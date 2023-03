Tras la intervención de Edesur, Jorge Ferraresi se reunirá con intendentes y buscará inversores

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi

Luego de que el Gobierno designara a Jorge Ferraresi como interventor de Edesur, el intendente de Avellaneda se reunirá con sus pares de los municipios afectados para realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la red de suministro y presentar la semana próxima un programa de inversores que permita mejorar la calidad del servicio.

Miles de usuarios de la compañía de distribución de energía eléctrica sufrieron cortes de luz prolongados, situación que se extendió por casi un mes y que surgió como consecuencia del estado de la red. Por esto mismo, los vecinos de los partidos bonaerenses y barrios porteños afectados llevaron adelante varias protestas para reclamar a la compañía.

Algunos usuarios se autocovocaron frente a las oficinas de Edesur. (Foto: Nicolas Stulberg)

De esta manera, el Gobierno nacional dispuso la intervención de Edesur por 180 días, pero aclaró que no tomará el control operativo de la empresa, sino que realizará un monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación del servicio.

Ferraresi fue el designado para llevar adelante esta tarea, por lo que, a pocas horas de asumir, anunció que su primera medida será realizar un “diagnóstico” junto con los intendentes de las zonas afectadas.

“La idea es que esta semana se pueda completar el diagnóstico para la próxima semana presentar el programa de inversión”, precisó a Télam el funcionario tras participar de un encuentro en el que estuvo presentes el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello; el presidente de la distribuidora, Juan Carlos Blanco; y el gerente general, Valter Moro.

De acuerdo con la resolución del ENRE, el rol de Ferraresi estarán relacionados con fiscalizar y controlar “los actos de administración habitual y de disposición vinculadas a la normal prestación del servicio público”. Por esto mismo, contará con “las facultades para asignar los recursos humanos necesarios a fin de que lo asistan en la función encomendada”.

El Gobierno no descarta la estatización o quitar la concesión

Sin embargo, el ENRE prepara también una serie de sanciones monetarias a la empresa por los cortes que sufrieron los usuarios las últimas semanas. La cifra total de las multas podría sumar $2.700 millones, según anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Los cortes de luz en comercios y casas fueron las imágenes que marcaron la agenda de los últimos 15 días en la Argentina y sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, la eminente decisión de ENEL de poner en venta Edesur aparece de alguna manera como un factor de incertidumbre”, señaló Massa.

El titular de la cartera de hacienda confirmó que el ENRE observó un “incumplimiento en las obras de inversión” de la empresa, por lo que concluyó: “Una situación como la que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más”.

La cifra de usuarios sin luz llegó a superar los 90 mil en una sola noche. (Foto: Nicolas Stulberg)

Por otra parte, el Ministerio de Economía asignó a la Secretaría de Energía, a cargo de Flavia Royón, la tarea de informar al mercado de capitales cuáles fueron los incumplimientos detectados por la inspección del ENRE, a través de un informe que luego será enviado al Congreso.

Más allá de la decisión tomada, Royón aseguró que la estatización o el quite de la concesión a la empresa no son medidas que estén descartadas, pero aclaró que la decisión dependerá de cómo evolucione la situación. “No era una medida para tomar con esta premura”, agregó en un diálogo con Radio Continental y precisó: “La empresa tiene decidida la venta, pero esta intervención no afecta este proceso”.

En relación con las funciones de Ferraresi, la funcionaria mencionó que también deberá “llevar el control de la caja de la empresa y de las cuentas que se están pagando”. “Es una decisión tomada para poder dar una rápida respuesta porque una quita de concesión u otra figura lleva más tiempo, demandaba más tiempo de estudio para poder hacerlo bien sin perjudicar los intereses del Estado”, explicó.

Pese a que reconoció en otra entrevista radial que “no será una solución de un día para otro”, indicó que hay que “tratar de mejorar la calidad del servicio”. Así, planteó que las tarifas de Edesur deben ir “directamente a las obras”.

