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El 66 % de Cuba quedará sin electricidad durante el horario pico de este martes

La Unión Eléctrica prevé que los cortes alcancen a dos tercios del país en la franja de mayor consumo, en un cuadro que atribuye al deterioro de la red y a la falta de combustibles

Edificios y farolas iluminan la noche mientras los cubanos esta semana comenzaron a cosechar los beneficios de una reciente entrega de 100.000 toneladas métricas de petróleo ruso, un salvavidas temporal para la nación hambrienta de energía y el primer envío importante de petróleo a la isla desde que Estados Unidos tomó medidas para cortar su combustible a principios de este año, en La Habana, Cuba, 23 de abril de 2026. REUTERS/Norlys Perez
Edificios y farolas iluminan la noche mientras los cubanos esta semana comenzaron a cosechar los beneficios de una reciente entrega de 100.000 toneladas métricas de petróleo ruso, un salvavidas temporal para la nación hambrienta de energía y el primer envío importante de petróleo a la isla desde que Estados Unidos tomó medidas para cortar su combustible a principios de este año, en La Habana, Cuba, 23 de abril de 2026. REUTERS/Norlys Perez
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Una proporción sin precedentes de la población cubana experimentará cortes de electricidad este martes, ya que el 66 % del territorio nacional quedará sin energía durante el horario de mayor demanda, conocido como “pico”, según cifras de la Unión Eléctrica, según reportó una nota de la agencia EFE.

Esta situación refleja el colapso de la infraestructura eléctrica y las crecientes dificultades para mantener el suministro.

Cuba atraviesa desde mediados de 2024 una crisis energética aguda, exacerbada desde enero por nuevas sanciones petroleras de Estados Unidos.

El régimen cubano ha denunciado estas restricciones como una acción “genocida” y responsabiliza a Washington de intensificar la escasez de combustibles que alimentan la generación eléctrica.

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Durante el horario pico, la capacidad de producción eléctrica prevista se sitúa en 1,160 megavatios, mientras que la demanda máxima alcanzará los 3,300 megavatios.

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre conduce un rickshaw eléctrico a lo largo de una avenida mientras la red eléctrica de Cuba sufrió un colapso parcial la madrugada del jueves, cortando la energía en todo el este de Cuba en medio de un bloqueo de combustible de Estados Unidos, en La Habana, Cuba, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Un hombre conduce un rickshaw eléctrico a lo largo de una avenida mientras la red eléctrica de Cuba sufrió un colapso parcial la madrugada del jueves, cortando la energía en todo el este de Cuba en medio de un bloqueo de combustible de Estados Unidos, en La Habana, Cuba, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Esto se traduce en un déficit de 2,140 megavatios, con una afectación real estimada de 2,170 megavatios a nivel nacional, detalló EFE. Según datos oficiales, la mayoría de los ciudadanos vive más horas al día sin electricidad que con suministro estable.

Dificultades estructurales y falta de inversiones

La red eléctrica cubana depende en gran parte de termoeléctricas envejecidas, muchas de ellas con décadas de servicio y escasa modernización.

El deterioro continuado de estas plantas, responsables de cerca del 40 % de la generación nacional, ha provocado que casi la mitad de las unidades estén fuera de servicio por averías o mantenimiento.

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Vista trasera de un vehículo con un gran tanque rojo y gris con tuberías, flanqueado por dos recipientes metálicos brillantes, sobre un camino de tierra
Un innovador sistema para quemar carbón vegetal y generar gas combustible está acoplado a un vehículo, una solución ingeniosa de los cubanos para superar la escasez de gasolina.

El sistema eléctrico cubano se compone, además, de motores diésel y fueloil —también responsables de otro 40 % de la matriz energética— que dependen de importaciones hoy interrumpidas por las sanciones. El 20 % restante proviene de gas y fuentes renovables, con un crecimiento reciente de la energía solar, impulsada mediante cooperación con China.

Las restricciones externas a la importación de combustibles, sumadas a la falta de inversión en modernización eléctrica, han dejado a Cuba con una capacidad insuficiente para cubrir la demanda interna.

La obsolescencia de las plantas y la dificultad para acceder a piezas de repuesto o combustibles importados han llevado al país a racionar la electricidad de forma prolongada, afectando la vida diaria de millones de ciudadanos.

Impacto económico y perspectivas

Expertos independientes calculan que la modernización total del sistema eléctrico nacional requeriría una inversión de entre 8,000 y 10,000 millones de USD.

Para cubrir sus necesidades, Cuba necesita algo más de 100,000 barriles de petróleo diarios, de los cuales la producción local solo aporta unos 40,000. El resto debe importarse, lo que resulta cada vez más difícil por las restricciones internacionales y la falta de liquidez.

Gladys Valdes, de 76 años, prepara café durante un apagón al colapsar la red eléctrica nacional de Cuba, según el operador de la red del país, dejando a unos 10 millones de personas sin energía en medio de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, en La Habana, Cuba 16 de marzo 2026. REUTERS/Norlys Perez
Gladys Valdes, de 76 años, prepara café durante un apagón al colapsar la red eléctrica nacional de Cuba, según el operador de la red del país, dejando a unos 10 millones de personas sin energía en medio de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, en La Habana, Cuba 16 de marzo 2026. REUTERS/Norlys Perez

La crisis energética ha generado protestas y expresiones de malestar en diferentes regiones de la isla, mientras las autoridades buscan fórmulas para limitar el impacto social y evitar apagones desordenados.

En el contexto de 2026, la situación no muestra signos de mejora significativa, pese a los esfuerzos por diversificar la matriz energética mediante renovables o acuerdos puntuales con países aliados.

La persistencia de los apagones y el deterioro del sistema eléctrico se han convertido en uno de los principales retos internos para el Gobierno cubano, que enfrenta el desafío de garantizar servicios básicos en medio de un entorno internacional adverso y una economía permanentemente tensionada.

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