de cambio hacia la parte baja de la zona de fluctuación y que solo concretará compras de divisas en el caso de que toque efectivamente ese piso cambiario cerca de $1.000 para evitar una apreciación mayúscula.

En rigor, el BCRA podría comprar en el centro de la banda para apuntalar la acumulación de reservas, pero es una idea que no asoma como prioritaria para el equipo económico ya que, para hacerlo, requeriría emitir pesos que el Poder Ejecutivo no puede estar seguro de que tengan una contraparte de demanda de dinero, por lo que pondrían presión a la inflación o, en todo caso, sobre el propio tipo de cambio. “No es la idea hacerlo, pero necesitábamos tener ‘jurídicamente’ la posibilidad”, menciona una fuente del equipo económico consultado sobre por qué el Central no aprovecharía esa ventana para comprar divisas cuando el programa con el Fondo Monetario lo permite explícitamente.

El Palacio de Hacienda volvió a defender esa postura mientras el mercado considera que, de ser sostenida esa idea, la acumulación de reservas será muy menor. Federico Furiase, miembro del directorio del BCRA y asesor del ministro Luis Caputo, reiteró que “la remonetización vía compra de dólares del BCRA en el piso de la banda es la consecuencia de un exceso de demanda de pesos/oferta de dólares, dado los fundamentos macro, el saneamiento de los stocks y los flujos esperados”.

“El nivel del piso (móvil) de la banda tiene que ver con que dada la recapitalización del BCRA con USD 20.000 millones de desembolsos inmediatos de reservas líquidas de libre disponibilidad, la prioridad es mantener “M” (en referencia a la cantidad de pesos) fijo al interior de las bandas priorizando el objetivo de desinflación", planteó Furiase.

Por lo pronto, luego del acuerdo la relación con el FMI siguió con el primer desembolso y las reuniones en Washington hace diez días y seguirá con el pagos, por USD 630 millones en concepto de intereses y que quedarán reflejados en las próximas horas en el nivel de reservas.

La cuenta de intereses que el Estado tendrá que pagarle, por etapas, al FMI en lo que resta del año supera los USD 1.900 millones. Al no tratarse de vencimientos de capital, el organismo no suele refinanciar esos flujos, que se cancelan directamente con reservas.

El cronograma reparte los pagos de manera tal que queden dispersos algo más de 600 millones de dólares por cuatrimestre. Tanto este año como en 2026 y 2027 la cuenta de intereses arroja obligaciones de pago superiores a los USD 1.900 millones.

El mercado cree que la determinación del Gobierno de no intervenir en el centro de la banda dejará en un segundo plano el objetivo de acumular reservas. “Si el BCRA sólo va a comprar cuando el tipo de cambio perfore los US$/ARS 1.000, la respuesta racional por parte de la demanda del sector privado es anticiparse y compra antes de que llegue a ese valor (puesto que lo único que puede pasar si llega a ese valor, es que ‘rebote’)“, indicó un informe de PxQ.

”Esto implica un problema mayúsculo puesto que en un mercado que venía ‘corto’ (exceso de demanda), si el esquema de facto preferido por el gobierno es el de comprar solo en el piso, el proceso de acumulación de reservas podría no tener lugar. Es justamente por este problema lógico que el esquema de jure insta al BCRA a comprar dentro de la banda", continuó en un informe.

En ese sentido, concluyó: “Existe una banda al interior de la banda que ayuda al Gobierno a moderar la volatilidad en el tipo de cambio oficial, lo cual es clave para que los movimientos cambiarios no se trasladen a una aceleración de la inflación. Sin embargo, en la medida en que el tipo de cambio no perfore la banda inferior, el BCRA no comprará divisas y, por tanto, no podrá acumular reservas".

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo también cuestionó la lógica oficial, al plantear que es una idea equivocada que la intervención dentro de la banda sea inflacionaria. Cavallo sostiene exactamente lo contrario: que la compra de reservas ayudaría a reducir la tasa de riesgo país y la emisión monetaria ayudaría a la re-monetización de la economía, fenómeno que a su vez reforzaría el crecimiento del PBI. La desinflación aumenta la demanda de dinero y si se quiere evitar una suba de la tasa real de interés es necesario permitir que aumente la oferta de dinero. A ese proceso se lo llama ‘re-monetización’”, apuntó Cavallo.