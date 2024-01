Visa a Estados Unidos: hay una nueva ubicación para solicitarla

Las nuevas oficinas para solicitar la visa se encuentran en Avenida Córdoba 5.160. (Freepik)

El Centro de Atención al Solicitante (CAS) de la Embajada de Estados Unidos, donde se comienza a tramitar la visa para poder ingresar al país norteamericano, tiene una nueva ubicación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Las oficinas se encuentran en Avenida Córdoba 5.160 en el barrio porteño de Palermo, en donde cuentan con mayor espacio y más cantidad de ventanillas para una mejor atención.

A través de un comunicado, la embajada norteamericana informó: “Con el fin de mejorar la atención a los solicitantes de visa, el CAS en Buenos Aires se mudó a una ubicación más conveniente en la misma ciudad el 11 de diciembre de 2023. Si su cita para entrega de documentos, toma de datos biométricos o devolución de documentos está programada para después del 10 de diciembre de 2023, deberá concurrir a la nueva ubicación.

La Embajada informó la dirección de las nuevas oficinas para tramitar el visado.

¿Qué es un visado?

Según explica la Embajada, una persona de un país extranjero que pretende ingresar en los Estados Unidos de América en general debe obtener primero una visa de Estados Unidos, que se añade al pasaporte del viajero.

Ciertos viajeros internacionales podrían ser elegibles para viajar a los Estados Unidos sin visa conforme al programa de exención de visas “Visa Waiver Program” (en inglés), que es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Department of Homeland Security).

La sección sobre visas de este sitio web se refiere a visas de Estados Unidos para personas extranjeras que viajen a los Estados Unidos de América. En la página oficial dan la opción de visitar Travel.State.gov (en inglés) para conocer información adicional.

“Los ciudadanos de los Estados Unidos de América no necesitan una visa para viajar a los Estados Unidos. Cuando un ciudadano nortemericano tenga pensado viajar al extranjero es posible que pueda necesitar una visa emitida por la embajada o consulado del país que tenga pensado visitar”, explicaron.

Si el trámite para la visa se abona con una tarjeta emitida por una entidad bancaria argentina, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, existen dos impuestos diferentes por parte del Gobierno argentino. El recargo impositivo es del 75% aproximadamente.

¿Qué tipo de visado necesita?

Para visitas a corto plazo a los Estados Unidos de América (turismo, negocios, educación y otros), puede dirigirse directamente a la solicitud en línea (formulario DS-160 ). Para visas de inmigrante, que son emitidos a personas extranjeras que aspiran a vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos de América, puede visitar el sitio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. citizenship and Immigration Services) para obtener los formularios adecuados. Si no está seguro de qué tipo de visado necesita, favor de utilizar el asistente virtual para visados asistente virtual para visados mostrado abajo.

Pago con tarjeta de crédito

La Embajada también destacó que si el trámite se abona con una tarjeta emitida por una entidad bancaria argentina, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, existen dos impuestos diferentes por parte del Gobierno argentino. Estos impuestos afectan toda transacción internacional efectuada desde Argentina con una tarjeta de crédito emitida en el país. Al momento, la legislación impositiva local prevé un cargo impositivo de aproximadamente 75%. “Para aquellos aplicantes que abonen con una tarjeta emitida en Argentina, este porcentaje se suma al arancel de renovación de pasaporte”, resaltaron.

Los impuestos mencionados no rigen en caso de abonar con una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria en Estados Unidos. Recuerde que los aranceles abonados en virtud del servicios notariales no son reembolsables.