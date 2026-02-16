Deportes

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

Los simpatizantes xeneizes reaccionaron de manera irónica tras la igualdad con sabor a derrota en La Bombonera

El empate sin goles entre Boca Juniors y Platense en la Bombonera dejó al equipo dirigido por Claudio Úbeda bajo una intensa tormenta de silbidos y críticas, tanto en el estadio como en las redes sociales. La reacción de los hinchas refleja no solo el fastidio por el resultado, sino también una preocupación profunda por el rendimiento actual del equipo y la expectativa frente al inminente choque ante Racing en el próximo compromiso del Torneo Apertura.

La frustración colectiva de los simpatizantes xeneizes se trasladó rápidamente al universo digital. Durante y después del encuentro, las redes sociales, en especial la plataforma X (antes Twitter), se llenaron de memes, ironías y comentarios que cuestionaron el nivel futbolístico mostrado, la labor del entrenador y el desempeño de varios jugadores.

El flojo rendimiento del conjunto xeneize fue el tema central de la conversación online. Los usuarios apuntaron especialmente contra la falta de efectividad ofensiva, las decisiones tácticas de Claudio Úbeda y el bajo rendimiento de nombres como Juan Barinaga, Lucas Janson y el propio Edinson Cavani. Los rivales no dejaron pasar la oportunidad de sumarse con burlas y comentarios ingeniosos, haciendo del empate un fenómeno viral.

El entrenador y los jugadores abandonaron la Bombonera bajo una notoria silbatina, que puso en evidencia el descontento creciente. Los hinchas utilizaron el sarcasmo y la creatividad para expresar su malestar, señalando la falta de respuestas futbolísticas y reclamando urgentes cambios.

Tras el partido, Claudio Úbeda enfrentó los micrófonos y trató de explicar el momento del equipo, aunque sus declaraciones solo avivaron la polémica entre los aficionados. El entrenador admitió: “Creo que no sufrimos defensivamente en relación a posibilidades de Platense, solamente en el primer tiempo un desvío que pegó en el palo, pero luego no tuvieron situaciones claras y no tengo mucho más análisis que eso”. Esta frase se convirtió en motivo de tendencia en redes, alimentando el debate.

“Siempre hay cosas positivas para remarcar”, continúo Úbeda, alimentando aún más el repudio de los fanáticos. “Generamos en el inicio del segundo tiempo, tuvimos dos o tres oportunidades para poder romper el cero. Los chicos entraron nos dieron frescura, pero no tenemos que olvidarnos de lo que vi en el primer tiempo. Platense corrió mucho, nos salió a presionar alto de entrada y nos obligaba a dividir el juego. En el segundo tiempo sintieron el cansancio y encontramos espacios, ahí fue donde tuvimos situaciones para concretar, lamentablemente no pudimos hacerlo”, profundizó el DT.

Durante el desarrollo del encuentro, el equipo de Boca Juniors volvió a exhibir dificultades para generar situaciones claras de peligro y careció de profundidad ofensiva. La presencia de Leandro Paredes, quien finalmente debió dejar el campo por molestias en el tobillo, no alcanzó para modificar la dinámica. Edinson Cavani tuvo su oportunidad al ingresar en el segundo tiempo tras una larga inactividad, pero no logró inquietar seriamente al arquero rival.

Por el lado de Platense, la solidez defensiva fue determinante. El arquero Matías Borgogno se lució y el planteo ordenado incomodó al local en todo momento. Aunque el Calamar generó algún contragolpe, no dispuso de verdaderas ocasiones de gol frente al arco de Boca.

El empate sin goles en la Bombonera profundizó el clima de cuestionamiento entre la afición xeneize, que reclamó mayor eficacia y funcionamiento. Boca suma dos triunfos, dos derrotas y un empate en el arranque del Torneo Apertura, una campaña por debajo de las expectativas del club.

Las declaraciones del entrenador, lejos de apaciguar los ánimos, generaron más controversia y presionaron al plantel frente al choque con Racing, próximo rival directo y cita ineludible para buscar respuestas. La Bombonera espera una reacción convincente que revierta la tendencia negativa y devuelva la confianza a sus hinchas.

Los mejores memes y reacciones en las redes sociales tras el empate de Boca con Platense:

