El gol “de caño” de Giuliano Simeone en una victoria clave del Atlético de Madrid ante el Espanyol por La Liga de España

Atlético de Madrid pisó fuerte en el Estadio Metropolitano y venció 4-2 al Espanyol por la fecha 25 de La Liga de España. El cuadro local, que empezó perdiendo, logró revertir el partido gracias a un tanto de Giuliano Simeone en el inicio del complemento. La victoria les permitió asentarse en puestos de clasificación a la UEFA Champions League. Julián Álvarez, Thiago Almada y Nahuel Molina ingresaron desde el banco de suplentes.

El encuentro comenzó con un fuerte mazazo para el Colchonero después de que Jofre Carreras pusiera en ventaja a la visita a los seis minutos. No obstante, a pesar de que el desarrollo del juego era parejo, el equipo que dirige Diego Simeone igualó el marcador después de que Alexander Sorloth convirtiera de cabeza tras un centro del español Marcos Llorente.

Atlético de Madrid logró adelantarse en el amanecer del complemento gracias a una notable jugada asociativa de su ofensiva. Después de una serie de paredes entre Antoine Griezmann y Sorloth, el francés se la pasó a Álex Baena dentro del área. El volante español, con un toque sutil, habilitó a Giuliano Simeone, quien definió entre las piernas del arquero Marko Dmitrović para estampar el 2-1 para los locales.

El volante que está peleando por un lugar en la lista de convocados de Lionel Scaloni para la selección argentina convirtió su sexto tanto en la presente temporada, en la que también brindó siete asistencias en 35 partidos.

*El compacto de la victoria del Atlético de Madrid por 4-2

El Colchonero aprovechó que Espanyol recibió el golpe de quedar en desventaja y lograr aumentar la diferencia en el marcador de pelota parada. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Matteo Ruggeri peinó el balón en el primer palo y Ademola Lookman arremetió por detrás para poner el 3-1 de palomita. Inmediatamente, al autor del tanto que fue uno de los refuerzos del Cholo Simeone en el último mercado de pases, se retiró del campo de juego para dejarle su lugar a Julián Álvarez.

Alexander Sorloth tuvo la oportunidad de estirar la ventaja al estrellar un disparo en el palo. Un par de segundos después, la visita reaccionó de la mano de Cyril Ngonge, pero su tiro impactó en el travesaño. El Aleti cortó las ilusiones del equipo de Manolo González gracias a otro gol de cabeza de atacante noruego a los 72 minutos.

Segundos más tarde, el Cholo Simeone realizó dos modificaciones: ingresaron los argentinos Thiago Almada y Nahuel Molina. El ex volante de Vélez estuvo al borde de convertir el quinto gol para el local, pero la defensa del Espanyol logró despejar su disparo sobre la línea. Edu Expósito descontó para los catalanes a los 80 minutos. Por su parte, Giuliano Simeone fue reemplazado a los 83 y en su lugar ingresó el marcador central Robin Le Normand.

Giuliano Simeone convirtió seis goles y dio siete asistencias en 35 partidos de la presente temporada (AFP)

La victoria del equipo del Cholo Simeone le permitió al Atlético de Madrid asentarse en puestos de clasificación a la próxima UEFA Champions League. Los Colchoneros se ubican en la cuarta plaza con 48 unidades, mismas que el Villarreal, que todavía tiene que jugar contra el Valencia el domingo. El siguiente en la tabla de posiciones de La Liga de España es el Betis del Ingeniero Manuel Pellegrini, que suma 42 puntos.

Hay que destacar que la cima del certamen le pertenece al Real Madrid con 60 unidades. Sin embargo, el Merengue cayó por 2-1 contra el Osasuna en condición de visitante en otro partido en el que Franco Mastantuono no sumó minutos. La derrota fue bienvenida en Barcelona, que podría escalar a lo más alto de la tabla si vence al Levante el domingo.

Atlético de Madrid no tiene tiempo de celebrar la victoria, ya que el próximo martes a las 14:45 (hora argentina) deberá afrontar un duelo trascendental para su temporada: recibirá al Brujas para el cierre de la fase de playoffs de la Champions. Vale recordar que la ida en Bélgica terminó con un empate 3-3.

La agenda de los Colchoneros seguirá con un encuentro contra el Real Oviedo por La Liga de España el sábado 28 de febrero. Posteriormente, el martes 3 de marzo, visitará al Barcelona en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El equipo del Cholo logró una abultada goleada por 4-0 en la ida.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA