El momento en el que Otamendi le mostró a Vinícius el tatuaje de la Copa del Mundo en Benfica-Real Madrid: “Esta es mía”

Ocurrió en el triunfo del Real Madrid ante el Benfica, por la Champions League

El duelo entre Real Madrid y Benfica, que terminó con triunfo por 1 a 0 para el Merengue por los playoffs de la Champions League, estuvo marcado por una acusación de insulto racista hecha por Vinícius en el Estádio da Luz.

El delantero brasileño abrió el marcador, celebró con un baile y exhibió su dorsal ante la tribuna local, lo que fue percibido por los jugadores del Benfica como una provocación. De inmediato, Nicolás Otamendi, capitán local, y otros compañeros se acercaron al atacante y se produjeron momentos de tensión en el campo.

En medio de los reclamos, Vinícius se dirigió al árbitro Francois Letexier para denunciar que el argentino Gianluca Prestianni, delantero argentino, lo había insultado con la palabra “mono”. La acusación se hizo en plena cancha y bajo la atención de las cámaras, aumentando la tensión.

Ante la denuncia, el árbitro activó el protocolo antirracismo con el gesto de cruzar las muñecas, lo que detuvo el partido durante diez minutos. El propósito fue que el equipo del VAR pudiera analizar si había pruebas claras del insulto, mientras los futbolistas esperaban la decisión de los oficiales.

Durante el parón, Vinícius tuvo un intercambio verbal con el entrenador José Mourinho, ya que el brasileño fue al banco de suplentes y se negó a volver al campo hasta el final de la revisión. Mourinho insistía en que regresara de inmediato.

Tras examinar las imágenes, ni el cuerpo arbitral en el campo ni los asistentes del VAR pudieron confirmar el insulto citado por Vinícius. La razón fue la imposibilidad de leer los labios de Prestianni, ya que tenía el rostro cubierto por la camiseta.

El incidente seguirá más allá del partido, ya que el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer los hechos y determinar eventuales sanciones.

En realidad, el partido estuvo marcado por los roces y las controversias. Durante el primer tiempo, a los 35 minutos, se produjo otro momento de alta tensión. Otamendi, Prestianni, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger y el propio Vinícius se vieron involucrados en un enfrentamiento tras una caída de Rafa Silva en el área. Los jugadores del Real Madrid acusaron al portugués de simular para perder tiempo, mientras Prestianni empujó a Vinícius y Otamendi intervino dos veces ante Mbappé.

Y a los 100 minutos hubo otro enfrentamiento, con Otamendi y Vinícius como protagonistas. Dentro del área, luego de intercambiar varias palabras, el defensor se levantó la casaca y le mostró al delantero el tatuaje que tiene en su torso con la Copa del Mundo que ganó Argentina en Qatar 2022. “Esta no la tenés, esta es mía”, lo azuzó el ex Vélez y Manchester City al brasileño.

A pesar de estas fricciones, el partido mantuvo la intensidad propia de la competición. Benfica llegaba al duelo con el antecedente de haber vencido 4-2 a Real Madrid en la fase de grupos, con un gol de cabeza del arquero Anatoli Trubin.

El desarrollo de los acontecimientos entre Vinícius y Prestianni y la catarata de fricciones y polémicas ha dejado en suspenso a ambos equipos, mientras la UEFA inicia el proceso disciplinario para investigar lo sucedido en Lisboa. Por lo pronto, Mourinho (quien fue expulsado) optó por reemplazar a Prestianni -quien ya fue citado por Lionel Scaloni a la Selección Mayor de Argentina- a los 81 minutos del encuentro. En su lugar, ingresó Dodi Lukébabio.

Con toda esta carga emocional, el Real Madrid recibirá al Benfica en el estadio Santiago Bernabéu por la revancha el próximo miércoles 25 de febrero, desde las 17 (hora de Argentina).