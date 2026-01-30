La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

Kendry Paez será el flamante refuerzo de River Plate (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La inminente llegada de Kendry Páez a River Plate ha generado una oleada de expectativas entre los aficionados, potenciada por un enigmático mensaje publicado por el propio futbolista en sus redes sociales. Antes de sumarse al equipo de Núñez por un año, a préstamo desde el Chelsea tras pasar por el Racing de Estrasburgo, el mediocampista ecuatoriano compartió una imagen que no solo sorprendió a los hinchas, sino que abrió la puerta a interpretaciones tan diversas como apasionadas: una fotografía de un pingüino caminando solo en la nieve, con una montaña al fondo y el número “2026” destacado en la escena.

La reacción de los seguidores de River Plate no se hizo esperar. Decenas de mensajes inundaron la publicación de Páez, transmitiendo apoyo y alentando esta nueva etapa en su carrera. Expresiones como “Bienvenido al más grande, Kendry”, “Tu año, ñaño”, “Aprovecha esta gran oportunidad. Rómpela en River y el Mundial es tuyo” y “Muchos éxitos, a recuperar nivel y romperla” reflejaron tanto la expectativa como el respaldo de la comunidad.

La misteriosa publicación de Kendry Páez

La selección de la imagen ha sido objeto de debate y análisis entre los usuarios y la prensa. Su origen corresponde al documental Encounters at the End of the World (2007), donde se observa a un pingüino que, en un comportamiento atípico para su especie, se aleja de su grupo y del mar para dirigirse hacia la montaña. En redes sociales, dicha escena ha sido resignificada, atribuyéndosele sentidos negativos —agotamiento, estrés, sensación de desorientación— y positivos, como la rebeldía, la búsqueda de un camino propio o el desafío de apartarse de las convenciones. Esta tendencia visual circula con fuerza entre los jóvenes para expresar distintos estados anímicos y sociales.

Mientras tanto, Páez optó por mantener el misterio. No ha brindado explicaciones públicas sobre el significado de su publicación, dejando que sean los propios usuarios quienes atribuyan el sentido que mejor se ajuste a su percepción.

Asimismo, en su última stories de Instagram compartió una imagen suya dentro de un auto y un bolso de viaje. A la publicación le sumó la canción “Many Men (Wish Death)” de 50 Cent, un rapero y actor estadounidense de gran fama mundial.

El estado de Instagram de Kendry Páez a horas de confirmarse su llegada a River Plate

El tema elegido trata sobre los peligros y desafíos que enfrentó el rapero tras sobrevivir a un intento de asesinato en 2000, donde recibió nueve disparos. En la letra, 50 Cent relata la traición, la violencia y la desconfianza que rodean su vida, así como el deseo de venganza de quienes quieren verlo muerto. También aborda su determinación de seguir adelante a pesar de las amenazas y las experiencias traumáticas. La canción se enfoca en temas como la supervivencia, la lealtad y la dureza de la vida en entornos marcados por el crimen y la hostilidad, reflejando tanto el miedo como la fortaleza de 50 Cent frente a sus enemigos. Es una de las piezas más personales y crudas de su álbum debut “Get Rich or Die Tryin’” (2003). Aunque todo depende del contexto personal de quien la comparte, esta publicación podría asociarse a un deseo de sobreponerse ante quienes desean su fracaso.

Kendry Páez será refuerzo de River Plate

El regreso del futbolista a Sudamérica para buscar mayor protagonismo se encuadra en una decisión cada vez más habitual entre promesas que, tras un paso rápido por Europa, eligen relanzar sus carreras en la región. La apuesta de Páez por el fútbol argentino encuentra respaldo en el entusiasmo de los hinchas y en el potencial que representa su incorporación a uno de los clubes más destacados del continente.

Marcelo Gallardo se refirió a la incorporación del futbolista del Chelsea, luego del último triunfo de River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata: “Lo confirmo. Mañana por la mañana, si todo va bien, estaría arribando al país. Se sumaría para hacer las revisaciones médicas y demás. Es un chico que veníamos observando. Como todos saben, es un joven talento. Emigró rápidamente a un club tan importante como el Chelsea. No venía teniendo mucha continuidad. Nosotros hicimos un intento, pensamos en él allá por el mercado pasado de junio. No se pudo dar, pero teníamos algún contacto. Se dio rápidamente esta posibilidad de ambos clubes. Creo que el Chelsea también pensó en nosotros, por eso nos cede un jugador sin cargo alguno. Cree que es un jugador que todavía está en presencia de desarrollo y cree que la mejor opción es la de otorgarnos que lo podamos desarrollar. Esa fue la intención”.

Además, reveló: “Hablé con el jugador. Está contento de venir. Está ilusionado. Sabe que viene a un gran club, que es muy exigente. En base a eso, se hizo un acuerdo, en principio, de 18 meses. Esto también es bueno porque va a tener la posibilidad, en ese tiempo, de tratar de ir conociendo el mundo del fútbol argentino, a River, sus compañeros y lo que nosotros pedimos en relación al juego. Es bueno que tenga ese periodo de adaptación. Esperemos darle las herramientas para que pueda seguir creciendo, como se las damos a los chicos nuestros de 18 años. Darle la posibilidad de seguir creciendo como futbolista y que sea un aporte”.

“Es un jugador de mucho talento. Un joven talentoso que tiene espacio para desarrollar. No lo ha tenido en la actualidad. Fue a un club como el Chelsea en el que no tenía espacio. Se fue cedido a Racing de Estrasburgo, donde le tocó alternar. Él busca sentirse, que su potencial se pueda desarrollar de la mejor manera. Por eso la opción de venir a jugar y tener una chance acá. Es un jugador que puede jugar por detrás del nueve, como enganche, por fuera. Vamos a ver también cómo se va adaptando a la dinámica nuestra y el fútbol argentino. Tiene esas características porque tiene buena calidad de pases, buen remate de media distancia”, describió sobre el joven ecuatoriano Páez.