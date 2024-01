Cambio importante en las acciones preferidas por los ahorristas: por qué van a caer las cotizaciones de los Cedears

Los Cedear respaldados en aciones extranjeras operan hoy más volumen en la Bolsa que las acciones locales.

A partir de este miércoles y hasta el viernes 26 los tenedores de Cedears (Certificado de Depósito Argentino) experimentarán algunos cambios en las cotizaciones y cantidades de tenencias o “nominales” que los inversores tendrán en cartera.

Este cambio no es para alarmarse, pues si bien las cotizaciones van a caer, en la misma proporción va aumentar la cantidad de nominales para los tenedores de estos títulos respaldados en acciones extranjeras –o argentinas que cotizan directamente en el exterior, pero no en el mercado local–, por lo tanto, los pesos en la cuenta comitente no se van a modificar.

Esto se vincula con una modificación en los ratios de 30 programas de Cedear que aplica el Banco Comafi, uno de los principales emisores de estos certificados.

El objetivo de ejecutar un “split” o fraccionamiento de los títulos persigue el objetivo de facilitar el precio de entrada para adquirirlos. El fuerte ascenso de los precios de las acciones en Wall Street –el índice Nasdaq trepó 45% en dólares en 2023– más la fuerte devaluación en la Argentina hicieron que se dispararan las cotizaciones en pesos de los Cedear.

Fraccionar los Cedear en unidades de menor permite un precio más accesible para invertir en estos activos, cuyo valor se disparó tras la devaluación y el shock inflacionario

Los Cedear son activos que cotizan en el mercado local y constituyen un instrumento financiero que permite invertir con pesos desde el mercado local en acciones de compañías internacionales que operan en dólares en Wall Street y otras plazas internacionales.

Los certificados los emiten generalmente bancos, en este caso el Comafi, y tienen un ratio de conversión, que no es ni mas ni menos que la cantidad de Cedear que representarán una acción que cotiza en el exterior, como por ejemplo Apple, Mercado Libre –que si bien es una compañía argentina, cotiza directamente en Wall Street y no en la Bolsa porteña–, Netflix y Toyota. De hecho hace ya tres años que el volumen operado en Cedear viene superando al negociado en las acciones líderes que cotizan en el panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Fuente: Cocos Capital.

Por ejemplo, hasta hoy el ratio de conversión del Cedear del Bank of America (BOA) era de 2:1, es decir dos cedears representaban una acción del banco americano. A partir de las modificaciones de los ratios anunciadas , el ratio de conversión pasa a ser 4:1; 4 cedears de BOA es igual a una acción. La consecuencia de esto es matemática. Al duplicarse la cantidad de cedears, el precio baja a la mitad en este caso o a la proporción que corresponda para cada certificado. Este es el cambio que experimentarán los inversores entre el miércoles y viernes.

Este miércoles vio el precio disminuido, con la consecuencia baja en la cotización de las carteras. Pero a las 48 horas, el viernes, se regularizará con la actualización de las cantidades de certificados que se modificarán en la misma proporción para mantener las mismas tenencias finales.

Fuente: Ariel Sbdar ("X": @arielsbdar)

Los ratios de conversión de un Cedear son un factor que nos indica cuántos Cedear locales constituyen una acción original de afuera. Por ejemplo: en Apple el ratio de conversión es de 10 a 1. Esto significa que 10 Cedear locales equivalen a 1 acción de Apple en Wall Street. Por lo tanto, que este miércoles, el precio en pesos del Cedear cae pero para el viernes va aumentar en la misma proporción la cantidad de nominales en cartera, con efecto neutro en el saldo del inversor.