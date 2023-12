Adiós a los programas de fomento al consumo: el equipo de Milei planea terminar con Ahora 12 y Precios Justos

El programa Ahora 12 vence el 31 de enero y no habría intenciones de prorrogarlo

El emblemático programa de financiamiento al consumo Ahora 12, creado hace casi 10 años, llegará a su fin con el nuevo gobierno. Al menos así lo dejaron trascender fuentes del equipo económico que está armando el designado ministro, Luis Caputo, para la Secretaría de Comercio e Industria, que lideraría Pablo Lavigne. El plan tiene fecha de vencimiento el 31 de enero y lo que se resolvió hasta ahora es dejarlo caer en ese momento, por lo que los consumidores podrían usar los planes de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas para las Fiestas.

De todos modos, el programa ya no es lo que supo ser. Las tasas de interés han ido subiendo, especialmente en el último año, y si bien siguen siendo subsidiadas, ya no resulta tanto negocio para los comerciantes absorber ese costo y ofrecerle a los clientes “cuotas sin interés”. Actualmente, son muy pocos los negocios que ofrecen 12 pagos sin interés, y lo hacen en determinadas ocasiones; la mayoría dispone de 3 o 6 pagos sin recargo.

Claro que si el consumidor desea pagar en 12, 18 o 24, dependiendo del rubro, puede hacerlo con las tasas del programa que, aunque son altas, son más bajas que las de mercado. Por ejemplo, la TNA para 12 cuotas es del 99,75%, por lo que el recargo sobre el precio no puede superar el 76,83%. Si se realiza una compra por $1.000, esa persona pagará 12 cuotas de $147,36. Y con 18 la TNA es la misma, y el cargo no puede ser mayor a 132,84 por ciento.

A partir del 31 de enero, “es una decisión que al vencimiento de cada programa no se renueve”, dijeron las fuentes consultadas. Eso incluye Precios Justos, que ya trascendió que termina el domingo; el programa de cortes cárnicos más baratos y el de frutas y verduras, todos planes lanzados por el kirchnerismo para impulsar el consumo, más aún en momentos de aceleración inflacionaria.

El presidente electo, Javier Milei, ha manifestado en reiteradas oportunidades que no está de acuerdo con programas que distorsionen el mercado. De hecho, Precios Justos generó una enorme brecha de precios entre los supermercados y los autoservicios independientes, y Ahora 12 generó, en muchos casos, mayores aumentos de precios.

El programa Precios Justos de la carne vence a fin de mes y tampoco seguirá vigente

En los bancos todavía no recibieron ninguna comunicación por parte del nuevo equipo económico respecto del fin de este programa, pero no se mostraron sorprendidos ante los trascendidos. “Si nos cancelan el programa, no pasa nada; incluso, mejor. Hoy no da pérdida, como en otros momentos. Lo habíamos logrado equilibrar, pero tampoco nos genera ganancia. La verdad es que es una barbaridad subsidiar de esa manera a los comercios porque no ni siquiera llega al consumidor. Aumentan antes los precios”, dijo un importante referente del sector a Infobae.

Actualmente, el programa funciona de esta manera: por cada $100 que el banco presta, el Banco Central le “perdona” $40 de encaje. Es decir que esos fondos que son liberados de estar inmobilizados pueden ser colocados en Leliqs u otro instrumento que rinda a una tasa de mercado. A cambio de ello, el banco le baja el interés al comercio. “El Gobierno puede eliminar el programa directamente o hacerlo menos atractivo aún; por ejemplo, en lugar de tener una franquicia de 40%, que nos bajen a 20% y nosotros subirle la tasa al comerciante, pero en realidad se trata de un subsidio que lo termina pagando el BCRA porque si suscribo más Leliqs, más tasa tiene que pagar”, dijo la fuente cercana a LLA. Y el objetivo de Milei es, justamente, desactivar la bola de Leliqs.

Son muchos los sectores preocupados por el fin del programa, aunque ya no haya tanta diferencia con la tasa de mercado. Fuentes del sector de indumentaria afirmaron que es necesario mantener algún plan de financiación “porque, de lo contrario, sería cambiar la metodología de compra de los últimos diez años. El efecto sería catastrófico. Pueden querer bajar el consumo, pero distinto es paralizar el retail”.

“Si eso pasa, seguramente restrinjamos las 6 cuotas y nos quedemos sólo con 3, que tiene un interés más razonable”, dijeron en una importante marca de ropa, al tiempo que agregaron que “el público aprovecha las cuotas cuando se las ofrecés sin interés” y no de otra forma.