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Revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol: “No podía ser real”

Facundo Parra, quien fue su compañero en All Boys, contó la inédita rutina que tenía al volante ofensivo como protagonista: “Un delincuente”

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La inédita anéctoda que se reveló sobre el exjugador

La carrera de Brian Sarmiento siempre se distinguió por los múltiples clubes en los que jugó y por su fuerte exposición mediática. Luego de retirarse del fútbol y antes de ser participante de Gran Hermano, el santafesino participó en varios programas de televisión y streaming. Durante una entrevista con Facundo Parra en el programa Cuerpo Técnico, el delantero reveló una de las costumbres más desagradables del volante ofensivo.

Ambos compartieron equipo en All Boys a principios de 2020. Ante la pregunta sobre qué fue lo peor que lo vio hacer adentro de un vestuario, Parra sorprendió con una intimidad inédita. “Un delincuente, boludo. Entraba y se cambiaba lejos del baño del vestuario. No me acuerdo dónde, pero pasaba en bolas con un pucho en la boca. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta”, reveló el atacante en el programa mencionado.

Inmediatamente, el delantero que también jugó en Chacarita e Independiente, expresó una reacción incómoda: “Yo miraba todo eso y decía: ‘No puede ser, esto no es real’. Es el peor ejemplo que puede haber. O sea, Brian, por favor le decía. Hay chicos acá”.

Sarmiento defendió su llamativa actitud posteriormente. “Que aprendan. ¿Sabés lo que pasaba? Que después yo iba al entrenamiento y era el primero entrenando. Después iba al partido y era el primero que quería ganar”, argumentó Brian, que acumuló ocho presentaciones en su segundo ciclo en All Boys.

El presentador Juancho Russo se metió en la charla y señaló la actitud de Sarmiento: “Eso es casetear. Estar cagando con la puerta abierta... No se soluciona todo jugando. Hay que portarse bien”. El exfutbolista, fiel a su estilo, le contestó rápidamente: “A mí me hubiese gustado tenerte en el vestuario. Sabés cómo te iba a corregir”.

Brian Sarmiento jugó ocho partidos en su segundo ciclo en All Boys
Brian Sarmiento jugó ocho partidos en su segundo ciclo en All Boys

Actualmente, Brian Sarmiento es uno de los participantes de Gran Hermano Argentina: Generación Dorada (Telefé). Respecto a su carrera futbolística, inició su formación en el club Bartolomé Mitre de la Liga Rosarina de Fútbol y luego avanzó en las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata. Su salida del club platense, motivada por gestiones de su entorno y bajo el recurso legal de la patria potestad, lo llevó a rechazar una convocatoria a la selección argentina Sub-17 para aceptar una oferta del Racing de Santander en España.

Durante su estadía en Europa, Sarmiento pasó por clubes como Xerez, Girona y Salamanca, todos del ascenso español, donde alternó participaciones sin alcanzar regularidad. Tras su regreso a la Argentina en 2011, se sumó a Racing Club, y luego tuvo breves ciclos en Arsenal de Sarandí y All Boys. Posteriormente, vivió una etapa en el Ponte Preta de Brasil antes de jugar en Quilmes.

La temporada 2015 marcó su llegada al Real Garcilaso de Perú. Su desempeño en el fútbol peruano llamó la atención de Banfield, que lo incorporó en 2016. El 20 de julio de 2017, Sarmiento firmó a préstamo con Newell’s Old Boys. Pese a su vínculo afectivo con el club rosarino, el paso del volante por la Lepra estuvo atravesado por un reclamo salarial que derivó en un conflicto administrativo.

En 2019, firmó contrato con el Volos NFC de la Superliga de Grecia y, posteriormente, retornó al fútbol argentino con una nueva etapa en All Boys, para luego emigrar a Aurora de Bolivia y, posteriormente, a San Miguel.

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