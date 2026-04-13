Se conoció el audio del VAR del penal para Boca Juniors en el empate 1-1 contra Independiente: “Es clarísimo”

El Xeneize logró igualar 1-1 contra el Rojo luego de una infracción que se convalidó tras la intervención del VAR

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura, el penal a favor de Boca Juniors que derivó en la conversión de Milton Giménez y el empate 1-1 contra Independiente fue una de las grandes polémicas del clásico en La Bombonera. El debate se centró en una presunta infracción de Sebastián Valdéz contra Alan Velasco dentro del área. A pesar de que Andrés Merlos, árbitro principal, no cobró la pena máxima en un principio, cambió la decisión después de que lo llamaron desde el VAR, ocupado por Lucas Novelli y el AVAR Mariano Ascenzi.

Días más tarde, la AFA divulgó los audios de la conversación de la terna arbitral a la hora de sancionar el penal. El análisis oficial de la jugada comenzó con una breve introducción en la que se puntualizó en que Sebastián Valdéz “comete una falta imprudente dentro de su propia área al llegar tarde a la disputa y golpear a su adversario, el cual ya había jugado primeramente el balón”. La primera interacción entre Merlos y la cabina del VAR fue clara sobre lo que vio dentro de la cancha: “Para mí, todo pelota”.

El audio reflejó el análisis que realizó Lucas Novelli en la cabina del VAR: “¿Quién toca el balón? Necesito el detalle ahí. El que toca primero el balón es el jugador de Boca. El tema es después. Llega primero el de Boca y el jugador de Independiente pone el pie para bloquear”. Por su parte, Mariano Ascenzi, AVAR, mantenía diálogo directo con el árbitro. “Andrés, estamos chequeando”, le comentó a Merlos, quien le comunicaba a los jugadores que “hay penal o se termina”.

*El momento en el que Andrés Merlos sancionó penal en La Bombonera

Ya con Andrés Merlos en la pantalla ubicada en la mitad de la cancha de La Bombonera, Novelli le explicó la situación del llamado: “Andrés, escuchame, te voy a mostrar la cámara de frente, donde el jugador que llega primero a tocar el balón es el jugador de Boca”.

El árbitro principal reaccionó de manera inmediata y, luego de ver una sola repetición de la acción, aseguró: “Perfecto. Está claro. El jugador que hace el penal es el número 36. Llega primero el de Boca y después le pega. Claro, es clarísimo el penal. Para mí, es penal sin amonestación, ¿está bien?”.

Luego de una rápida visita a la pantalla, Merlos fue a la mitad de la cancha y anunció el cambio de su decisión a todo el estadio: “Luego de una revisión en campo, se observa que el jugador número 36 del club Independiente comete una infracción al jugador número 20 de Boca dentro del área. Decisión final, penal”.

*El momento en que Andrés Merlos expulsa a Gustavo Quinteros

Milton Giménez se encargó de ejecutar la pena máxima y estampar el 1-1 final, ya que Matías Abaldo abrió el marcador en los primeros minutos del encuentro. No obstante, el malestar de Independiente se hizo sentir. Gustavo Quinteros fue expulsado por reclamar de forma efusiva en el final del primer tiempo. Es por esto que no pudo decir presente en la conferencia de prensa y tuvo que ser reemplazado por Leandro Desábato, su asistente.

“El equipo estuvo bien parado en la cancha, fue un partido parejo. En cuanto a la decisión del árbitro para mí no fue penal, la vi en la tablet del banco y no fue, me extrañó porque fueron al VAR y se cobró. No se deberían cobrar esos penales”, destacó el Chavo.

En esta misma línea, fue tajante respecto a la sentencia del penal y la posterior expulsión de Quinteros: “Cuando ves un penal que te cobran así te da bronca, las pulsaciones están a mil. Yo estaba al lado de Merlos cuando le dijo, no lo insultó pero después de que le sacó la roja sí. Si todos los que estamos acá nos preguntamos si fue penal o no, el 80 por ciento te va a decir que fue dudoso”.

Del otro lado de la balanza, Claudio Úbeda respondió de forma tajante cuando le preguntaron sobre el penal con el que su equipo igualó el partido. “Fue un penal claro. Se revisó y lo vimos también, hay una infracción clara. También hubo una mano clara del jugador de Independiente, que fue donde nació el gol de ellos. No hay más comentarios para hacer de eso", relató el entrenador de Boca en la conferencia.