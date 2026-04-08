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Sudamericano Sub 17: un arquero cometió un insólito penal cuando ya tenía la pelota en sus manos

Ocurrió en Chile-Colombia, cuando el golero Vicente Villegas derrió a Julio Sinisterra

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El insólito penal del arquero de Chile ante Colombia en el Sudamericano Sub 17

La selección chilena sub 17 cayó por 1-0 ante Colombia tras un penal sancionado por una acción desacertada de su arquero, resultado que profundizó su crisis en el Campeonato Sudamericano que se lleva a cabo en Paraguay, y lo relegó al último puesto de su grupo, situación que amenaza sus opciones de clasificación para el Mundial de la categoría.

La Roja perdió frente al elenco cafetero por un penal concedido tras una falta del arquero Vicente Villegas sobre Julio Sinisterra cuando estaba por terminar el primer tiempo. Lo que parecía una jugada controlada derivó en una reacción impulsiva del arquero chileno, quien cometió una falta innecesaria con una patada que hizo trastabillar dentro del área al delantero colombiano.

El árbitro boliviano Rodolfo Vera sancionó el penal (no hay VAR en este certamen), que fue ejecutado y convertido por José Escorcia, lo que significó el único gol del encuentro. Esta acción, marcada más por la emotividad que por la táctica, modificó por completo el escenario competitivo y dejó a Chile en desventaja. Si bien el arquero que milita en Coquimbo Unido se destacó con un par de buenas atajadas en el complemento, su equipo no pudo siquiera rescatar un empate.

Este revés obligó al equipo dirigido por Ariel Leporati a ganar en los próximos compromisos frente a Paraguay y Ecuador si pretende mantener posibilidades en el torneo. Antes de este encuentro, el equipo chileno procedía de un empate frente a Uruguay. Tras la derrota, la tabla del grupo los ubica en el último lugar con apenas un punto, un saldo magro que exige una reacción inmediata de cara a los próximos partidos clave: enfrentarán el jueves al anfitrión guaraní y el domingo a la Tri, el líder de la zona, ambos encuentros programados para las 20:00 (hora argentina). La falta de triunfos, las deficiencias en la generación ofensiva y los errores individuales han configurado un contexto donde cualquier descuido puede ser determinante para las aspiraciones globales de los trasandinos.

A diferencia de otras ediciones, el formato contempla diez selecciones divididas en dos grupos de cinco: los dos primeros avanzan a semifinales y garantizan su boleto al Mundial, mientras que un sistema de “Final Four” entre terceros y cuartos otorga los tres cupos restantes. Actualmente, los chilenos solos superan a sí mismos en la tabla, un dato que los diferencia de rivales que ya han sumado victorias y pone en evidencia el retroceso competitivo en comparación con sus participaciones previas.

En la categoría Sub 17, Chile nunca fue campeón pero sí terminó en el segundo puesto en tres oportunidades (Colombia 1993, Chile 2017 y Perú 2019). Además, terminó en el tercer lugar del podio en Paraguay 1997.

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