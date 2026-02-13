La reacción del Cholo Simeone tras el gol de Julián Álvarez con el que cortó una sequía de 65 días sin gritar: “Lo necesitaba”

La Araña dio su granito de arena y cortó una sequía de 65 días sin convertir

El Atlético de Madrid de Diego Simeone logró un triunfo categórico como local 4-0 ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, resultado que lo deja bien posicionado para el partido de vuelta en el Camp Nou. El encuentro marcó el regreso al gol de Julián Álvarez, quien además de anotar, asistió a Ademola Lookman y rompió una sequía de 65 días sin convertir, una situación que el propio entrenador argentino valoró positivamente tras el partido.

El desempeño ofensivo del Atlético fue uno de los puntos destacados de la jornada. Simeone, quien gritó efusivamente el tanto del ex River, analizó en conferencia de prensa el trabajo de sus delanteros: “Giuliano (Simeone), Julián, (Antoine) Griezmann y Lookman, los cuatro delanteros interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival por su juego provoca”, explicó el técnico. Además, calificó el partido como “uno para el recuerdo” y celebró poder devolverle la ilusión al público colchonero.

El Cholo Simeone analizó la goleada ante Barcelona en semifinales

La actuación de Julián Álvarez estuvo acompañada con su característico gesto de araña y un abrazo junto a sus compañeros, un festejo que contagió al banco de suplentes. Simeone destacó su aporte: “Su trabajo en el primer tiempo fue increíble. El gol es algo que él tiene, gracias a Dios ya ha vuelto a ese gol que tanto necesitaba y que seguramente lo limpiará para todo lo que viene”. Además, elogió la cesión de Julián al ex Atalanta: “La asistencia a Lookman es fantástica”.

El tanto de Álvarez llegó tras una jugada colectiva iniciada por el arquero Juan Musso. El Atlético aprovechó la falta de reacción defensiva del Barcelona y Nahuel Molina, lateral argentino, se proyectó en ataque para asistir a Lookman. El nigeriano, reciente refuerzo del club madrileño, le devolvió la pelota a Julián, quien resolvió con un derechazo desde la medialuna y venció a Joan García.

Incluso el entrenador argentino subrayó las virtudes ofensivas de Molina, quien volvió a la titularidad: “Nos pudo dar todo lo que tiene, porque tiene unas condiciones ofensivas muy buenas, tiene personalidad para atacar, es valiente para romper y hoy pudo jugar el partido que él quería”.

Julián Álvarez cortó la racha de partidos sin convertir (REUTERS/Albert Gea)

La figura de Julián Álvarez reapareció tras un periodo complicado. En la goleada 5-0 ante el Real Betis, que selló la clasificación a las semifinales de la Copa del Rey, el delantero no sumó minutos. Simeone explicó que la decisión se debió a que Julián, quien arrastraba una racha de 10 partidos sin convertir, no se encontraba en condiciones óptimas: “Julián pasó una mala noche y una mañana complicada. Quiso entrar con nosotros, pero entendimos que, a pesar del esfuerzo, no nos iba a ayudar debido a sus condiciones”.

El regreso como titular ante el Barcelona permitió al delantero argentino cortar su sequía y aportar tanto en la red como en la construcción del juego ofensivo. Además de su gol y su asistencia, el Atlético contó con tantos de Griezmann, Lookman y un gol en contra de Eric García. El Atlético afrontará la revancha en el Camp Nou con una ventaja significativa. La contundencia mostrada en la ida refuerza el optimismo de un equipo que busca volver a alzar la Copa del Rey.