La furia de las figuras del tenis tras la difusión del video de una jugadora rompiendo su raqueta fuera de la cancha: “¿Somos atletas o animales en un zoológico?”

Gauff fue protagonista de un ataque de ira en Australia (AP)

Las críticas de varias figuras del tenis profesional sobre la privacidad en el Open de Australia han alimentado un debate sobre los límites de la exposición mediática en el deporte. El torneo, que se disputa en Melbourne, quedó en el centro de la polémica después de que se difundieran imágenes de la tenista estadounidense Coco Gauff descargando su frustración fuera de la pista tras su derrota ante Elina Svitolina. Las declaraciones públicas de Gauff, la polaca Iga Swiatek, la estadounidense Jessica Pegula y el serbio Novak Djokovic, entre otros, pusieron en evidencia la incomodidad de los jugadores ante la presencia constante de cámaras en áreas tradicionalmente consideradas privadas.

Tras la acción que recorrió el mundo, Gauff explicó que intentó gestionar sus emociones en un espacio apartado para evitar dar un espectáculo indeseado. “No intento hacerlo en la cancha delante de niños ni cosas así. Simplemente necesito liberar mis emociones; si no, voy a ser irritable con la gente que me rodea”, afirmó la número tres del mundo. La difusión de este momento, grabado en un pasillo del estadio y viralizado en redes sociales, generó malestar en la jugadora, que reclamó mayor discreción en las áreas alejadas de la competición.

La inquietud de Gauff fue respaldada por Jessica Pegula, semifinalista del torneo, quien criticó abiertamente la política de exposición mediática en los espacios reservados para los atletas. “Literalmente, el único momento en el que no te graban es cuando vas a ducharte o al baño”, señaló la estadounidense en conferencia de prensa. Pegula consideró que el afán por generar contenido para los aficionados ha cruzado ciertos límites. “Estamos bajo un microscopio constante y muchos momentos deberían ser privados”, agregó, al tiempo que defendió las posturas expresadas por Gauff y Swiatek. “No creo que ellas hicieran nada malo. Simplemente había cámaras donde no deberían”.

Iga Swiatek, número uno del ranking WTA, también cuestionó la presencia continua de cámaras fuera de la pista y planteó un debate sobre el respeto a la intimidad. “La pregunta es si somos atletas o animales en un zoológico, observados incluso en los momentos más privados”, declaró la polaca al ser consultada por los episodios recientes, incluida la viralización de las imágenes de Gauff. Swiatek subrayó que los jugadores aceptan ser observados durante los partidos y en las ruedas de prensa, pero rechazó la conversión de la vida cotidiana dentro del recinto en contenido. “Nuestro trabajo es ser vistos en la pista, no convertirnos en ‘memes’ por olvidar una acreditación o por situaciones triviales”, añadió.

La jugadora polaca remarcó que la falta de espacios privados afecta tanto la preparación técnica como los procesos mentales de los equipos. “Sería positivo tener lugares donde puedas concentrarte en tu trabajo sin que todo el mundo esté mirando”. Añadió que, en algunos torneos, la presencia de cámaras y aficionados en zonas de entrenamiento o pasillos internos elimina cualquier posibilidad de evitar la exposición. “No creo que deba ser así. Somos deportistas y necesitamos nuestro espacio”, concluyó Swiatek.

Por su parte, Novak Djokovic, ganador de 24 títulos de Grand Slam, coincidió con las declaraciones de sus colegas durante la rueda de prensa posterior a su clasificación a semifinales. “Sí, vi lo que le pasó a Coco después de su partido. La entiendo. Sé lo que se siente al estrellar una raqueta; lo he hecho varias veces en mi carrera. Sé lo que es estar frustrado, sobre todo después de un partido en el que no has jugado bien. Estoy de acuerdo con ella. Es realmente triste que ya no puedas aislarte, esconderte y desahogar tu frustración y tu ira sin que te graben”, expresó el serbio.

Nole reflexionó sobre la tendencia creciente a priorizar el contenido por encima de la privacidad. “Vivimos en una sociedad donde el contenido es el rey, así que es un debate más profundo. Me cuesta imaginar que la tendencia se revierta y que se eliminen las cámaras. Si observamos la situación actual, siempre habrá más. Francamente, me sorprende que no haya cámaras en la ducha. Probablemente ese sea el siguiente paso. Estoy en contra”, afirmó el tenista de forma irónica.