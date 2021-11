Reapareció Dujovne: criticó el nivel del déficit, reclamó eliminar el cepo y pronosticó una inflación mayor en 2022

Nicolás Dujovne (Foto: REUTERS)

El ex ministro de Economía Nicolás Dujovne cuestionó el déficit fiscal del gobierno de Alberto Fernández, reclamó un desarme de los controles cambiarios para cerrar la brecha, pidió una reforma jubilatoria y anticipó que el año próximo podría haber una inflación más alta que la que se espera para este año.

En una disertación ante la Bolsa de Comercio de Córdoba, el ex funcionario habló además sobre su paso por la función pública y la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri e hizo autocrítica sobre qué debería haber hecho esa administración para evitar el impacto de la crisis financiera de 2018.

“En 2016 durante el primer año en lugar de bajar el déficit lo elevamos un poco, y se tomaron decisiones de gasto como la reparación histórica y donde además ese déficit que creció un poco tenía un componente de ingreso del blanqueo. Si de entrada empezábamos a bajar el déficit hubiéramos estado mejor parados para afrontar la sequía o la suba de tasas de interes en Estados Unidos en 2018″, mencionó.

“Entre 2015 y 2019 hicimos un intento que no pudo ser el defintivo. No logramos generar la continuidad para seguir adelante con las reformas, Habremos corregido errores y la sociedad quiso pbobar otra cosa. Pero también sembramos una semilla y generamos una alternativa de poder que mantuvo un caudal electoral muy elevado, tan mal no habremos hecho las cosas”, apuntó Dujovne.

Entre los cuestionamientos centrales que hizo el ex jefe del Palacio de Hacienda a la administración actual mencionó como principal la política fiscal. “La Argentina va a terminar este año con un déficit cercano a 4 punto del PBI. La proyección pasiva, es decir si no se hace nada, es de 5 o 5,5 puntos del Producto en 2022″, estimó.

“Esa es una proyección conservadora. Desde ahí habría que trabajar para bajar ese déficit. ¿Y bajarlo a cuánto? A 2 o 2,5 por ciento del PBI. Porque la única fuente de financiamiento es la emisión monetaria. Y si no convergemos a un déficit más bajo la emisión va a ser tan alta que vamos a ver una aceleración de la inflación muy dolorosa especialmente para los sectores más vulnerables”, continuó el ex funcionario.

Por otro lado, Dujovne reclamó terminar con los controles cambiarios y debatir una reforma jubilatoria. “Tenemos que recuperar la movilidad de capitales. Los controles son una excepción. Es comprensible en situación de emergencia pero no pueden ser permanentes. Es difícil tener un proceso de inversión con controles tan estrictos como los que tiene la Argentina. No hay alquimia para removerlos, se necesita una situación fiscal balanceada y recuperar la confianza. Cuando ello ocurre los controles son redundantes”, agregó Dujovne.

Y respecto a una reforma previsional, dijo que es “un tema del que no se habla”. “Cuando se aprobó la reparación histórica, un componente de la ley era que generaba el mandato de formar una comisión en el Congreso para discutir una reforma previsional. Tiene que ser una que genere consensos a nivel político y transversal porque está llamada a perdurar durante décadas”, dijo.

“Sin afectar a los jubilados que ganan jubilaciones bajas y sin afectar derechos adquiridos, pero hay que ir corrigiendo los desequilibrios”, consideró. Y en ese sentido apuntó que existen ”muchos regímenes que aportan poco como los monotributistas o la cantidad de pensiones por invalidez, que solo un país que pasó por una guerra atroz tiene, deberia haber menos de un cuarto. Hay que ver como salimos de estos problemas. Y hay que empezar por un problema central del sistema previsional, que es un sistema binario: quien aportó 29 años no tiene jubilación y quien tiene 30 años sí”, agregó.

Respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario y el proyecto de estimaciones plurianuales que presentará el Gobierno en el Congreso en diciembre, Dujovne afirmó que “está claro que creemos como espacio político lo que necesita la Argentina”. “El equilibrio fiscal tiene que ser buscado denodadamente por las autodarides para recuperar un sendero de crecimiento”, continuó.

“Está claro que cualquier cosa que propenda a transitar ese camino va a ser vista con buenos ojos. Muchas veces en estos dos años cuando escuchamos decir que para el Gobierno sería bueno un acuerdo, a veces usamos ‘acuerdo’ como un sinónimo de ‘programa economico’. Sería bueno que primero tenga un programa económico, eso es lo que necesitamos. Tener un programa creíble y que resuelva los desequilibrios de la actualidad” aseguró el ex ministro.

“Esto es un déficit más bajo y emitir menos dinero que permita bajar la brecha cambiaria. Antes de pensar en el acuerdo con el FMI, tenemos que pensar que necesitamos un programa económico. Cuando uno mira el Presupuesto 2022, eso no lo es. Hay un volumen gigantesco de emisión y financiamiento de organismos internacionales que no se explicita”, dijo Dujovne.

