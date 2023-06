Broda: “El mundo dice a lo mejor se hacen normales en ese país raro que tiene todo para no ser pobre”

Miguel Ángel Broda, economista (Lihue Althabe)

El economista Miguel Ángel Broda trazó un duro diagnóstico del estado actual de la economía argentina, pero aseguró que existe la esperanza de que el país esté en un punto de inflexión que pueda cambiar la “aceleración de la decadencia”.

En declaraciones a Radio Mitre, Broda habló de una economía complicada y un panorama político igual de difícil. Valoró, sin embargo, un nivel de actividad mejor al esperado y, aunque mostró preocupación por la virulencia de las campañas en dirección a las primarias presidenciales de este año, se mostró esperanzado en un giro tras los comicios.

“La economía está complicada y la política también. Claramente, el nivel de actividad está mejor de lo que todo el mundo piensa, aunque en los últimos 60 días ha caído un poco. Pero el primer trimestre fue mejor de lo esperado. La inflación parece estancada en 8%. Tenemos un problema de crisis cambiaria y de financiamiento del Estado, pero en un contexto donde hay una expectativa, que es la expectativa de que este sistema que gobernó 20 años se vaya”, diagnosticó el especialista.

“Tenemos un problema de crisis cambiaria y de crisis de financiamiento del Estado pero en un contexto donde hay una expectativa, que es la expectativa de que este sistema que gobernó 20 años se vaya”

“Pero hay que llegar y claramente dependemos de que el Fondo nos adelante algo del dinero. Se está demorando y no hay ninguna certeza de que eso ocurra. Así que estamos complicados, pero también esperanzados en el sentido de que nunca se trabajó tanto antes de asumir un gobierno, asumiendo que gane la oposición. Sin dudas hay que pisar muchos callos, va a ser duro, pero está la esperanza de que Argentina esté en un punto de inflexión en el sentido de que la aceleración de la decadencia puede cambiar”, agregó.

“Sin duda va a ser difícil recuperar la credibilidad, pero el mundo nos mira con otros ojos. No de forma instantánea, pero dicen: ‘Bueno, tal vez se vuelvan normales en ese país raro que tiene todo para no ser pobre y cada día es más pobre’”.

Consultado respecto al futuro del dólar, Broda aseguró que el esquema cambiario actual no puede continuar en el próximo Gobierno.

“El Gobierno es un Gobierno enjaulado, no puede resolver ninguna de las causas profundas de nuestros desequilibrios macro y las patea todas para adelante para la próxima administración. El Gobierno está cerrado a no cambiar el crawling peg de devaluar un 6%, 7% o 8% por mes. La verdad es que se han aferrado equivocadamente e intentan, con controles e intervenciones crecientes, llegar sin una devaluación brusca. Probablemente el Fondo esté demorando como nunca el staff paper pidiendo una devaluación más general o un desdoblamiento cambiario. El Gobierno intenta resistir, no lo sé”, dijo.

“Lo que sí sé es que este tipo de cambio en términos reales no va a ser el tipo de cambio del próximo Gobierno, sea cual sea el que gane”, consideró.

En cuanto a las elecciones de este año, Broda se mostró preocupado por las internas en la oposición.

“El Gobierno deja un fenomenal hipoteca (...) notablemente peor en términos de desequilibrios macro respecto al que recibió el ex presidente [Mauricio] Macri”

“Estoy preocupado por la virulencia de la preparación de las primarias, que puede no producir algo que es absolutamente necesario, que es que el que gane la primaria recolecte los equipos económicos de todos los que participaron y con eso se pueda hacer un equipo con suficiente talento”, dijo.

“Lo ideal sería no desperdiciarlos y que se junten. Pero bueno, también están los intereses individuales de quienes quieren ser ministros”, agregó.

Hipoteca

Respecto a la herencia que recibirá el Gobierno que asumirá en diciembre, Broda caracterizó las variables económicas como una “fenomenal hipoteca, notablemente peor en términos de desequilibrios macro respecto al que recibió el ex presidente [Mauricio] Macri”.

“Estamos aislados del mundo, tenemos un déficit fiscal tradicional de 5 puntos del PBI (3% el primario, el resto intereses) y vamos a dejar en diciembre un déficit cuasifiscal de un poco más de 8 puntos del PBI. O sea, tenemos que financiar ya 13 puntos del PBI o hacer que las necesidades de financiamiento caigan brutalmente. Lo que menos hay que ajustar son 3 puntos del PBI de un estado elefantiásico que no consigue financiarse. Todos los equipos económicos parten de la idea de que el ancla fiscal es prioritaria. Luego vendrá algún sistema monetario donde, obviamente, hay discusiones, pero la verdad es que tenemos un problema fiscal de magnitud y un grado de intervención del mercado que distorsiona los mercados. Abrir esa olla va a ser lento; usted no puede eliminar todos los controles y los cepos de forma inmediata”, comentó.

Seguir leyendo: