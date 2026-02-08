Independiente buscará su primera victoria en el Torneo Apertura ante Platense: la agenda con los partidos del domingo

Gustavo Quinteros buscará la primera victoria para Independiente en el Torneo Apertura (Fotobaires)

Además del clásico entre Huracán y San Lorenzo y del choque en Liniers entre Vélez y Boca Juniors, este domingo habrá otros tres partidos que continuarán con la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Desde las 17, en Vicente López, Independiente visitará a Platense en busca de su primera victoria en el campeonato. En simultáneo, Sarmiento recibirá en Junín a Atlético Tucumán. A las 22.15, Gimnasia de Mendoza será local ante Instituto.

PLATENSE VS INDEPENDIENTE

Platense será local ante Independiente en la fecha 4 del Torneo Apertura

En Vicente López, Platense recibirá a Independiente en un duelo atractivo de la fecha 4 del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17, tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo y será transmitido por la pantalla de ESPN Premium.

El Calamar atraviesa un buen presente. Invicto, con 7 puntos en la Zona A, y con el pasaje a los 16avos de final de la Copa Argentina tras un triunfo agónico frente a Argentino de Monte Maíz. El equipo que dirige Walter Zunino viene de una victoria en Córdoba ante Talleres y buscará extender su racha frente al Rojo.

En contra partida, los comandados por Gustavo Quinteros aún no han podido conseguir su primer triunfo en el Apertura y suman tres empates (Estudiantes, Newell’s y Vélez).

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Hora: 17

TV: ESPN Premium

SARMIENTO VS ATLÉTICO TUCUMÁN

Sarmiento se enfrentará a Atlético Tucumán en Junín

En Junín, Sarmiento recibirá a Atlético Tucumán por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El partido comenzará a las 17 en el estadio Eva Perón, tendrá como árbitro a Ariel Penel y será televisado por TNT Sports.

El conjunto que dirige Facundo Sava, que tiene como objetivo principal la permanencia en la máxima categoría, viene de caer 2-1 en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y actualmente suma 3 puntos, producto de su triunfo ante Banfield.

Del otro lado, el Decano todavía no ganó y registra dos empates (Central Córdoba y Huracán) y una derrota frente a Independiente Rivadavia.

Probables formaciones:

Sarmiento: Javier Burrai; Gastón Arturia, Renzo Orihuela, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Carlos Villalba, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Jhon Rentería y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz, Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola. DT: Hugo Colace.

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Ariel Penel

VAR: Pablo Echavarría

Hora: 17

TV: TNT Sports

GIMNASIA (MENDOZA) VS INSTITUTO

Gimnasia de Mendoza cierra la fecha del domingo ante Instituto

En el cierre de la jornada, Gimnasia de Mendoza recibirá a Instituto en un duelo de necesitados. El partido comenzará a las 22.15, tendrá como árbitro a Luis Lobo Medina y transmisión de ESPN Premium.

El Lobo, recientemente ascendido a Primera División, intentará regresar a la senda victoriosa (debutó con triunfo en Santiago del Estero ante Central Córdoba) luego de una racha de dos derrotas seguidas (San Lorenzo y Unión).

Por su parte, la Gloria logró rescatar un punto sobre la hora ante Lanús en Córdoba y dejó atrás una serie de derrotas (ante Vélez y Platense).

Probables formaciones:

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz, Juan Franco; Ulises Sánchez, Nicolás Linares, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Julián Ceballos y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Gustavo Abregú, Alex Luna; Nicolás Guerra y Franco Jara. DT: Bruno Martelotto y Daniel Jiménez.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Jorge Baliño

Hora: 22.15

TV: ESPN Premium

Tabla de posiciones del Torneo Apertura