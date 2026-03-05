Sorprendentes declaraciones de una ex figura del Real Madrid sobre el trabajo de Zidane: “No hizo demasiado”

Gatreh Bale y Zinedine Zidane dialogan durante su etapa en Real Madrid (REUTERS/Susana Vera)

Es indiscutible la grandeza de Zinedine Zidane en su paso por el fútbol, tanto como jugador y director técnico. Ni que hablar de su etapa en el Real Madrid, donde conquistó un total de 17 títulos 11 de ellos como entrenador principal y entre los cuales se destacan las tres Champions League. Sin embargo, uno de sus ex dirigidos realizó sorprendentes declaraciones en torno a la forma de trabajar del francés.

El galés Gareth Bale soltó la lengua durante una entrevista y describió cómo eran las prácticas con Zidane durante su estadía en el cuadro blanco. “Él también jugó en el fútbol italiano y entendió ese aspecto defensivo. Pero, él no hizo demasiado... Sabías que si jugabas contra el Barcelona o el Bayern Múnich harías un poco de táctica, con el resto sería mínimo el trabajo, solo un entrenamiento normal, juego de posesión, arcos pequeños, terminar con tiros y listo", describió el ex futbolista campeón 19 veces con el Real Madrid en una charla con el podcast Stick to FootballMagazine.

Bale, quien estuvo acompañado de otros jugadores como Paul Scholes, Ian Wright y Gary Neville durante la nota, brindó más detalles sobre manera en la que trabajaba en el campo el técnico de 53 años. “En los partidos grandes hacíamos 15 minutos de táctica en forma defensiva en lugar de atacar y eso era todo. Él se unía a los entrenamientos, sobre todo cuando era asistente de Carlo (Ancelotti) y sus piernas eran como espaguetis o gelatina, tenía ese toque", agregó el galés.

Zinedine Zidane le da indicaciones a Gareth Bale (REUTERS/Susana Vera)

“No hicimos mucho trabajo táctico... Si mirabas el plantel y eran todos los mejores en su puesto. También conocías a los compañeros. Cristiano, por ejemplo, no va a bajar a defender mucho, así que tal vez yo voy a tener que sacrificarme un poco. El entrenador obviamente te dará algunas cosas para hacer, pero no es una ciencia”, agregó Bale.

En cuanto a las diferencias de dirigir entre Zidane y Ancelotti, el jugador que se retiró en 2023 en la MLS con Los Ángeles FC resaltó: “Carlo simplemente tenía el mejor manejo a nivel personal. Si no jugabas, él te hacía sentir como si fuera tu mejor amigo. Tenía esa increíble habilidad de mantener a todos juntos y felices”.

Gareth Bale con la Champions League que ganó con le Real Madrid (REUTERS/Hannah McKay)

En otras declaraciones, la estrella del fútbol se refirió a cómo era jugar con otros astros como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema: “Nos llevamos muy bien todo el vestuario. Nunca tuvimos un problema. Karim era muy tranquilo, me llevé muy bien con él, se mantenía reservado. Nunca discutimos ni peleamos. Jugamos bien juntos. Cristiano y yo estábamos en la banda, con más chispa, pero él estaba siempre uniéndolo todo. Yo llegué como la última pieza del rompecabezas”.

Por otra parte, Bale también se refirió a la importancia de estar en un club tan grande como el Real Madrid y el peso que esto generaba en él y el resto de sus compañeros. “Muchos jugadores fueron allí y era como mucho brillo y glamour, pero yo nunca lo tomé así. Solo quería ir allí, jugar al fútbol y volver a casa. Nunca acepté el circo que va con eso. Solo quería jugar al fútbol y estar con mi familia. Si hubiera jugado un poco menos, probablemente la prensa y los fans me habrían atacado menos”, cerró.