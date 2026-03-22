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Pelotear para crecer: lecciones del tenis para el mundo profesional

En la cancha y en la vida, el verdadero crecimiento se construye a partir de la paciencia, el intercambio y la capacidad de aprender de cada devolución

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Carlos Alcaraz, uno de los
Carlos Alcaraz, uno de los máximos exponentes del tenis en la actualidad (Geoff Burke-Imagn Images)

Todos hemos querido alguna vez acabar un partido de tenis por la vía rápida y esto, a veces, nos ha hecho precipitarnos. Con el tiempo, nos vamos dando cuenta de que en el tenis, como en la vida, el verdadero aprendizaje está en el intercambio, en la repetición, en la paciencia de quien no tiene prisa por definir el punto, sino en construirlo con inteligencia.

Pelotear no es sólo un simple calentamiento: es un acto de fe en la mejora continua. Cada golpe ajusta la mira, afina el toque y pule la técnica. En el mundo profesional sucede algo similar: nuestras ideas, proyectos y decisiones se moldean a base de interacción, ensayo y error. En definitiva, “pelotear” es la clave del crecimiento.

Pelotear ideas: la base de la innovación

Los grandes jugadores no liquidan el punto en el primer golpe: lo trabajan, lo maduran, lo estiran hasta encontrar el instante en que el golpe ganador no tiene retorno. La innovación en el mundo profesional responde a la misma lógica: es el resultado de un proceso iterativo donde cada intento, cada revisión y cada aporte del equipo hacen que la idea inicial madure y se convierta en algo valioso. Innovar no es sólo copiar y mejorar. Innovar también es insistir y afinar.

Cada pelota te mejora: la pedagogía del feedback

Cada pelota que devuelve el rival es una oportunidad disfrazada de reto. Si llega con efecto, hay que aprender a leer la rotación. Si es rápida, la reacción se vuelve esencial. En nuestra vida profesional, social y familiar, a veces también nos llega el feedback con efecto. Esa crítica o sugerencia que nos incomoda y a la vez obliga a evolucionar.

Si somos capaces de ver a esas personas, no como adversarios que nos atacan, sino como sparrings de lujo, podremos aprovecharlos para crecer. La empresaria estadounidense Sara Blakely, por ejemplo, entendió que las críticas al diseño de sus primeros productos eran pelotas que debía jugar, no ignorar. Afinó su estrategia, mejoró sus prendas y terminó revolucionando la moda femenina.

Conversar es pelotear: la importancia del otro

Un tenista solo es un monólogo sin ritmo. Sin un rival que le devuelva la pelota, no hay juego. En el mundo profesional, la interacción con otros es igual de fundamental. Cada conversación es un peloteo intelectual en el que las ideas refinan y se descubren nuevas perspectivas. El famoso 20% time de Google permite a los empleados no sólo destinar una parte de su jornada a proyectos propios, sino también debatirlos con otros. En los entornos donde manda la prisa, la interacción se vuelve muy difícil. Gmail y Google Maps nacieron en ese espacio de intercambio, en ese peloteo de mentes inquietas.

Pelotear no es un trámite: es una filosofía. Un proceso de ajuste, aprendizaje y mejora.

Novak Djokovic llega a la
Novak Djokovic llega a la pelota antes de que toque el suelo (Fuente: Reuters)

Como nos enseñó el arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el apartheid en Sudáfrica, cada vez que alguien nos reta tenemos dos opciones: levantar la voz o mejorar nuestro argumento. Elijamos la segunda. Cada comentario, cada crítica y cada conversación es una bola que nos llega y que, si sabemos jugarla bien, nos hará mejores. Busquemos a personas con las que poder pelotear ideas, sueños y preocupaciones. Y la próxima vez que recibas un comentario desafiante o tengas una discusión profesional intensa, recuerda que estás en medio de un buen peloteo.

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