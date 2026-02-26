Deportes

Tras un mal día para los argentinos, Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez debutan en el Chile Open: hora y cómo ver los partidos en vivo

El mejor tenista nacional enfrentará al danés Elmer Moller, mientras que el bonaerense se medirá ante el chileno Garín. En otro cruce por los octavos de final, Thiago Tirante tendrá un examen de riesgo frente a la figura local: Alejandro Tabilo

Francisco Cerúndolo prepara el revés.
Francisco Cerúndolo prepara el revés. El argentino irá por un nuevo título (Fuente: Argentina Open)

Luego de un saldo adverso para los argentinos durante la jornada del miércoles, Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez y Thiago Tirante saldrán a la cancha en busca del boleto a cuartos de final del Chile Open.

El miércoles dejó un terreno negativo para la Legión en Santiago: Mariano Navone no pudo sostener la ventaja ante el ítalo-argentino Luciano Darderi y quedó eliminado en octavos de final. Francisco Comesaña también cayó en un duelo maratónico frente al italiano Andrea Pellegrino. La jornada también arrojó otra derrota para un jugador argentino: Camilo Ugo Carabelli no pudo con el alemán Yannick Hanfmann.

En un partidazo, Navone (77°) cayó ante el segundo preclasificado por 6-3, 3-6 y 6-4 en el encuentro disputado en el court central. Si bien el bonaerense tuvo pasajes de buen tenis y logró igualar el marcador tras ceder el primer set, en el parcial decisivo Darderi (21°) fue más preciso con el servicio y aprovechó mejor sus oportunidades.

Mariano Navone cayó en un
Mariano Navone cayó en un partidazo (Fuente: Chile Open)

Navone mostró carácter para reaccionar en el segundo set, donde elevó la intensidad desde el fondo de la cancha y logró incomodar a su rival con profundidad y variantes. Sin embargo, en el tercero Darderi tomó rápidamente el control, impuso su potencia y cerró el partido con solidez. De esta manera, el argentino se despidió del certamen en octavos, aunque mostrando signos de recuperación tras un comienzo de temporada con altibajos.

Más temprano, Comesaña (82°) también quedó eliminado tras una batalla de más de dos horas ante Pellegrino (137°). El marplatense cayó por 6-7 (7), 7-6 (2) y 6-3 en un duelo cambiante, con momentos de dominio repartido y definiciones ajustadas en los tie breaks.

Comesaña estuvo muy cerca de inclinar la balanza a su favor en el primer set, que se definió en un desempate a puro vértigo. Luego logró reaccionar en el segundo parcial para estirar la definición, pero en el tramo decisivo Pellegrino fue más consistente en su juego, cometió menos errores y se llevó el triunfo.

Francisco Comesaña tuvo un arranque
Francisco Comesaña tuvo un arranque de temporada con altibajos (Fuente: Chile Open)

La racha adversa se había iniciado en el primer turno con la derrota de Ugo Carabelli (59°) por 6-3 y 6-4 en la cancha Jaime Fillol. Hanfmann (81°) dominó a partir de su saque a un rival que jugó lejos de su mejor nivel y nunca se sintió cómodo en el partido.

Lo que viene: Francisco Cerúndolo encabeza la agenda del jueves

La acción continuará este jueves 26 de febrero con partidos clave para la presencia argentina en Santiago.

El foco principal estará puesto en el debut de Francisco Cerúndolo, 19° del mundo y máximo favorito del torneo, quien enfrentará al danés Elmer Moller (127°) desde las 15:00 (hora argentina) en la cancha central. El porteño buscará imponer su potencia desde el fondo, su derecha pesada y su mayor experiencia en instancias decisivas para meterse en los cuartos de final.

Báez (52°), campeón de este certamen en 2024 y finalista en la edición anterior, enfrentará desde las 18:30 a Cristian Garín (93°), que tendrá el apoyo de su público.

Sebita deberá dar una muestra de carácter para meterse entre los ocho mejores. El historial de duelos entre ambos favorece al argentino por 2-1. Báez, además, se impuso en los dos cruces previos sobre polvo de ladrillo.

Sebastián Báez busca un nuevo
Sebastián Báez busca un nuevo título en Santiago, donde fue campeón en 2024 (Fuente: Argentina Open)

En el turno nocturno, no antes de las 20:00, será el momento de Thiago Tirante (76°), que tendrá un cruce exigente frente al chileno Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP y 8° preclasificado), finalista la semana pasada en el Río Open, donde cayó frente a Tomás Etcheverry en la definición por el título.

El ATP 250 de Santiago se juega sobre las canchas de polvo de ladrillo del club Universidad Católica y reparte USD 700.045. Todos los partidos son televisados en vivo por Disney+.

