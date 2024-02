Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este viernes 9 de febrero y cuál es el precio minuto a minuto

Por qué ocurrió algo inusual en el mercado: los dólares financieros y los bonos bajaron a la vez La plaza financiera todavía está enrarecida por el impacto político desatado por el final de la Ley Ómnibus

REUTERS/Agustin Marcarian

El mercado hizo un ajuste muy particular. Tanto los dólares financieros como los bonos, bajaron. No es frecuente que estos dos activos bajen al mismo tiempo. La Bolsa, a su vez, siguió librada a su suerte con fuertes bajas en particular en las acciones de empresas de gas y electricidad y bancos.