Kulfas defendió la exploración petrolera offshore en el Mar Argentino

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reafirmó hoy la decisión del Gobierno nacional de “ avanzar en un proyecto de exploración offshore” en el Mar Argentino y aclaró que se trata de “una práctica que ya se implementa” en el país “y no ha habido ningún inconveniente”.

“El objetivo es avanzar en un proyecto de exploración offshore; después habrá que verificar si los recursos petroleros existen en esas posiciones que, insisto, están a 300 kilómetros de Mar del Plata mar adentro”, señaló Kulfas esta mañana en declaraciones a la emisora AM 750.

En este sentido, subrayó la participación del Ministerio de Ambiente, que “intervino y generó requisitos nuevos para cuidar la fauna del lugar, la biodiversidad”.

“No estamos discutiendo que se haga sin que nos importe nada, está 400 kilómetros mar adentro, no en la costa. Y hay ejemplos como Río de Janeiro, con una plataforma a 200 kilómetors, y no hay ningún problema”, aseveró.

El ministro dejó en claro que “es una práctica que ya se implementa. Cerca del 20% del gas que Argentina consume y produce proviene de explotaciones offshore y no ha habido ningún inconveniente”.

“Tenemos que trabajar en que se hagan bien las cosas porque Argentina necesita proveerse de estos combustibles. La transición ecológica va a llevar no menos de 20, 30 años. Y en el medio van a convivir las apuestas que estamos haciendo tanto en hidrocarburos como en las energías renovables”, explicó.

En el caso de la minería, citó un estudio del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) que mostró que aproximadamente “de cada 100 pesos que factura una empresa minera hay 50 de costos, que son todas compras que se realizaron de proveedores locales”.

“A eso se le suman los impuestos que pagan las mineras, como las regalías que son el 3% pero eso es una parte; también pagan derechos de exportación que llegan al 8% en el caso del oro y 4,5% en otros metales; pagan 35% de Impuesto a las Ganancias”, aclaró Kulfas.

La Cámara de Comercio de EEUU respaldó el proyecto de exploración en el Mar Argentino

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham Argentina) respaldó la decisión del Gobierno nacional de avanzar en nuevos trabajos de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino.

Una plataforma de exploración en el mar May 2020. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

“Los hechos fácticos nos permiten concluir que el riesgo es casi nulo de este tipo de exploraciones, y los beneficios sociales y económicos para las sociedades vinculadas son probados”, señaló hoy la entidad a través de un comunicado.

En este sentido, añadió que “en términos globales, y en base a datos publicados por la U.S. Energy Information Administration (2015), la producción de petróleo offshore fue responsable de casi el 30% de la producción mundial de este producto. Más aún, entre los principales descubrimientos de hidrocarburos convencionales en las últimas décadas, más del 90% tuvieron lugar en yacimientos offshore”.

En las plataformas presentes actualmente en el Mar Argentino, alrededor del 18% del gas natural y el 2% del petróleo utilizado por toda la población proviene de la actividad offshore que allí se realiza, con 37 pozos operativos que no han tenido incidentes ambientales en los últimos años

Además, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos destacó que “en América Latina, Argentina ha sido uno de los países pioneros en emplear esta modalidad, contando con más de 50 años de experiencia en explorar su mar continental en búsqueda de hidrocarburos, y habiendo perforado hasta el momento 187 pozos en lecho marino, sin incidentes ambientales significativos”.

De hecho, repasa que “en las plataformas presentes actualmente en el Mar Argentino, alrededor del 18% del gas natural y el 2% del petróleo utilizado por toda la población proviene de la actividad offshore que allí se realiza, con 37 pozos operativos que no han tenido incidentes ambientales en los últimos años”.

La industria ha demostrado “ofrecer las garantías suficientes para afirmar que se puede realizar las exploraciones y explotaciones offshore, sin afectar las actividades productivas como la pesca y el turismo”, señaló la entidad.

“Esperamos que nuestros líderes sociales, políticos y empresariales entiendan claramente estos planteos y que el gobierno arbitre los mecanismos de control requeridos para que dichas exploraciones respondan con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de las personas y del ambiente”, concluyó el comunicado de AmCham Argentina.

