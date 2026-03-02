La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Alzamendi fue trascendental en el River del Bambino Veira (@antonioal10 / instagram)

“River lo mantuvo mucho tiempo a Gallardo y creo que su espalda ha sido importante, pero cuando no se te dan los resultados, la espalda se te va achicando”. Antonio Alzamendi es voz autorizada para hablar sobre el presente del Millonario, ya que ganó cuatro títulos en Núñez: la primera Copa Libertadores, la Intercontinental 86, la Interamericana 87 y el Torneo local de 85.

El oriundo de Durazno fue un goleador intratable. Nació futbolísticamente en el Sud América uruguayo, donde debutó en 1977. Luego, tuvo su primer paso por el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Independiente de Avellaneda. Su buen andar lo llevó a River Plate, durante la temporada 1982, para luego pasar por Nacional de Montevideo, Tecos de México y Peñarol de su país. En 1986, volvió a Núñez y tuvo revancha, siendo una pieza clave en el equipo comandado por Héctor Rodolfo Veira, por ser el autor de uno de los goles más importantes en la historia millonaria, con el que le ganó 1-0 al Steaua de Rumania (hoy FCSB Bucarest).

“El tema de conseguir un delantero está difícil. En Argentina no veo un centrodelantero que digas ‘este es para River’. A mí me gustaría saber por qué un entrenador como Gallardo que tuvo un 9 (Borja), lo hacía correr tanto para los costados. Para mí, el 9 tiene que estar cerca del área, tener compañeros que le manden la pelota para finalizar las jugadas”, remarca el exatacante uruguayo, que marcó 43 tantos en 107 encuentros con la casaca roja y blanca.

Tras dos años en Núñez, se fue al Logroñés de España, antes de regresar al fútbol argentino para jugar en Deportivo Mandiyú y finalmente colgar los botines en Rampla Juniors, en 1993. Hoy, se encuentra en Piriápolis y se toma un rato para hablar telefónicamente con Infobae sobre su presente y la salida de Marcelo Gallardo del conjunto millonario.

“En los equipos grandes tienes que ganar títulos, si no te vas para afuera. Es una regla interna”, resalta el uruguayo de 69 años.

- ¿Qué es de tu vida hoy, Antonio?

- Estoy en Piriápolis, Uruguay. Miro mucho fútbol y estoy con algunas cosas personales mías, como charlas de fútbol en lugares lejanos. Hay para todos los gustos en cuanto a los partidos. Me sigo calentando con algunas cosas que pasan dentro de una cancha. Y más cuando el jugador verdaderamente no aplica un poco su profesión, que es lo que más ama.

- ¿Qué partido te hizo enojar?

- La mayoría de los partidos que veo, porque cometen errores básicos, que dejan mal parado al futbolista y dejan mal parado a un director técnico que trata de hacer las cosas bien. Siempre ha pasado toda la vida que el primero que vuela es el entrenador. Pero a veces uno tiene que darse cuenta como futbolista que debe corregir sus errores y, al tener un contrato firmado, no veo dónde está la alegría de poder jugar mal.

Alzamendi, en su época de auge en River

- ¿Hay algún equipo que te gusta más?

- Sí, yo hablo de Sudamérica. El único equipo en Uruguay que me gusta es Juventud de Las Piedras, a pesar de que es un equipo chico. Tiene un esquema de juego muy interesante. Pero se sabe que algunas veces por diferentes circunstancias los resultados no se dan. Se ve la mano del entrenador Sebastián Méndez, pero hoy los equipos grandes no han encontrado su camino.

- ¿En el fútbol argentino hay alguno que se destaque por sobre otros?

- Sí, Vélez Sarsfield me gusta cómo juega y se ve el trabajo de Guillermo Barros Schelotto. La verdad es que como hay equipos grandes que todavía no pueden encontrar el camino, se destaca Vélez por su buen juego y, lamentablemente, al primero que echan es al entrenador ¿no?

- ¿Te referís al momento que atraviesa River Plate?

- Sí. A veces, el jugador tendría que pensar si la culpa es del entrenador o de él. Porque al primero que echan siempre es al técnico, se la agarran con él.

- ¿Te parece que está pagando injustamente Gallardo con su salida de River?

- No digo que no tenga culpa en algunas cosas, porque las tiene. Pero sí River no ha tenido el rendimiento con los jugadores que tiene, y que dicen que son buenos jugadores para vestir la casaca de River; no es culpa sólo del entrenador. La camiseta de River pesa y algunas veces el jugador no se da cuenta de eso, de lo que significa jugar en River y lo que es estar en un equipo tan grande. Y después uno tiene que hacer una autocrítica, porque si cada equipo que está mal, la culpa la tiene solo el entrenador, algo que ha pasado en equipos como Boca e Independiente, es injusto. River lo mantuvo mucho tiempo a Gallardo y creo que su espalda ha sido importante, pero cuando no se te dan los resultados, la espalda se te va achicando. Pasó con otros entrenadores, como con el Bambino Veira que estuvo en equipos grandes. Sin embargo, se tuvo que ir al año siguiente ¿no? También, pasó con Carlos Bianchi y Óscar Tabarez. En los equipos grandes tienes que ganar títulos, si no te vas para afuera. Es una regla interna.

- ¿Le dieron demasiado tiempo a Gallardo en el cargo o estuvo bien?

- Fue una decisión de los dirigentes. Obviamente, por la espalda de Gallardo lo dejaron un poco más. Gallardo no dejará de ser un gran entrenador porque un año le vaya mal, le dio mucho a River. Lamentablemente, la manija de que Gallardo se tiene que ir, que lleva mucho tiempo sin ganar va aumentando en la gente y eso no ayudó para que se quedara. La gente se olvida de que no solo es Gallardo, sino que también los jugadores tienen que bancar al entrenador. Ahora, vendrá otro entrenador. ¿Salvará la situación de River o van a responder de la misma manera? Son preguntas que me hago.

- ¿Qué pasa si viene otro director técnico y River mejora en el juego rápidamente? Daría la sensación de que los jugadores no querían a Gallardo…

- No creo que sea por eso. Capaz que el nuevo entrenador encuentra una manera de jugar y les cambia la cabeza a los jugadores. Tal vez tiene otra forma de ser que le entra fácil a los jugadores. Siempre dije que un entrenador no puede estar mucho tiempo dirigiendo a un mismo equipo.

- ¿Por qué?

- Porque se crean diferencias con el entrenador, un desgaste o un aburrimiento por estar siempre con la misma persona. El jugador después de mucho tiempo deja de creer en su entrenador

- ¿Creés que se rompió la relación entre los jugadores y el técnico?

- No sé, pero no voy a discutir a Gallardo, cuando todo el mundo lo llamaba Dios, y ahora no sirve para nada, ¿viste? Hay que mirar dónde está el error, si es solo del entrenador o de los jugadores o de los dirigentes que contratan. Gallardo, por lo que dicen, es el que ha decidido todo. En algo por ahí tuvo culpa. Pero no toda la culpa. No culpa, sino que no rindió lo que él pensaba, pero trajo jugadores que tampoco le rindieron y le fallaron ¿no?

- ¿Y hay jugadores a los que hoy les queda grande la camiseta de River?

- Yo digo que la camiseta de River pesa mucho. He visto grandes jugadores pasar por River, como tuve yo, y sin embargo, anduvieron bien en otros equipos. Han sido fenómenos, pero han llegado a River y les ha pesado la camiseta.

- ¿Quién te gusta como sucesor de Gallardo?

- Eso lo van a definir en River. Yo creo que los que se están nombrando están en un período muy bueno, pero no tienen todo lo que tiene Gallardo, ¿no? Entonces hay que ver. A mí me gustaba Martín Demichelis, pero en su momento lo echaron. Realmente tiene que venir un entrenador que tenga la personalidad para conducir a River.

- ¿Qué te parece Coudet?

- Muy buen entrenador, con mucha personalidad, pero un entrenador de River deberá ganar títulos, de lo contrario no sirve. Porque si seguimos en la misma manera, ¿quién tuvo el error? O quiénes son los culpables. En definitiva, serían los jugadores. Un entrenador puede cambiar en cierta medida el sistema, el juego o los jugadores titulares, porque River tiene un plantel muy grande, ya que los que eran titulares no estaban rindiendo y hay que cambiar y poner a otro.

Alzamendi marcó el gol que le dio a River la Copa Intercontinental

- Lo que más llama la atención es que muchos de los jugadores que hoy están en River estuvieron en el ciclo anterior con Gallardo y tienen buena relación con él como Quintero, Armani, Montiel, Martínez Quarta, Germán Pezzella…

- El tiempo pasa para todos. Algunos de estos jugadores se tienen que dar cuenta de cuándo deben irse del club. River exige mucho, por la cantidad de partidos y el nivel que tenés que tener. A veces, con la historia no te alcanza para ganar.

- ¿Es momento de apelar a los chicos y dejar de lado a los experimentados?

- Tiene que haber un mix entre ambos, ¿no? Siempre River ha sido así. Los grandes equipos son así, con jugadores que estén a la altura para estar en River. Hoy, varios no lo están.

- ¿Te llama la atención que hoy River no tenga un centrodelantero goleador?

- El tema del delantero está difícil de conseguir. Hay uno que me gusta, Maxi Gómez de Nacional de Montevideo, que podría encajar en River. Es un centrodelantero, nueve, nueve. En Argentina, no veo un delantero que digas “este es para River”. A mí me gustaría saber por qué un entrenador como Gallardo, que tuvo un 9 (Borja), lo hacía correr tanto para los costados. Para mí, el 9 tiene que estar cerca del área, tener compañeros que le manden la pelota al área para finalizar las jugadas. Tiene que haber mucha más salida por afuera, que los centros, indudablemente, vayan a los compañeros, cosa que es una falta de técnica.

- Antonio, ¿no tiene parte de la culpa Gallardo en el armado del plantel y que no haya un centrodelantero goleador en River?

- A lo que era River antes, yo no vi hoy un delantero goleador. Tenía al colombiano Borja que hizo muchos goles, pero lo hacía salir del área e ir a los costados. Ahora dicen que tienen que correr todos, pero no hay manera de que el 9 haga todo. Me van a llamar antiguo y me van a decir “eso ya no existe, ya no vale. Hoy se corre mucho”. ¿El nuevo entrenador debería ir a buscar de centrodelantero? Te puedo asegurar que hoy está difícil conseguir un 9.

- ¿Creés que este River va a salir adelante en poco tiempo o le va a costar?

- La verdad, no se sabe. Mucho tendrá que ver la cabeza del entrenador, cómo les caiga a los jugadores, y de la calidad de sus futbolistas. Este equipo de River tiene jugadores que por algo están en River, pero otros no. La historia no juega y el nombre no juega. El rendimiento es día a día, hoy.

- ¿Gallardo se va por la puerta de adelante? ¿Va a tener revancha a futuro?

- Yo a Gallardo lo respeto, y ha ganado muchos títulos en su vida como jugador y entrenador, como también el Bambino Veira y Ramón Díaz. Que después vuelva, no lo sé, eso dependerá del criterio de los dirigentes. Gallardo tiene capacidad para volver, no lo dudo, pero a veces los ciclos se terminan. Vos como entrenador das y das, pero el jugador se aburre, no te responde o no vienen los jugadores que pretendés para tu sistema. El jugador de fútbol no es una máquina que programás y te funciona siempre.

- ¿Era el momento del regreso de Ramón Díaz?

- No sé, pero tiene chamba para hacerlo. Y como también tienen los que están nombrando. El otro chico que a mí me encanta, Hernán Crespo, por algo está dirigiendo en Brasil. Sinceramente, un técnico en River tiene que venir a ganar campeonatos, sino está afuera. Si salís segundo, tercero o cuarto, estás afuera.