Suba del gas en AMBA: el Gobierno autorizó un incremento del 36% para los usuarios residenciales

El Gobierno autorizó el incremento del 36% en las tarifas de gas (Reuters)

Condicionado por cumplir con el pedido del Fondo Monetario Internacional de reducir los subsidios energéticos ante el cierre de las negociaciones, y respondiendo a las exigencias de las empresas, el Gobierno Nacional autorizó la suba del 36% en las tarifas de gas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para los usuarios residenciales.

La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial a través del Decreto 91/2022, en el que además se confirmó el adelantamiento del incremento en la tarifas, previsto en abril, para el mes de marzo.

En el acuerdo alcanzado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal, y Metrogas, se fijó el incremento para la tarifa de gas “para que se produzca durante marzo de 2022″ , con el objetivo de que “la licenciataria pueda afrontar sus costos de operación y mantenimiento y su cadena de pagos, de forma tal de continuar con la normal prestación del servicio público a su cargo”.

En este marco, el Gobierno anunció que se aplicarán “los siguientes ajustes por categoría de usuario y cargo”: para los usuarios residenciales el cargo será del 36%; en el caso del servicio general P, que son aquellos destinados a usos no domésticos en donde el cliente no tiene una cantidad contractual mínima, la suba será del 35% al igual que para el Gas Natural Comprimido (GNC); para grandes usuarios será del 70%; para subdistribuidores será del 10%; mientras que para el servicio general G para usos no domésticos en donde el cliente ha celebrado un contrato de servicio de distribución y/o transporte de gas con una cantidad contractual mínima, la cual en ningún caso puede ser inferior a 1.000 m3/día durante un período no menor a un año, el cargo será del 50%.

Porcentajes similares fueron acordados con Naturgy (Norte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo partidos del oeste y norte del conurbano), Camuzzi Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana, que prestan el servicio en el AMBA y las empresas que lo hacen en el interior del país.

El incremento autorizado por el Poder Ejecutivo responde al planteo que hicieron las empresas en la audiencia pública de mediados de enero. En aquella ocasión, las distribuidoras que operan en el AMBA presentaron sus propuestas de ajuste tarifario con un impacto en la tarifa final de 35 por ciento para usuarios residenciales.

Martín Guzmán (REUTERS/Agustin Marcarian)

En un documento técnico de la Secretaría de Energía que se trató en la siguiente audiencia pública, se señala que actualmente el Estado absorbe el 70,9% del costo del gas, mientras los usuarios afrontan el 29,1% restante. El mismo paper aseguraba que las tarifas de gas deberían aumentar entre 34 y 35% “si se pretende no aumentar la actual factura de subsidios en concepto de gas, el Estado debería limitarse a financiar el 44,4% de la factura (una reducción de casi 26,5 puntos respecto de la situación actual) en marzo de este año y entre 47 y 49% para el mes de julio, en comparación con la tarifa del mismo mes de 2021″.

Esto ocurre ante la atenta mirada del FMI que sigue de cerca si el Gobierno está realmente dispuesto a empezar a reducir el monto de subsidios, principalmente de los energéticos.

El documento de la Secretaría de Energía incluyó también el cálculo de cuánto debería aumentar el precio del gas si el Estado retirara por completo el subsidio. En tal caso, los aumentos serían de entre 92 y 94% para marzo y de entre 130 y 136% para julio. En todos los ejercicios se supone una categoría particular de usuario, R31, esto es un usuario residencial de un consumo de entre 1.001 y 1.250 metros cúbicos de gas por año. Se trata de un consumo medio-alto: la categoría R1, el consumo anual más bajo, va de 0 a 500 m3, y la R34, la de consumo residencial más alta, supera los 1.801 m3 al año.

En las últimas horas trascendió que Alberto Fernández rechazó la exigencia del Fondo de aplicar un ajuste de las tarifas eléctricas del 60%. El Presidente reiteró que solo autorizará un incremento promedio del 20 por ciento y la segmentación entre los usuarios de mayor capacidad económica.

SEGUIR LEYENDO: