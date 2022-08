Melconian: “Que la gente que siempre pide expansión ahora tenga que pedir contracción, ajuste y normalidad es muy importante”

Carlos Melconian, economista y ex presidente del Banco Nación.

El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dijo que lo mejor que le puede haber pasado a la Argentina es que la sociedad haya tenido que ponerse a disposición de la discusión respecto de la política tarifaria, la inversión en planes sociales y el financiamiento de los gastos del Estado. El proceso que llevó a la designación de Sergio Massa como ministro de Economía y sus medidas en dirección a la reducción de subsidios de servicios públicos y el intento por alcanzar los objetivos del programa del FMI son una buena noticia para el especialista.

“El problema en la argentina no es el tipo de cambio sino el formato de financiamiento al Gobierno Nacional. Lo que ha hecho crisis en la Argeentina es deuda externa, deuda interna, emisión de moneda. Después, corriendo detrás de los acontecimientos, te apura el frente externo”, dijo Melconian en declaraciones a Radio Mitre.

En ese sentido, y consultado respecto de las medidas de Massa a las que calificó todavía como difíciles de precisar tanto en términos cuantitativos como cualitativos, el economista celebró que al menos haya pasado al centro de la escena el ordenamiento fiscal.

“El problema en la argentina no es el tipo de cambio sino el formato de financiamiento al Gobierno Nacional”

“Lo mejor que nos puede haber ocurrido es la puesta de disposición de la sociedad argentina de esta discusión tarifaria, de auditoría de los planes, de corte de gasto. Y de nuevo, es totalmente apolítico y apartidario”, dijo.

“Que la gente que estando en un lugar de la vereda en el Congreso pida expansión, expansión, expansión, ahora de este lado del mostrador tenga que pedir contracción, ajuste, normalidad, es muy importante”, señaló.

Para Melconian, Massa asume en un contexto extremadamente negativo “con 7 puntos de inflación, expansión de moneda que araña los 3 dígitos, sin reservas, brecha cambiaria de tres dígitos, dólar oficial -como se lo quiera medir- atrasado no estructutralmente, yo diría atrasado contra la inflación de marzo a la fecha, tarifas públicas atrasadas, un acuerdo con el Fondo que no está caído pero está con desvíos”.

“Esa es la macro en la cual asume y, más allá del ida y vuelta, hay una suerte de alineamiento político detrás de su gestión y de las medidas de Massa, que podemos discutir cuánto hay de cotillón, cuánto hay de verdad. Y a priori el mandato que tiene es el de no tocar el tipo de cambio. Así, a priori, como si se pudiera”, agregó.

“Lo mejor que nos puede haber ocurrido es la puesta de disposición de la sociedad argentina de esta discusión tarifaria, de auditoría de los planes, de corte de gasto”

“También hay una cuestión de carácter político. Hay una suerte de unificación del oficialismo detrás de determinada defensa de la vicepresidente”, comentó Melconian.

Más allá de que la implementación de las medidas sea una duda, la pregunta es si la dinámica política de un oficialismo alineado atrás de las medidas económicas y de la defensa a Cristina Fernández de Kirchner se va a mantener.

“Acá hay una suerte de tiempo clave por venir donde en el corto plazo, más allá de las cuestiones judiciales, no me queda ninguna duda que el que domina es el tiempo económico. Y donde yo creo que la cuestión tiene que ver con estos alineamientos tiene que ver con dos cosas: primero si reencausás el programa con el Fondo donde hay un tema muy importante que es qué va a ocurrir con el desembolso de septiembre. Y el segundo tema, más local, que en la declaración del vicemnistro [Gabriel Rubibnstein] es ‘no, no hay devaluación por ahora’”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: