La decisión de Gallardo para buscar la reacción de River Plate tras la goleada que sufrió ante Tigre

Gallardo apuesta a la reacción de su equipo en La Paternal

River Plate busca dar vuelta la página tras el duro golpe que sufrió el sábado en el Monumental. El 1-4 ante Tigre que se llevó el invicto oficial en 2026 vino acompañado de una presentación deficiente, que llegó acompañada de varios errores individuales que el Millonario pagó en el marcador. El público se expresó con silbidos y reprobación. Pero todo indica que Marcelo Gallardo no apelará a una “terapia de shock”.

De cara al choque de este jueves 12 de febrero a las 21.15 ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, el Muñeco, de 50 años, no planea patear el tablero. Sí hará algunos ajustes, la mayoría obligados. Una modificación es cantada: no será de la partida Fausto Vera, expulsado ante el Matador. En su lugar ingresarán Giuliano Galoppo o Kevin Castaño.

La duda está en el lateral izquierdo: el uruguayo Matías Viña, reemplazado en el entretiempo contra Tigre por su floja actuación, o Marcos Acuña, todavía falto de ritmo y además irascible.

Por otra parte, Santiago Beltrán seguiría en el arco porque Franco Armani no está totalmente recuperado de la molestia en el talón de Aquiles derecho. El resto del equipo sería el mismo que cayó ante los orientados por Diego Dabove.

Las declaraciones de Gallardo minutos después del porrazo ante Tigre presagiaron esta decisión del DT. “¿Te pegan una piña? Hay que levantarse. Con relación a lo que veníamos evolucionando como equipo, nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos y nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora que mostramos en las primeras tres fechas. Una muy mala noche que generó la derrota”, declaró entonces, buscando hacer equilibrio entre las críticas.

“Ya hablé de lo que fue el 2025, tengo la expectativa renovada y el equipo venía mostrando buenas cosas. Estábamos siendo muy saludables como equipo. Las derrotas, más como las de esta noche, van a tener tendencia a retraer lo malo de lo que fue el año anterior y yo no me voy a quedar con esto ni con lo pasado”, sumó. Vale recordar que el elenco de Núñez venía precedido de dos triunfos (ante Barracas Central y Gimnasia La Plata) y un empate 0-0 ante Central en Rosario.

“Voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, voy a analizar lo malo que hicimos y que no se vuelva a repetir porque tuvimos un partido malo. Tenemos que seguir con la idea de la mejora que veníamos teniendo como equipo. Veníamos en evolución. Hoy fue un mazazo impensado, que no estaba en la cabeza de nadie. El fútbol tiene estas cosas”, concluyó. Tigre desnudó grietas defensivas y en el medio que parecían subsanadas. Eso sí, a lo largo de las cuatro fechas, a River le costó en los últimos metros. La poca eficacia de los delanteros (Sebastián Driussi -hoy lesionado-, Facundo Colidio y Maxi Salas) viene siendo uno de los problemas sin solución.

No obstante, hay un viejo antecedente que marca que Gallardo no patea el tablero cuando confía en un equipo (y el sábado se mostró optimista de conseguir una rápida recuperación): en enero de 2015, tras perder 5-0 ante Boca un amistoso de verano en Mendoza, ratificó a los mismos once para jugar unos días después la primera final de la Recopa ante San Lorenzo.

River ganó 1-0 en el Nuevo Gasómetro y también por la mínima diferencia en el Monumental, en ambos casos con gol del uruguayo Carlos Sánchez. Esa reacción anhela el Muñeco que suceda también contra el Bicho. Y que se extienda al duelo por los 32avos de final de la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar, pautado para el martes 17 a las 22 en el Estadio La Pedrera, en San Luis.