- Creo que es un error desde el punto de vista de la institucionalidad no contar con un Presupuesto votado por el Congreso. No recuerdo que, desde la sanción de Ley de Administración Financiera, haya habido año en el que el Poder Ejecutivo no haya contado con un Presupuesto tratado por el Congreso. Creo que la incertidumbre no es excusa para que la Argentina no tenga un Presupuesto aprobado.