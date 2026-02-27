La insólita definición de un partido de tenis: perdió sin jugar el último punto

El ATP 500 de Acapulco fue escenario de un episodio poco frecuente en el circuito profesional, cuando Terence Atmane perdió su partido de cuartos de final frente a Miomir Kecmanovic por una sanción de tiempo en pleno match point. La decisión del umpire selló la derrota del francés, quien no llegó a disputar el último punto y se retiró del torneo mexicano ante la sorpresa generalizada de los presentes.

La secuencia decisiva ocurrió en la cancha secundaria del complejo mexicano, donde Atmane, ubicado en el puesto 63 del ranking mundial y protagonista de una temporada en ascenso, enfrentaba a Kecmanovic por un lugar en las semifinales. El tenista serbio, número 84 del mundo y oriundo de Belgrado, había llegado a esta instancia tras dejar en el camino a favoritos como el alemán Alexander Zverev, cuarto del escalafón, en un encuentro a tres sets. La expectación era alta, pero el desenlace superó cualquier pronóstico.

Con el marcador 6-3 y 5-3 a favor de Kecmanovic en el segundo set, el serbio disponía de su cuarto match point y se preparaba para servir. En ese instante, Atmane demoró en estar listo para recibir el saque, optando por acercarse a buscar la toalla, lo que provocó la molestia del juez de silla, Scotty Moore. El árbitro advirtió al francés por exceder el tiempo reglamentario, aplicando un warning. La tensión aumentó cuando el jugador, visiblemente exhausto, le explicó que había pasado una mala noche: “Estoy sudando muchísimo. Relájate, dame cinco segundos, ¿de acuerdo?”, pidió el francés, en un intento por obtener clemencia.

La respuesta del umpire fue inflexible. Con el reloj de 25 segundos agotado y tras un segundo warning, Moore aplicó el castigo previsto por el reglamento de la ATP: sancionar con la pérdida del punto si no está listo para recibir. Así, Kecmanovic se adjudicó el punto final y el encuentro por doble 6-3 ante la incredulidad del público y la frustración de Atmane, que permaneció varios segundos inmóvil, mirando hacia su equipo de trabajo mientras se mordía los labios y se llevaba las manos a la cintura. El francés, que había eliminado al búlgaro Grigor Dimitrov en la ronda inicial, negó el saludo al juez de silla, quien fue abucheado por los espectadores.

El reglamento de la ATP establece que los jugadores tienen 25 segundos entre puntos para prepararse, tiempo que comienza una vez finalizada la jugada anterior. En caso de que el reloj llegue a cero y el restador no esté listo, el juez de silla puede sancionar la acción con la pérdida directa del punto, como ocurrió con Atmane. En situaciones previas, la interpretación del tiempo quedaba a criterio del árbitro, pero la implementación de relojes digitales en las canchas de torneos importantes ha reducido el margen de discrecionalidad y ha hecho que tanto los jugadores como el público sigan el conteo en tiempo real.

Kecmanovic, de 26 años y dueño de dos títulos en el circuito, accedió por primera vez a las semifinales de un torneo superior a la categoría 250. Su próximo rival será el italiano Flavio Cobolli, quinto favorito y número 20 del mundo. Por la otra llave, esperan el estadounidense Frances Tiafoe y Brandon Nakashima. El francés Atmane, en tanto, continuará su calendario en el Masters 1000 de Indian Wells, tras una actuación en la que volvió a quedar en el centro de la escena.

La sanción por time violation, aunque contemplada en el reglamento, rara vez define el desenlace de un partido en instancias decisivas. El caso de Acapulco quedará registrado como uno de los finales más insólitos en la historia reciente del certamen.