Sancor Seguros invertirá USD 200 millones en una aceleradora de pymes que se dedican a la nano y biotecnología

El Grupo Sancor Seguros anunció que llevará adelante una inversión de USD 200 millones en los próximos dos años para desarrollar un nuevo centro de investigación y desarrollo en la Ciudad Verde, en la localidad de Sunchales

Con motivo de cumplir 75 años del nacimiento de Sancor Cooperativa de Seguros en Sunchales, Santa Fe, las autoridades de la empresa acompañada por funcionarios de la ciudad, de la provincia y de la Nación, descubrieron una placa alusiva a los 75 años de la aseguradora y la inauguración del nuevo edificio del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES).

En inversiones en activos reales prevemos invertir cerca de 200 millones de dólares en los próximos dos años, que serán destinados, entre otras cosas, a proyectos como el Fideicomiso Financiero CITES I y el Banco de Sol (Simón)

El edificio estará emplazado en la avenida de acceso a la Urbanización Ciudad Verde de Sunchales, demandará un proceso de construcción de unos 24 meses y será el primero de varios desarrollos que planea la compañía para los próximos años.

El edificio de ICES es un desarrollo de dos niveles y más de 2.600 m2 con 16 aulas con laboratorios de física, química y biología, talleres de informática. Será parte del proyecto del Campus Educativo Científico y Tecnológico, que es donde se desarrollará una de las apuestas más fuertes del sector: el nuevo edificio central del Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES).

El CITES, con sede en Sunchales como el resto del Grupo Sancor Seguros, apunta a generar y impulsar empresas de base tecnológica y vincular sectores de investigación, productivos, empresariales y sociales. “Buscamos contribuir a la transformación de la matriz productiva del país impulsando la economía del conocimiento, creando un conjunto de empresas basadas en un modelo interdisciplinario y autosustentable”, explicaron desde la entidad.

El desarrollo será la primera aceleradora e incubadora local de empresas de base tecnológica en nano y biotecnología y estará gestionado por la empresa cooperativista.

Cites, en Sunchales

Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, y agradeció a las autoridades presentes pero en especial a la ministro de Justicia, Marcela Losardo, “porque mucho tuvo que ver con este armado”. “Vamos a lanzar Cites que tendrá como función impulsar una incubadora de emprendimientos y cooperativas de impacto social. Buscamos incrementar la tasa de natalidad de cooperativas y pequeñas y medianas empresas. Vamos a realizar un relanzamiento del Banco del Sol, nuevo banco digital, e inversiones en activos reales por más de USD 200 millones en los próximos dos años”, explicó el ejecutivo.

Simón anunció nuevas inversiones y la creación de nuevos proyectos en los que se encuentra trabajando el Grupo: “La próxima etapa será la construcción de un nuevo edificio para CITES. El CITES es una incubadora de base científico-tecnológica, la primera en argentina pensada para incubar startups en nano y biotecnología de escala mundial. Es un aporte al país y al desarrollo de nuestra comunidad a través de la generación de puestos de trabajo calificados. Hoy el Cites es uno de los principales licenciatarios de propiedad intelectual y patentes del Conicet en la Argentina”.

“En línea con esto, próximamente lanzaremos CITES Impulsa, nuestra incubadora de emprendimientos y cooperativas, pensado para fomentar el desarrollo local a través de emprendimientos de impacto social que buscan fomentar la tasa de natalidad de nuevas cooperativas y sobre todo, la generación de puestos de trabajo de calidad. En inversiones en activos reales prevemos invertir cerca de 200 millones de dólares en los próximos dos años, que serán destinados, entre otras cosas, a proyectos como el Fideicomiso Financiero CITES I y el Banco de Sol, anunciados durante este año. En total, con todo lo anunciado se crearán 1.000 nuevas fuentes de trabajo genuinas, entre directas e indirectas”, cerró Alejandro Simón.

Esto significa educación, pero también Justicia, esto tiene que ver con los derechos humanos por eso es tan importante estar acá. Queremos apoyar a empresas como Sancor que siguen construyendo (Losardo)

El presidente de la firma, Alfredo Panela, dijo que el ICES “cuenta con todas las comodidades y equipamientos de última generación, porque la inversión que estamos destinando en este edificio sustentable demuestra nuestro compromiso y apoyo a la educación y la formación”.

El primero de los funcionarios nacionales en tomar la palabra fue el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien dio sentirse “orgulloso de estar aquí, está la síntesis de los desafíos pendientes. El compromiso mancomunado del sector privado para traccionar el desarrollo que clama el desarrollo con justicia social”.

Luego la ministra Losardo dijo que el anuncio es “una caricia al alma, al corazón”. Me llena de emoción volver a Sunchales. Vine hace unos años a ver el Cites y hoy estamos acá nuevamente. Esto significa educación, pero también Justicia, esto tiene que ver con los derechos humanos por eso es tan importante estar acá. Queremos apoyar a empresas como Sancor que siguen construyendo y la justicia tiene una relación directa con la educación porque no podemos tener justicia si no estamos educados ”.

