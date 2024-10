Polémica en Ushuaia: quieren crear una tasa de hasta $11.270 sobre los turistas

El sector turístico de Ushuaia se encuentra expectante por la posible creación del Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal y tendría por objetivo promover el desarrollo turístico sostenible de la jurisdicción. La iniciativa, vía un proyecto del oficialismo local en el Concejo Deliberante, desató una fuerte polémica entre los referentes de la actividad, debido a varios puntos incluidos en el proyecto.

Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia, explicó a Infobae cuáles son los ejes del conflicto. “Nos preocupan varias cosas. Por un lado, el proyecto implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó. “Se perderían varios puestos de trabajo y dejaríamos de contar una una herramienta competitiva muy grande, muy potente”, lamentó.

Tasa a los turistas

Gran parte de la polémica es por cómo se financiaría el Enutur. El proyecto propone la creación de una tasa de “Derecho de uso urbano”, que se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarían 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros.

El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.

“En muchos destinos del mundo tienen una tasa como la que se pretende cobrar, pero son mucho más bajas y tienen otros fines. Un claro ejemplo es el de Venecia, donde la “ecotasa” se usa cuando están completamente saturados por el turismo y necesitan desalentar la demanda para regular la carga del destino. Acá se pretende cobrar USD 5 para argentinos y USD 10 para los extranjeros; son valores mucho más altos que los que se cobran en aquellos lugares donde se trata de desalentar la llegada de más turistas”, apuntó Cornejo.

En caso de aprobarse, la tasa de cobrará tanto a turistas como a excursionistas

Lo cierto, es que una simple comparación con otros destinos turísticos de la Argentina permite ver las diferencias de las tasas que se buscan cobrar. Según un relevamiento realizado por los referentes del sector privado de Ushuaia, en Bariloche se cobran tasas que van de $120 a $1.560 en los casos más extremos, mientras que en Ushuaia se busca cobrar entre $5.635 (5 UVF) y $11.270 (10 UVF).

Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.

En otro punto, el empresario señaló que el sector privado lleva tiempo pidiendo que se aumenta un 10% la tasa comercial que cobra la municipalidad, con el fin de que los fondos recaudados se destinen al financiamiento de Ushuaia Bureau. “La municipalidad se había comprometido a hacer un aporte de igual magnitud para financiar a la agencia de desarrollo, pero ahora está yendo por otro lado”, lamentó.

Fuera de esto, Cornejo consideró positivo que el Enutur tenga por objetivo jerarquizar el turismo en la ciudad, pero cuestionó la forma en la que se ha trabajado para la creación el organismo. “Nos hubiese gustado que primero se trabaje en conjunto. Que pidieran nuestra opinión”, enfatizó.

Infobae hizo reiterados intentos por tener el testimonio del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, identificado con el kirchnerismo y con La Cámpora, pero no recibió respuesta del Municipio.