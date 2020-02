Al respecto puede remarcase lo siguiente. La experiencia argentina sugiere que no es fácil enderezar el rumbo económico sin un shock de confianza que revierta de manera clara, contundente y permanente las expectativas. Sin ese cambio no se podrá resolver el tema de la deuda pública, ni tampoco bajar la inflación, volver a crecer, y aumentar la inclusión social. Si no se logran dar esos primeros pasos, además, los empresarios no hundirán capital, el crecimiento sostenido seguirá siendo una quimera y las exportaciones no aumentarán al ritmo necesario para evitar la recurrente falta de divisas.