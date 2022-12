Jubilación: cuándo cobro y cuál es el aumento en diciembre

La jubilación mínima alcanzará este mes los 60.124 pesos

Jubilados y pensionados percibirán en diciembre el último aumento del año establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a cargo de Fernanda Raverta. Con el impacto de esta medida, la jubilación mínima alcanzará este mes los 60.124 pesos.

¿En qué consiste el aumento de diciembre a la jubilación?

La medida consiste en un incremento del 15,62% en la jubilación y se calcula que lo recibirán alrededor de 17 millones de personas. El aumento se da según lo dispuesto por la Ley de Movilidad Jubilatoria y se calculó en base a una fórmula que combina el 50% de la recaudación de la Anses y el 50% de la variación salarial (Ripte).

Por otra parte, según informó Anses, 7,1 millones de jubilados y pensionados percibirán en diciembre el medio aguinaldo junto con su prestación.

Además, a la suma percibida este mes hay que agregarle el bono extra de $10.000 que anunciaron Fernanda Raverta y el ministro de Economía, Sergio Massa. El mismo será depositado en diciembre, enero y febrero a quienes cobren la jubilación mínima, mientras que será de $7.000 para quienes reciban un monto equivalente a dos haberes mínimos ($107.249).

Entre el aumento y el aguinaldo, quienes perciban la jubilación mínima en diciembre recibirán 85.186 pesos

Las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos incluyen:

Pensión Universal para el Adulto Mayor; Pensión no Contributiva por Vejez; Pensión no Contributiva por Invalidez; Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os; Pensiones Graciables a cargo de Anses; y Otras Pensiones no Contributivas.

¿Cómo es el calendario de pagos de jubilaciones de diciembre?

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0: 12 de diciembre

- DNI terminados en 1: 13 de diciembre

- DNI terminados en 2: 13 de diciembre

- DNI terminados en 3: 14 de diciembre

- DNI terminados en 4: 14 de diciembre

- DNI terminados en 5: 15 de diciembre

- DNI terminados en 6: 15 de diciembre

- DNI terminados en 7: 16 de diciembre

- DNI terminados en 8: 16 de diciembre

- DNI terminados en 9: 19 de diciembre

El calendario de pagos de jubilaciones y pensiones este mes va del 12 al 23 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: 19 de diciembre

- DNI terminados en 2 y 3: 20 de diciembre

- DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre

- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

