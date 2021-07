Bono para jubilados: el Gobierno prepara una compensación por el retraso de los haberes frente a la inflación

El Gobierno sigue analizando el pago de un bono extraordinario a los jubilados y pensionados (Nicolás Stulberg)

El Gobierno sigue analizando el pago de un bono extraordinario a los jubilados y pensionados para compensar los aumentos de los haberes en el caso de que pierdan contra la inflación. Aunque aun no está definido el formato —puede ser un bono o algún otro instrumento— ni tampoco si abarcará solo a quienes cobren los haberes mínimos, como sucedió con pagos anteriores.

Fuentes oficiales destacaron que “siempre está en análisis” y, de ser necesario, se realizará en el caso de que las jubilaciones pierdan contra inflación, para lo que se debe esperar conocer las cifras de la inflación de junio, que el Indec difundirá el próximo jueves 15 de julio.

A partir de la sanción de la nueva Ley de Movilidad, a fines de 2020, se otorgaron dos incrementos trimestrales a los jubilados: 8,07% en el primer trimestre y 12,12% en el segundo trimestre del año

La lógica para el pago del bono, según destacaron, es similar a lo que sucedió con el salario mínimo vital y móvil (SMVM) que ya está definido que se va a incrementar. Es la primera vez que se firmó con una cláusula de revisión. El objetivo, remarcaron, es que ningún salario pierda ante la inflación.

Con todo, en el caso de concretarse, la modalidad del plus aun no fue definida. Lo que es seguro es que no llegará a implementarse en julio, porque ya se están pagando los haberes, a no ser que Anses pueda implementar un calendario paralelo al de jubilaciones.

La modalidad del pago aun no fue definida

La inflación, según el último Índice de precios al consumidor (IPC) del Indec, registró en mayo un alza de 3,3% y acumuló en los primeros cinco meses del año una variación de 21,5%. A partir de la sanción de la nueva Ley de Movilidad, a fines de 2020, se otorgaron dos incrementos trimestrales a los jubilados (en base a la nueva fórmula que combina recaudación y salarios del sector registrado): 8,07% en el primer trimestre y 12,12% en el segundo trimestre del año.

En junio pasado, con el aumento oficializado, la jubilación mínima pasó a ser de $23.064. Fuentes oficiales señalaron que el objetivo del Gobierno es que las jubilaciones le ganen a la inflación y que de ser necesario un bono o cualquier otra, se va a tomar.

En abril y mayo de este año se otorgaron dos bonos de $1.500 cada uno, para compensar el desfasaje entre las jubilaciones y los aumentos de precios

En caso de que se tome la decisión de otorgar el bono, no sería el primero de 2021. En abril y mayo de este año se otorgaron dos bonos de $1.500 cada uno, para compensar el desfasaje entre las jubilaciones y los aumentos de precios. En este caso, fue para los que cobraron haberes de hasta $30.856 (haberes de la mínima y de hasta una mínima y media, que abarcó a casi 5 millones de jubilados y pensionados).

En marzo, cuando se aplicó por primera vez la nueva Ley de Movilidad, el aumento fue del 8,07% contra 11,33% que había sido la inflación entre octubre y diciembre de 2020. Desde la Anses recordaron que el punto de partida cuando asumió el Gobierno de Alberto Fernáñdez era una mínima de $14.000 y una pérdida de poder adquisitivo del 20 por ciento.

Según un informe de Ieral (Fundación Mediterránea), las jubilaciones vienen arrastrando una pérdida de su poder de compra desde hace varios años antes. “La jubilación mínima cayó un 23,5% entre 2013 y 2021, mientras el haber promedio tuvo un descenso del 18,5% en los últimos cuatro años”, según los datos del centro de estudios.

