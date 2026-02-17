Deportes

Diego Latorre dio detalles del día que dijo que Boca era “un cabaret”: la palabra que en realidad quiso utilizar

El ex delantero devenido analista explicó la secuencia que lo llevó a hablar con los medios y pronunciar aquella frase histórica hace 27 años

El ex futbolista explicó que confundió la palabra que utilizó y aseguró que el enojo estuvo motivado por un "buchón" en el vestuario

La frase que Diego Fernando Latorre lanzó un 20 de abril de 1998 a la salida de un entrenamiento de Boca Juniors en el Sindicato de Empleados de Comercio, en Ezeiza, se convirtió en una de las más recordadas del fútbol argentino en las últimas décadas. Enojado, Gambeta apuntó contra algunos compañeros: “Lo que a mí me parece un poquito fuera de lugar es ventilar todos estos problemas. Porque parece, más que nada... un cabaret.

A 27 años de aquel suceso, el ex futbolista y actual comentarista volvió a tocar ese tema con lujo de detalles: “Lo que quise decir era puterío y me salió cabaret”.

En su repaso de la situación, Latorre (hoy de 56 años) explicó: “Un jugador de fútbol siempre está medio contenido, no expresa sus emociones públicamente. A veces uno lo hace y explota, otras no. Pasó algo muy particular en ese entrenamiento. Veníamos de una derrota con Lanús y al otro día hubo una reunión tensa en el vestuario, fuerte, en la que nos dijimos muchas cosas entre jugadores. Solamente entre jugadores: no estaba ni siquiera el entrenador, ni el cuerpo técnico, nadie del cuerpo médico, nadie. Jugadores”

En la entrevista con el programa de YouTube La Cocina del Fútbol, Gambeta recordó que la caída 1-0 ante el Granate por el Torneo Clausura 1998 había derivado en una escena de tensión en el vestuario. “Terminamos la reunión. Nos bañamos y subo al auto. Prendo la radio y un periodista empieza a contar con lujo de detalles todo lo que habíamos hablado en la reunión. Tal cual. Quién se paró, quién discutió, quién contestó, a quién iban las críticas, quién se defendió. Entonces estaba en el auto, prendo la radio y escucho todo esto: información certera. Que la fuente sea un ayudante del cuerpo técnico, un directivo, un utilero... Pero que sea el propio jugador en un tema tan delicado como es una reunión post partido, a mi me dolió. Lo sentí como una traición”.

“Me aborda un periodista. Y ahí lo que quise decir era puterío y me salió cabaret. Después se magnificó, por supuesto, y perdió un poco el sentido original de lo que quería decir, que era que había un buchón dentro del vestuario”, reflexionó.

Latorre, que surgió de Boca a fines de los 80, pasó por Fiorentina, Tenerife y Salamanca, entre otros clubes. En el país, además de una segunda etapa en el Xeneize, también vistió las camisetas de Racing, Rosario Central y Chacarita. Y fue campeón de la Copa América 1991 con la selección argentina.

“Uno supone que el marco de seguridad es el propio vestuario, los propios jugadores. Que entre nosotros nos tenemos que defender y ser una familia, más allá de jugar bien o errar un penal, que son cosas naturales en el fútbol. Ganamos y perdemos todos. Ahí no puede haber nadie que no tenga ese compromiso con el propio jugador. Cuando un jugador tiene un comportamiento así, se desnaturaliza como futbolista. El futbolista de por sí tiene una solidaridad que por ahí no está bien contada en los medios de comunicación”, concluyó su reflexión sobre aquel evento icónico.

Diego Latorre: "Boca es un cabaret"

