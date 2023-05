Martín Guzmán: “No creo que haya algo tan transformador como la integración del sector energético en América del Sur”

Télam

El ex ministro de Economía Martín Guzmán habló en los Estados Unidos sobre la importancia de la inversión en infraestructura, del rol del Estado y del desarrollo de un sector clave como el energético. En 40 días está previsto la puesta en marcha de las operaciones del gasoducto de Vaca Muerta.

“El desafío más importante que enfrenta la región es establecer las condiciones para un crecimiento sostenido con valor agregado e inclusión”, dijo el ex jefe del Palacio de Hacienda. Lo hizo durante una conferencia internacional en Columbia SIPA (School of International and Public Affairs) junto a destacadas personalidades de la región como Luisa Palacios y Mauricio Cárdenas, que contó con la moderación de María Victoria Murillo.

El ex ministro de Economía estuvo también con otros encuentros en Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Boston y Universidad de Puerto Rico, entre otras reuniones públicas y privadas de diversos países. Este evento focalizó en “La construcción de un futuro de prosperidad para Sudamérica en el actual escenario geopolítico, en el que la integración energética para la transformación productiva y de la calidad del trabajo es clave”.

El ex ministro dijo durante su alocución que “lo que se necesita es aumentar las capacidades tanto de las empresas como de los trabajadores”. “El papel del Estado es importante especialmente en dos pilares críticos, conocimiento e infraestructura”, continuó.

“La verdadera integración es a través de inversiones en infraestructura y eso, por supuesto, requiere financiamiento. Si el continente no actúa como un bloque, tendrá problemas para aprovechar las diferentes oportunidades que podrían crearse”, siguió Guzmán, que dejó el Ministerio de Economía a principios de julio.

“La estrategia debe ser definida desde el continente con financiamiento del continente. El tipo de integración que quiero impulsar a corto plazo es a través de la infraestructura. El desarrollo del sector energético también brinda más resiliencia. La política energética no es solo política económica. También es política exterior”, apuntó el ex funcionario.

Y además, al respecto, concluyó: “No creo que haya algo tan transformador como la integración del sector energético en América del Sur, tan transformador para todo el continente y específicamente para Argentina”.

En apariciones públicas previas, siempre en el ambiente académico, Guzmán reiteró sus críticas al Fondo Monetario Internacional y defendió el acuerdo que firmó en marzo del año pasado. Incluso lo defendió de las críticas sobre su carácter “inflacionario”, un tema sobre el que repiquteó la vicepresidenta Cristina Kirchner hace pocos días.

Consultado sobre las críticas de quienes califican al acuerdo con el FMI de “inflacionario”, Guzmán habló sobre un “cambio de discurso” de parte de los opositores. “Antes, con clara expansión del gasto, se hablaba del ‘acuerdo del ajuste; ahora se ve que cambió la narrativa y ya no es del ajuste. Si se miran los números, es clarísimo lo que pasó”, comentó.

En lo que respecta a lo estrictamente inflacionario, el ex funcionario reconoció que sí hay políticas (en la negociación con el Fondo) que son determinantes a la hora de ver hacia dónde va la política económica en lo que a precios se refiere. “En términos vulgares, yo me fajé a muerte con el FMI en los últimos meses de mi gestión por un tema en particular, la tasa de interés”, apuntó.

“El Fondo quería un aumento muy grande de la tasa de interés, algo parecido a lo que se hizo con el Programa anterior, en 2018, bajo la premisa de que eso iba a generar mayor estabilidad de precios. Lo que yo cuestioné fue que no se puede sostener una tasa de interés real 15 o 20 puntos por arriba de la inflación. Fiscalmente eso es insostenible e implicaría recortar inversiones claves para el desarrollo”, apuntó.

“La inflación no puede estar demasiado lejos de la tasa de interés. Todo el mundo entiende eso. Nosotros teníamos nuestra visión con respecto a eso y nos mantuvimos firmes”, cerró Guzmán.

