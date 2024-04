A pesar de la exigencia del BCRA, Mercado Pago se niega a abrir su red: no permitirá pagos QR con tarjeta desde otras billeteras

El nudo de la discusión: cuánto le pagará el banco emisor de la tarjeta a Mercado Pago cada vez que pase una compra por su red QR

A pesar del firme anuncio del Banco Central de que el 30 de abril comenzaría a funcionar la interoperabilidad para los pagos QR con tarjetas de débito o crédito, en la práctica la medida no funcionará. Los comercios con lector de QR provistos por Mercado Pago seguirán sin aceptar los pagos con tarjetas cargadas en otra billetera, dado que la empresa financiera de Mercado Libre no abrirá su sistema. Las negociaciones con los bancos no tuvieron éxito y la norma del BCRA, por el momento, no será aplicada.

“Estamos listos técnicamente para operar. Pero Mercado Pago no nos entrega las credenciales, las claves de seguridad de su API para que podemos procesar las operaciones. Si eso no ocurre, es imposible que empiece la interoperabilidad”, explicaron a Infobae en Modo, la billetera que comparten todos los bancos del sistema (a excepción del Provincia) y principal interesada en que empiece la interoperabilidad.

En Modo aseguran que hubo un trabajo conjunto entre sus equipos técnicos y los de la empresa de Marcos Galperin, en los que incluso hubo “buena predisposición y avances considerables”. Pero que llegado el momento de habilitar las claves, un paso esencial para que el sistema funcione, Mercado Pago puso “exigencias poco razonables”. En Modo consideran que “alguna instancia por encima del nivel técnico” dentro de Mercado Pago frenó la posibilidad de que se cumpla con los plazos del BCRA.

Una dura reunión celebrada días atrás entre Mercado Pago y los principales bancos del sistema puso en evidencia que el problema es netamente comercial y que no se pudo alcanzar un acuerdo por repartir la comisión. En concreto: cuánto le pagará el banco emisor de la tarjeta a Mercado Pago cada vez que pase una compra por su red QR.

En Modo dijeron que llegado el momento de habilitar las claves Mercado Pago puso “exigencias poco razonables”

En Mercado Pago admiten que no brindaron las claves y coinciden en que el aspecto técnico está solucionado. El problema es económico. “El uso de la red de QR tiene un costo y requiere acuerdos contractuales de términos y condiciones entre los actores del sistema, donde se prevén desde cláusulas de prevención de fraude, requisitos de seguridad de los usuarios, propiedad intelectual y protección de datos personales, entre otras”, explicaron en Mercado Pago.

“Luego de dos rondas de propuestas, la mayoría de las billeteras y sus bancos emisores mantienen su rechazo a dichas cláusulas y se niegan a aceptar las condiciones para la interoperabilidad del QR con tarjetas de crédito. Esta es la razón por la que aún no está habilitado”, agregó la empresa, que se manifestó “dispuesta a discutir las condiciones” en la mesa de negociación.

Una fuente de Mercado Pago dijo que en base a una estimación de los pagos con tarjeta hechos el mes pasado, un banco de primera línea no tendría que pagar más de 30.000 dólares por mes para usar la red de QR de la compañía.

Más allá de que no llegó a un acuerdo con Modo, la negativa de Mercado Pago también afectaría a cualquier otra billetera que quiera cargar tarjetas de débito o crédito de cualquier entidad y usar la red de QR.

¿Por qué es tan importante esta cuestión en la pelea entre los bancos y Mercado Libre por el negocio de los medios de pago? Hoy, cuando un comercio tiene un QR provisto por Mercado Pago, solo acepta pagos con tarjeta vía QR si el plástico está cargado en una billetera de Mercado Pago y los rechaza si el cliente tiene cargada su tarjeta en billeteras bancarias, como Modo.

Marcos Galperin es el cofundador y CEO de Mercado Libre

La norma del BCRA termina con esa exclusividad para Mercado Pago y la obliga a abrir su red a Modo y a cualquier otra billetera. Tras varias prórrogas, decidió que entre en vigencia el 30 de abril. Pero en los hechos, eso no sucederá.

El rol del Banco Central

La interoperabilidad en los pagos QR ya existe cuando se hacen de cuenta a cuenta, a partir del programa “Transferencias 3.0″ vigente desde 2021. Desde entonces, todos los lectores QR (en su mayoría, provistos por Mercado Pago) deben aceptar pagos de todas las billeteras vía transferencia, sin importar sus marcas. En esa oportunidad, el BCRA intervino en la negociación y fijó un esquema de comisiones que conformó a todos.

Pocos días atrás, en Payments Day, un evento sobre medios de pago organizado por Road Show, los directores del BCRA Pedro Inchauspe y Agustín Pesce ratificaron que no habría una nueva prórroga. “La fecha del 30 de abril sigue firme. Hay cosas para ajustar, pero esa fecha no va a moverse”, explicó Inchauspe, quien aclaró que la entidad avanzará con la exigencia más allá de que Mercado Pago se ponga o no de acuerdo con el resto del sistema.

“El Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no está sujeta a eso. Hay un objetivo del BCRA que tiene que ver con cuidar al usuario como ordena la Carta Orgánica. Y ese es el camino que creemos q hay que seguir”, agregó el director del BCRA. El acuerdo comercial no se produjo y, pese a esa firmeza en la postura del Central, la interoperabilidad no empezará.

¿Qué cambiará para el usuario una vez que se implemente el QR interoperable? Cada vez que vea un QR en un comercio, ya sea físico en un cartelito o bien digital en la pantalla de una terminal POS, tendrá la posibilidad de sacar su celular y podrá elegir dos veces en pocos segundos. Primero, elegirá cuál de todas las billeteras digitales de su teléfono, tanto de bancos como de fintech, quiere usar para pagar. Una vez que está dentro de la billetera, la segunda elección será su medio de pago: con dinero en una cuenta (CBU o CVU), tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Hasta ahora, solo tenía esa libertad de elección si elige pagar con transferencia.

En ese sentido, una encuesta entre tantas que reflejan el crecimiento del uso de los medios electrónicos de pago puntualizó que el uso de pagos QR tendría mayor atractivo entre los usuarios si pudieran integrarse todas las billeteras.

Según el estudio “Medios de Pago y Financiamiento”, realizado por D’Alessio IROL, revela que “el uso del QR para pagos sigue creciendo, especialmente entre los menores de 45 años (77%) y también entre la mitad de la Generación Silver”.

“Existe predisposición a comenzar y/o pagar con mayor frecuencia con QR si pudiera integrarse con cualquier billetera digital disponible en el mercado”, señaló la consultora. Frente a la pregunta “¿Pagaría más con QR si funcionara con cualquier billetera?”, un 61% de los consultados respondió que lo haría “igual o más que ahora”, mientras que un 33% respondió en forma negativa.