Las consultoras aplauden el inicio de la nueva gestión, pero plantean dudas sobre el futuro del dólar y las tasas

La compra de dólares por parte del BCRA y la fuerte reducción de la brecha fueron los efectos más positivos de las medidas oficiales

La semana no dio tegua a los inversores. La economía se vio sacudida por reformas esperadas y bien recibidas por los mercados locales e internacionales. Uno de los mayores logros fue la reducción de la brecha cambiaria y la recompra de $3 billones por parte del Tesoro de títulos que estaban en poder del Banco Central. La brecha cambiaria de 16% era inimaginable hasta hace pocos días.

La consultora Equilibra destacó que en las primeras 8 ruedas tras la devaluación del tipo de cambio, el Banco Central acumuló compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por USD 1.897 millones con liquidaciones de exportadores “a razón de USD 440 millones diarios (USD 350 millones en el MULC y 90 millones en el CCL) al mismo tiempo que la demanda de los importadores es de solo USD 112 millones diarios. Entre el balotaje y el cambio de Gobierno las exportaciones diarias promediaban USD 330 millones (liquidadas 50%-50%) y las importaciones USD 205 millones”.

Calma cambiaria

La consultora adjudicó la calma de los dólares financieros a 5 factores:

1-Las medidas de la nueva administración estuvieron en línea con las expectativas del mercado.

2-Los USD 90 millones diarios liquidados al contado con liquidación (CCL) están en línea con la intervención del Banco Central en el mercado de bonos durante octubre pasado en plenas tensiones cambiarias y financieras.

3-El límite de compra de USD 200 millones diarios en los mercados financieros.

4-Los importadores que compran dólares financieros no pueden acceder al MULC por 90 días.

5-La demanda de pesos es estacionalmente positiva durante diciembre.

Una de las amenazas, señala Equilibra, es que la combinación de licuación de pasivos remunerados por parte del Banco Central, más la migración a Títulos del Tesoro y bonos en dólares, “reduciría a mínimos esos pasivos en las próximas semanas, a costa de mayores pasivos para el Central en dólares y mayor endeudamiento en pesos por parte del Tesoro. La pregunta del millón es si el esquema cambiario-monetario será exitoso en evitar presiones cambiarias (ensanchamiento de la brecha) una vez que la estacionalidad de la demanda en pesos comience a jugar en contra”.

Por ahora, el mercado cambiario se mantiene en calma EFE/ Matías Martín Campaya

El saldo final fue exitoso en cuanto a la acumulación de dólares en las reservas. El viernes compró USD 333 millones y fue la segunda rueda donde en la plaza mayorista se operaron más de USD 400 millones, aunque sigue baja la demanda de los importadores.

De esta manera, las reservas subieron USD 371 millones a 22.579 millones y se acercan al nivel que tenían antes del pago de USD 900 millones al FMI. Las compras de dólares desde que comenzó la nueva gestión está acercándose a los USD 2.000 millones y esto permitió que las reservas de libre disponibilidad pasaran de un rojo de USD10.500 millones a uno de USD 9.500 millones.

Por ahora sobra margen

Para la consultora F2 del analista financiero Andrés Reschini, la nueva gestión logra cerrar otra semana con el mercado a su favor. “El tipo de cambio sigue al 2% mensual, tal como fue anunciado. Ya pierde un 2% el ITCRM (relación con monedas de los principales clientes comerciales de Argentina) desde el salto del 13 de diciembre, pero por ahora le sobra margen para seguir alto con el tipo de cambio a este ritmo”.

Sobre la baja demanda de los importadores, el informe opina que “en algún momento deberá normalizarse ya que aún tienen trabas para acceder al MULC si operaron CCL y viceversa”.

F2 agrega que “el mercado sigue confiando. Los plazos fijos comenzaron a crecer, aunque lentamente, pero más aceleradamente los saldos de cuentas a la vista. Todo esto con dólares financieros muy calmos, inflación muy alta y tasas muy negativas. De modo que el hecho de que no veamos presiones cambiarias con tanta liquidez es una señal de confianza. Al menos hasta ahora”.

Finalmente, F2 se refirió al mercado más sensible que, con sus precios, adelanta la opinión de los inversores sobre lo que vendrá en los próximos meses. “El mercado de futuros también parece confiar en la nueva gestión. En la semana la curva de tasas achicó fuertemente las implícitas para el primer trimestre de 2024, aunque sigue señalando un saltito para marzo. En el seguimiento semanal vimos que los volúmenes de operaciones no lograron crecer y tampoco se nota un crecimiento sensible en el Interés Abierto (contratos no cerrados). De modo que todo indica que no hay un volumen de flujos interesados en volcarse a la cobertura cambiaria.

“El mercado de futuros también parece confiar en la nueva gestión. En la semana la curva de tasas achicó fuertemente las implícitas para el primer trimestre de 2024, aunque sigue señalando un saltito para marzo” (Consultora F2)

El Central publicó su posición en futuros al cierre de noviembre y, como fue estimado en su momento, es neutra. No hay una sola posición que alcance a la tasa de política monetaria en toda la curva. Si proyectamos el ITCRM con los ajustes de la rueda del viernes, con inflación de 25% para diciembre, 20% para enero y febrero y 15% para marzo, si todo lo demás se mantiene constante, nos iríamos más abajo del saltito de Massa en agosto para fines de febrero y algo más abajo para fines de marzo. Como ya mencioné, no creo que esté en el concepto de esta gestión entrar a la cosecha gruesa con un tipo de cambio real en ese nivel, sino que lo veo algo más arriba, aunque quizás no tanto como en el salto a $800 dado que, naturalmente, en la época de cosecha habrá necesidades de ventas”.

Dudas monetarias y cambiarias

EconViews coincidió con otras consultoras en que “tenemos algunas dudas sobre la cuestión monetaria, cambiaria y de las restricciones. En esencia, entendemos que el Gobierno prefiere errar en abrir poco, pero pisar sobre seguro y conseguir muchas reservas antes de empezar a abrir el cepo. Si esto ocurre rápido será una anécdota. Pero mantener el flujo cerrado (pagos de importación a 120 días) y una parafernalia de bonos que podrían servir para pagar impuestos y arbitrar el contado con liquidación no termina de ser un mensaje claro. Tampoco está en línea con el decreto de desregulación”.

Por ahora, los cálculos mantienen la estabilidad del mercado de cambios REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

La consultora indicó que “otro tema que nos genera dudas es la excesiva licuación a la que lleva el programa. Con tasas mensuales de 9,1% para plazo fijo y la reciente licitación de bonos a 8.66% mensual, se achican todos los activos y pasivos del sistema y lógicamente también la deuda del gobierno. Hoy ayuda la estacionalidad, pero el Gobierno está jugando al fleje en este tema.

“El Gobierno prefiere errar en abrir poco, pero pisar sobre seguro y conseguir muchas reservas antes de empezar a abrir el cepo” (Evonviews)

Como todo, mientras sea de corto plazo puede quedar en anécdotas. Si persiste varias semanas podría llevar a otro salto cambiario. Y con brecha más alta, la unificación será mucho más difícil”.

El informe advierte que “la pieza que no conocemos y genera riesgo es cómo va a estabilizar el Gobierno luego de realinear los precios relativos. Está bien que no la conozcamos porque los gobiernos siempre tienen que guardarse el efecto sorpresa. En nuestra visión el plan debe tener algo de ancla cambiaria, pero eso no implica necesariamente tipo de cambio fijo o dolarización. De hecho, la dolarización es algo que preferiríamos que se evite. Entendemos que sigue en la pantalla del radar del Presidente”.

Ecolatina también sumó sus preocupaciones. “¿Cuáles son los potenciales riesgos asociados? En primera instancia, si bien con el anuncio del objetivo de equilibrio fiscal el Gobierno procura dar la señal de una menor dominancia fiscal, la realidad es que aún persiste el riesgo de una emisión asociada al rescate de títulos públicos en caso de que los bancos decidan ejercer las opciones de venta (puts) ofrecidos por el Central. En segundo lugar, el llamativo nivel negativo de la tasa de interés en términos reales frente a la baja de tasas y la fuerte aceleración inflacionaria podría inducir una nueva caída en la demanda de dinero, donde los dólares financieros podrían recobrar cierto atractivo para el mercado”.

Si bien mañana comienza una semana corta y es la última del año, será intensa. Un inversor definió el estado de ánimo del mercado: “en 2024 no habrá plata, pero tampoco vacaciones”.