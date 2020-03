Sobre la situación tensa que atraviesa el Gobierno con el campo por la suba de retenciones a la soja, opinó que “es el momento de sentarse a reconstruir el diálogo”. “Dialogar no es exclusivamente sobre las retenciones”, explicó el ex ministro, quien remarcó que para el banco hay otros dos datos que son básicos: los precios internacionales y el nivel del dólar. “Si el dolar tiene un valor artificial como en los ’90, por más que no haya retenciones, el campo termina quebrado. Este es un buen dólar para el campo”, consideró y remarcó que tanto referentes del Gobierno como del sector agrario, llevaron la discusión a un plano “ideológico”. “Hay que trabajar con seriedad, tratando que la ideología no domine todo”, concluyó.